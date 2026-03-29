DFB Pressekonferenz Fußball heute: vor Ghana mit Bundestrainer Nagelsmann & VfB Torhüter Alex Nübel

Einen Tag vor dem nächsten Test-Länderspiel gegen Ghana in Stuttgart, stellte sich der Bundestrainer Nagelsmann und Torhüter Alexander Nübel. Das 2.Länderspiel morgen wird um 20:45 Uhr angepfiffen, um 20:15 Uhr wird die ARD die TV-Übertragung beginnen.

Liveticker von der DFB PK

16:35 Uhr Ecken geübt und Standards? Die Anzahl der Standardtore sei immer höher. 33% der Tore fallen nach Standards, deshalb wäre es ein wichtiger Punkt. Vor allem wegen den klimatischen Bedingungen wäre das wichtig, dass solch ein Tor ein Dosenöffner sein könnte.

16:33 Uhr Schade und Stach Schade und Stach: Eindruck sei in Ordnung, es sei schwer sich zu zeigen in der Kürze der Zeit.

16:28 Uhr <strong>Innenverteidigung und ter stegen</strong> Innenverteidigung: Tah wird spielen statt Rüdiger, aber man wird die Belastung steuern. Nagelsmann versuche auf die Vereine und die Spiele einzugehen. Beispiele nannte er Wirtz und Kimmich. Wirtz ist viel gelaufen und er hoffe nicht, dass er sich vor der WM nochmals verletze. Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren: Marc Andre ter stegen – man habe vorgestern kurz telefoniert. Er sei immer da, wenn man ihn brauche. Die Chance sei aber sehr sehr gering zur WM zu fahren, da er einfach zu wenig gespielt habe. Er müsse in der Reha Gas geben und es dauere eine Zeit bis er wieder fit ist.

16:27 Uhr Fragezeichen Leroy Sane Thema Goretzka: Warum ist er jetzt dabei, aber 2024 nicht? Bundestrainer sagte, dass er nicht garantiert in der Startelf steht. Mit Gündogan und Kroos hatte man bei der EM 2024 keinen Platz für ihn. Nun habe man eine andere Zusammensetzung im Kader und somit auch im ganzen Konstrukt. Nun habe Goretzka mehr Chancen auf Spielzeit.

16:20 Uhr Fragezeichen Leroy Sane Nübel mag Maultaschensuppe. Deshalb Team Maultasche und nicht Spätzle. Er freue sich auf die Stuttgarter und auf die Stimmung im Stadion.

16:20 Uhr Fragezeichen Leroy Sane Der Bundestrainer meint, man benötige 1:1 Spieler wie ihn, da habe man nicht soviel Auswahl. Leroy weiß, was man von ihm verlangt und am Ende muss er das zeigen. Er will das Beste für den Kader und man müsse auf den Gegner eingehen. Lennart Karl habe das gut gemacht gegen die Schweiz, Frage ist, wie lange er spielen könne.

16:00 Uhr DFB PK heute am Sonntag, 29.3. Nagelsmann sagte, es sei eine Belohnung für seine guten Spiele in Stuttgart und das gute Trainieren bei der Nationalmannschaft. Der Bundestrainer hofft, dass er morgen auch wieder diese Leistung erbringen wird. Nübel selbst freut sich auf das Spiel in seinem Startelf: Wird Undav von Anfang an spielen? Der Bundestrainer wisse noch nicht, wer spielen wird, man habe sich noch nicht entschlossen. Er wird allerdings etwas rotieren müssen, um andere Nationalspieler zu schützen, man werde schauen beim ein oder anderem. Man habe mit allen Spielern Rollengespräche geführt und jede wisse, ob er Chance auf eine WM-Teilnahme habe oder nicht.

Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland Länderspiele Deutschland - - Ghana

Länderspiele 2026 | MHPArena | - 19:45 Deutschland S S S S S - : - Ghana S S S N N Tage Stunden Minuten Sekunden 12 Alexander Nübel 22 David Raum 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 24 A. Stach 8 Leon Goretzka 20 Serge Gnabry 17 Florian Wirtz 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz

Deniz Undav morgen dabei?

16:00 Uhr DFB PK heute am Sonntag, 29.3. Deniz Undav wird morgen spielen, das habe er sich verdient und Spielminuten bekommen, von Startelf war aber nicht die Rede. Nagelsmann wolle sich den Kader nochmals genau anschauen. Auch andere Spieler wie der Stuttgarter Mittelstädt habe n0ch Chancen. Der Bundestrainer wird sich da nicht in die Karten schauen lassen.

Ghana mit Niederlage gegen Österreich

Der Bundestrainer wisse, wie stark Österreich sei, aber die Höhe des Ergebnis der Niederlage (1:5) war schon überraschend.

Alexander Nübel – Wie ist sein Anspruch?

Wie ist sein Rollenverständnis? Denkt er, dass er sogar Nummer 1 sein kann bei der WM. Nübels Rolle sei klar, er wolle das bestätigen von der Vorrunde. Es wird kein Casting sein morgen. Der Bundestrainer bestätigte, dass er die Nummer 2 sein wird, auf der Torwartposition hätte Deutschland aber kein Problem.