DFB-Pressekonferenz heute – Alles zur Länderspielpause 2026 der Deutschen Nationalmannschaft

Julian Nagelsmann hat seinen 26 Spieler starken Kader im Teamquartier Home Ground bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach versammelt. Die DFB-Pressekonferenz heute beginnt um 13 Uhr und wird live auf dem YouTube-Kanal des DFB übertragen; zudem begleitet unser Liveticker die Statements und Kader-News. Die erste Länderspielrunde im WM-Jahr bringt Personalsorgen im Mittelfeld: Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha fehlen, dafür rückten Angelo Stiller und Chris Führich nach. Im Fokus stehen taktische Rollengespräche, die Vorbereitung auf die Partien gegen die Schweiz (Freitag, Basel, 20.45 Uhr/RTL) und Ghana (drei Tage später, Stuttgart, 20.45 Uhr/ARD) sowie die WM-Vorbereitung für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

Liveticker heute: DFB-Pressekonferenz morgen um 13 Uhr

18:00 Uhr Fans sind jetzt Teil des Teambusses Der Mannschaftsbus der Nationalelf fährt künftig in einem neuen Look – und nimmt die Fans symbolisch mit auf jede Reise. Über 40.000 Anhänger hatten sich im Rahmen einer Fannamen-Aktion zur Weltmeisterschaft beteiligt und ihren Namen eingesendet. Etwa 5000 von ihnen wurden ausgelost und sind nun auf dem Bus von MAN verewigt. Damit begleiten sie das DFB-Team bei allen Fahrten zu Spielen, Trainings und offiziellen Terminen. Die Gewinner wurden bereits benachrichtigt und konnten ihre Platzierung über einen Link einsehen.

16:00 Uhr Team in Herzogenaurach eingetroffen Bis Montagmittag hat Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen kompletten 26-köpfigen Kader im Teamquartier „Home Ground“ beim DFB-Partner adidas in Herzogenaurach versammelt. Auch die kurzfristig nachnominierten Stuttgarter Chris Führich und Angelo Stiller sind inzwischen eingetroffen. Direkt nach der Ankunft startete die Mannschaft mit der Vorbereitung auf die anstehenden Länderspiele: Am Freitag geht es in Basel gegen die Schweiz, am darauffolgenden Montag steht in Stuttgart das Duell mit Ghana an.

12:00 Uhr 1. DFB-Pressekonferenz aus Herzogenaurach Am Dienstag um 13 Uhr berichten wir hier von der DFB Pressekonferenz. Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

DFB-Pressekonferenz heute: Kader, Zeitplan und Livestream

Der Bundestrainer versammelt den kompletten 26-köpfigen Kader ab heute im Home Ground in Herzogenaurach; alle Spieler werden bis zum Mittag erwartet. Die offizielle Pressekonferenz beginnt um 13 Uhr und ist live auf dem DFB-YouTube-Kanal zu sehen; parallel informieren wir im Liveticker über Aussagen von Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich. Auf dem Programm stehen neben der Kadervorstellung auch taktische Einblicke und Erklärungen zur Vorbereitung auf die Länderspiele gegen die Schweiz in Basel und gegen Ghana in Stuttgart. Dort wird man im neuen DFB Away Trikot 2026 spielen.

Personalsorgen im Mittelfeld: Ausfälle und Nachnominierungen

Das Mittelfeld stellt Nagelsmann vor Herausforderungen: Aleksandar Pavlovic fällt wegen Hüftbeschwerden aus, Felix Nmecha fehlt mit einem Außenbandriss im Knie. Zudem hatten sich Jamal Musiala, Nathaniel Brown (Fuß) und Jamie Leweling (Wade) bereits vorher oder kurzfristig abgemeldet oder standen angeschlagen nicht zur Verfügung. Als Reaktion rief Nagelsmann Angelo Stiller und Chris Führich nach; außerdem sollen Neulinge wie Lennart Karl und Jonas Urbig sowie Alternativen wie Anton Stach und Josha Vagnoman eine Plattform bekommen. Für das zentrale „Herzstück“ neben Leon Goretzka sieht Nagelsmann – neben dem Profi von Leeds United – Stiller und Pascal Groß als Optionen.

Nagelsmanns Plan: Stabilität, Variabilität und einfache Umstellungen

Der Chefcoach beschreibt den Lehrgang als einen „super-komplexen“ Prozess und will in den nur vier richtigen Trainingseinheiten nicht mehr experimentieren, sondern Abläufe festigen, die die Mannschaft durch die Qualifikation getragen haben. Gleichzeitig plant er, „ein paar Dinge aus der EM zurückzuholen, die wir als Erweiterung dazunehmen wollen“, um deutlich mehr Variabilität für die WM zu schaffen. Nagelsmann betont, die Umstellung zwischen Ordnung A und Ordnung B so „super einfach“ wie möglich zu halten – mit maximal zwei Positionswechseln als Plan B, falls Plan A nicht greift.

Teamgeist, Münchner Mentalität und die Bedeutung der Länderspiele

Kapitän Joshua Kimmich nannte Absagen „bitter“, machte aber klar, dass die Mannschaft „heiß darauf sein“ müsse, sich weiterzuentwickeln. Nagelsmann sieht Teamgeist und Wille als entscheidende Faktoren, weil nach seiner Einschätzung der DFB nicht „den besten Kader der Welt“ habe. Besonders von den noch sechs Bayern-Stars erwartet er eine große Mentalität und „Gier, jedes Spiel gewinnen zu wollen“ – idealerweise sollen sie zu „zwei Erfolgserlebnissen“ in den anstehenden Länderspielen beitragen. Diese Begegnungen dienen damit klar der WM-Vorbereitung und der Prüfung taktischer Alternativen für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.