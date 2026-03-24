DFB-Pressekonferenz heute mit Kimmich live – Alles zur Länderspielpause 2026 der Deutschen Nationalmannschaft

Julian Nagelsmann hat seinen 26 Spieler starken Kader im Teamquartier Home Ground bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach versammelt. Die DFB-Pressekonferenz mit DFB Kapitän Joshua Kimmich heute beginnt um 13:30 Uhr und wird live auf dem YouTube-Kanal des DFB übertragen; zudem begleitet unser Liveticker die Statements und Kader-News. Die erste Länderspielrunde im WM-Jahr bringt Personalsorgen im Mittelfeld: Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha fehlen, dafür rückten Angelo Stiller und Chris Führich nach. Im Fokus stehen taktische Rollengespräche, die Vorbereitung auf die Partien gegen die Schweiz (Freitag, Basel, 20.45 Uhr/RTL) und Ghana (drei Tage später, Stuttgart, 20.45 Uhr/ARD) sowie die WM-Vorbereitung für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Der DFB bestätigt, dass man gegen die Schweiz am kommenden Freitag beim Länderspiel das erste Mal im neuen blauen DFB 2026 Away Trikot spielen wird.

Liveticker heute: DFB-Pressekonferenz heute um 13:30 Uhr

13:55 Uhr Frage zum Kader Frage zum Kader: 2018 hatte man den besten Kader der WM – und schied aus. Heute benötigt man nicht den besten Kader, sondern das beste Zusammenspiel. Damit endet die DFB-PK für heute.

13:55 Uhr Über den Gegner und die Doppelsechs Er und Pavlovic zusammen in der Doppelsechs? Bei den Bayern wäre es etwas anders das Spielsystem, es wäre egal, ob er rechts hinten oder auf der 6 spielen könne, er würde immer seine Leistung bringen. Eine unbedingte Position auf der Doppelsechs verneinte er. Die Schweiz kenne man noch von der EURO 2024, da habe man kein gutes Spiel gemacht gegen die Schweiz, das wäre nun auch wieder schwer. Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren: Zum neues WM-Quartier in den USA: Lagerkoller könnte es immer geben, das hat aber weniger was mit dem Quartier zu tun als mit der Truppe an sich. Man sei da für ein bestmögliches Turnier und nicht für die Freizeit. Frage zur Abwehr: Wo könne man in der Viererkette Toni Rüdiger nun sehen? Er sei sehr wichtig für das Team, man habe nicht viele Spieler auf diesem Niveau. Man könne sich immer auf ihn verlassen, er hat das schon mehrmals gezeigt.

13:48 Uhr Aussichten zu den Länderspielen Man wolle nun zwei Mal gewinnen und zeigen, wie gegen die Slowakei am Ende (6:0) sich zeigen. Aufstellung und Taktik: Nagelsmann berief sich auf 2 Änderungen um sich mit 10 Meter zu verschieben. Er wird gefragt, ob er das nochmals erklären könne. Variable Spielgestaltung und Aufbau des Spiels sind wichtig. Frage zu Lennart Karl: Er mache es sehr gut, hat ein gesundes Selbstvertrauen, egal ob er bei den Bayern spielt oder beim DFB. Er versteht wie er in Situationen seine Stärken ausspielen kann.- Jamal Musiala hoffen alle sehr, dass er schnell wieder gesund wird. Er hatte eine schwere Verletzung und es sei nicht einfach, dass er wieder der Alte wird.

13:40 Uhr DFB-Pressekonferenz heute um 13:30 Uhr - Es geht los Auch die Neuen im Team oder die Bayern-Spieler müssen alle Gas geben und er unterstütze diese Spieler. Man erwatre hier auch die Leistung, jeder der hier ist hat seine Berechtigung sich zu zeigen. Angelo Stiller vom VfB hat gerade einen Lauf, auch wenn sie gerade ausgeschieden wäre. Es hilft, wenn man einen großen Block habe, von den Bayern, aus Stuttgart oder Dortmund – das erleichtere einiges, wenn man sich kenne.

13:30 Uhr DFB-Pressekonferenz heute um 13:30 Uhr - Es geht los Joshua Kimmich stellt sich den Fragen der Reporter nun. Es geht um die Verletztenmisere – einige Spieler reisten schon wieder ab. Kimmich wird gefragt bzgl. der WM – er war noch nie bei einer WM Ko.O. Runde, schied zweimal aus. Momentan würde man sich auf die WM vorbereiten, aber richtig Thema wäre es noch nicht. Man konzentriere sich auf die beiden Länderspiele jetzt. Es sind nun Testspiele und man müsse das nun losgelöst ohne Druck hinnehmen, man müsse sich einspielen und man hat Zeit zu trainieren, wenn auch kurz. Das letzte Länderspiel war im November.

13:35 Uhr Kimmich ohne k.o.Runde! Wie sieht er nun die WM und die Generation jetzt? Welche Veränderung gibt es? Er ist nun DFB Kapitän und somit hat er eine neue Verantwortung. Wegen Druck: Sobald das 1.Spiel läuft, zählt nicht was vor 4 oder 8 Jahre war. Auch denkt man am 1.Spiel nicht an die k.o.Phase.

13:30 Uhr DFB-Pressekonferenz heute um 13:30 Uhr - Es geht los Joshua Kimmich stellt sich den Fragen der Reporter nun. Es geht um die Verletztenmisere – einige Spieler reisten schon wieder ab. Kimmich wird gefragt bzgl. der WM – er war noch nie bei einer WM Ko.O. Runde, schied zweimal aus. Momentan würde man sich auf die WM vorbereiten, aber richtig Thema wäre es noch nicht. Man konzentriere sich auf die beiden Länderspiele jetzt.

13:30 Uhr DFB-Pressekonferenz heute um 13:30 Uhr Wir warten auf die DFB Pressekonferenz live aus Herzogenaurach mit Joshua Kimmich.

12:30 Uhr DFB Kader: Stuttgarter Jamie Leweling reist von der DFB-Elf ab Nicht der Bundestrainer, sondern DFB Kapitän Joshua Kimmich wird sich ab 13:30 Uhr der Presse stellen. Live auf Youtube und bei uns im Liveticker genau hier.

12:00 Uhr Wer überträgt das Länderspiele Deutschland gegen die Schweiz am Freitag? Wir sagen dir hier alles zur TV-Übertragung von Deutschland gegen die Schweiz.

11:30 Uhr DFB Kader: Stuttgarter Jamie Leweling reist von der DFB-Elf ab Der Flügelstürmer des VfB Stuttgart, Jamie Leweling, ist aus dem DFB-Kader abgereist und wird wegen muskulärer Beschwerden nicht für die anstehenden Länderspiele zur Verfügung stehen. Leweling fehlt damit sowohl beim Freundschaftsspiel in Basel gegen die Schweiz am Freitag als auch beim Heimspiel in Stuttgart gegen Ghana am Montag. Der Offensivakteur war bereits verletzungsbedingt nicht im Einsatz beim Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Europa League beim FC Porto (0:2) sowie beim Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg (5:2). Am Montag hatte der viermalige Nationalspieler im Teamquartier in Herzogenaurach weitere Untersuchungen; anschließend reiste er wieder ab.

10:00 Uhr Neues DFB Away Trikot bestätigt Der DFB bestätigt, dass man gegen die Schweiz am kommenden Freitag beim Länderspiel das erste Mal im neuen blauen DFB 2026 Away Trikot spielen wird.

18:00 Uhr Fans sind jetzt Teil des Teambusses Der Mannschaftsbus der Nationalelf fährt künftig in einem neuen Look – und nimmt die Fans symbolisch mit auf jede Reise. Über 40.000 Anhänger hatten sich im Rahmen einer Fannamen-Aktion zur Weltmeisterschaft beteiligt und ihren Namen eingesendet. Etwa 5000 von ihnen wurden ausgelost und sind nun auf dem Bus von MAN verewigt. Damit begleiten sie das DFB-Team bei allen Fahrten zu Spielen, Trainings und offiziellen Terminen. Die Gewinner wurden bereits benachrichtigt und konnten ihre Platzierung über einen Link einsehen.

16:00 Uhr Team in Herzogenaurach eingetroffen Bis Montagmittag hat Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen kompletten 26-köpfigen Kader im Teamquartier „Home Ground“ beim DFB-Partner adidas in Herzogenaurach versammelt. Auch die kurzfristig nachnominierten Stuttgarter Chris Führich und Angelo Stiller sind inzwischen eingetroffen. Direkt nach der Ankunft startete die Mannschaft mit der Vorbereitung auf die anstehenden Länderspiele: Am Freitag geht es in Basel gegen die Schweiz, am darauffolgenden Montag steht in Stuttgart das Duell mit Ghana an.

12:00 Uhr 1. DFB-Pressekonferenz aus Herzogenaurach Am Dienstag um 13 Uhr berichten wir hier von der DFB Pressekonferenz.

DFB-Pressekonferenz heute: Kader, Zeitplan und Livestream

Der Bundestrainer versammelt den kompletten 26-köpfigen Kader ab heute im Home Ground in Herzogenaurach; alle Spieler werden bis zum Mittag erwartet. Die offizielle Pressekonferenz beginnt um 13 Uhr und ist live auf dem DFB-YouTube-Kanal zu sehen; parallel informieren wir im Liveticker über Aussagen von Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich. Auf dem Programm stehen neben der Kadervorstellung auch taktische Einblicke und Erklärungen zur Vorbereitung auf die Länderspiele gegen die Schweiz in Basel und gegen Ghana in Stuttgart. Dort wird man im neuen DFB Away Trikot 2026 spielen.

Personalsorgen im Mittelfeld: Ausfälle und Nachnominierungen

Das Mittelfeld stellt Nagelsmann vor Herausforderungen: Aleksandar Pavlovic fällt wegen Hüftbeschwerden aus, Felix Nmecha fehlt mit einem Außenbandriss im Knie. Zudem hatten sich Jamal Musiala, Nathaniel Brown (Fuß) und Jamie Leweling (Wade) bereits vorher oder kurzfristig abgemeldet oder standen angeschlagen nicht zur Verfügung. Als Reaktion rief Nagelsmann Angelo Stiller und Chris Führich nach; außerdem sollen Neulinge wie Lennart Karl und Jonas Urbig sowie Alternativen wie Anton Stach und Josha Vagnoman eine Plattform bekommen. Für das zentrale „Herzstück“ neben Leon Goretzka sieht Nagelsmann – neben dem Profi von Leeds United – Stiller und Pascal Groß als Optionen.

Nagelsmanns Plan: Stabilität, Variabilität und einfache Umstellungen

Der Chefcoach beschreibt den Lehrgang als einen „super-komplexen“ Prozess und will in den nur vier richtigen Trainingseinheiten nicht mehr experimentieren, sondern Abläufe festigen, die die Mannschaft durch die Qualifikation getragen haben. Gleichzeitig plant er, „ein paar Dinge aus der EM zurückzuholen, die wir als Erweiterung dazunehmen wollen“, um deutlich mehr Variabilität für die WM zu schaffen. Nagelsmann betont, die Umstellung zwischen Ordnung A und Ordnung B so „super einfach“ wie möglich zu halten – mit maximal zwei Positionswechseln als Plan B, falls Plan A nicht greift.

Teamgeist, Münchner Mentalität und die Bedeutung der Länderspiele

Kapitän Joshua Kimmich nannte Absagen „bitter“, machte aber klar, dass die Mannschaft „heiß darauf sein“ müsse, sich weiterzuentwickeln. Nagelsmann sieht Teamgeist und Wille als entscheidende Faktoren, weil nach seiner Einschätzung der DFB nicht „den besten Kader der Welt“ habe. Besonders von den noch sechs Bayern-Stars erwartet er eine große Mentalität und „Gier, jedes Spiel gewinnen zu wollen“ – idealerweise sollen sie zu „zwei Erfolgserlebnissen“ in den anstehenden Länderspielen beitragen. Diese Begegnungen dienen damit klar der WM-Vorbereitung und der Prüfung taktischer Alternativen für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.