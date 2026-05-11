DFB-Pokalfinale mit neuem DERBYSTAR Spielball & integriertem Sensor

Das DFB-Pokalfinale der Männer 2026 erhält eine technische Premiere: Im Endspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart kommt am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion erstmals in einem deutschen Profifußball-Wettbewerb ein offizieller Spielball mit integrierter Sensortechnologie zum Einsatz. Vorgestellt wurde der Ball im Rahmen des heutigen Cup-Handovers in Berlin von DERBYSTAR und dem Deutschen Fußball-Bund.

Sensorik trifft Finalgeschichte

Beim Einsatz handelt es sich um den DERBYSTAR iBall, der mit der Connected Ball Technology ausgestattet ist. Die Lösung wird in Zusammenarbeit mit der KINEXON Sports & Media GmbH bereitgestellt. Ein im Spielgerät verbauter Sensor misst hochpräzise und in Echtzeit Daten zu Ballkontakten, Geschwindigkeit, Flugbahn und Rotation, ohne Gewicht, Flug- und Sprungeigenschaften oder die Performance zu beeinflussen.

Die gewonnenen Informationen sollen unter anderem VAR-Abläufe sowie halbautomatisierte Abseitsentscheidungen unterstützen. Zudem liefern sie die Basis für weiterführende technische und taktische Analysen und für die Visualisierung zentraler Spielszenen wie Dribblings, Pässe und Abschlüsse. Nach Angaben der Beteiligten ist die Technologie international bereits erprobt und gilt als etabliertes Instrument moderner Entscheidungsunterstützung und Spielanalyse.

Goldener Weg nach Berlin

Die Finalausgabe baut auf dem bewährten Top-Wettspielball Brillant APS auf und übernimmt das aktuelle Design des offiziellen DFB-Pokalspielsballs der Saison 2025/26. Im Mittelpunkt steht ein edles Gold, das sich an der ikonischen DFB-Pokal-Trophäe orientiert und die besondere Bedeutung des Endspiels hervorhebt. Typische grüne Akzente des DFB sorgen gleichzeitig für klare Wiedererkennbarkeit und verankern das Modell in der Markenwelt des Wettbewerbs.

Besonders auffällig ist die komplett individualisierte Gestaltung dieser Sonderedition. In goldenen Clublogos sind die beiden Finalisten prominent eingebunden, außerdem zeigt jedes einzelne Designpanel den Weg von der ersten Pokalrunde bis ins Endspiel, inklusive der jeweiligen Partien und Ergebnisse. Der Ball wird damit selbst zum erzählenden Teil des Wettbewerbs und zu einem besonderen Sammlerstück der DFB-Pokalgeschichte.

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„Das DFB-Pokalfinale ist jedes Jahr der emotionale Höhepunkt der Saison. Genau diesem Anspruch wird unser exklusiver Spielball gerecht. Mit dem goldenen Design, der individuellen Darstellung der Finalwege und dem erstmaligen Einsatz der Connected Ball Technology schlagen wir die Brücke zwischen Tradition, Innovation und den einzigartigen Geschichten dieses Wettbewerbs. Der Finalball wird so selbst Teil der Geschichte“, sagte Joachim Böhmer, COO von DERBYSTAR.

Auch der DFB betonte die Weiterentwicklung des Wettbewerbs. Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, erklärte: „Wir entwickeln den DFB-Pokal kontinuierlich mit innovativen und digitalen Ideen weiter – ohne den Kern dieses einzigartigen Wettbewerbs, der den Fans in Deutschland so viel bedeutet, zu verändern. Der erstmalige Einsatz der Connected Ball Technologie im Finale ist dafür ein perfektes Beispiel. Gemeinsam mit unserem Partner DERBYSTAR schreiben wir ein neues Kapitel in der besonderen Geschichte des DFB-Pokals.“

Der offizielle Spielball des DFB-Pokalfinales 2026 sowie die Replica- und Miniball-Varianten sind limitiert und exklusiv im DERBYSTAR Onlineshop erhältlich. Für Rückfragen und weitere Informationen steht die Public Relations unter der Telefonnummer +49 2823 325 0 oder per E-Mail an [email protected] zur Verfügung. Die Fotos stammen von Marco Michalzik. Das High-Res-Bildmaterial ist über den bereitgestellten Kontainer zugänglich. Die Meldung wurde vom proSportPresseService mit einer Medienmitteilung von DERBYSTAR verbreitet, der Abdruck ist honorarfrei, Fotos und Meldung sind außerdem als kostenloser Download über das Sportpresseportal verfügbar. pps/off-uv