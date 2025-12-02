DFB Pokal Spielplan & Ergebnisse heute mit TV-Übertragungen

Der DFB-Pokal-Dienstag verspricht reichlich Spannung – mit Traditionsduellen, Ost-Rivalitäten und einem echten Topspiel zum Abschluss. Während Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in einem schnellen Wiedersehen aufeinandertreffen, will Kaiserslautern an historischen Boden anknüpfen und Mönchengladbach seine Form bestätigen. Alle Spiele sind live bei Sky zu sehen, das Topspiel läuft zusätzlich im Free-TV.

Gladbach mit Rückenwind – St. Pauli auf Wiedergutmachung aus

Im Borussia-Park treffen zwei Teams aufeinander, deren Formkurven in entgegengesetzte Richtungen zeigen. Borussia Mönchengladbach ist seit fünf Spielen ungeschlagen und wirkt unter dem neuen Coach Eugen Polanski deutlich stabiler. Das 0:0 gegen Leipzig war zwar torlos, aber spielerisch überzeugend.

Die Fohlen wollen ihre Serie nun im Pokal fortsetzen – und haben gute Erinnerungen: Erst vor vier Wochen gewann Gladbach am Millerntor klar mit 3:0. Aber Vorsicht: St. Pauli zeigte trotz der Niederlage in München zuletzt wieder Biss und Qualität. Coach Fabian Hürzeler wird eine mutige Variante bringen müssen, wenn die Kiezkicker die Überraschung schaffen wollen.

Anstoß: Dienstag, 18:00 Uhr – live bei Sky

DFB Pokal Achtelfinale Spielplan

DFB Pokal Hertha BSC Berlin 6 1 1.FC Kaiserslautern DFB Pokal Borussia Mönchengladbach 1 2 FC St. Pauli DFB Pokal Borussia Dortmund - - Bayer 04 Leverkusen DFB Pokal RB Leipzig - - FC Magdeburg DFB Pokal SC Freiburg - - SV Darmstadt 98 DFB Pokal VfL Bochum - - VfB Stuttgart DFB Pokal Hamburger SV - - Holstein Kiel DFB Pokal 1. FC Union Berlin - - FC Bayern München

Olympiastadion ruft: Lautern kehrt zurück an den Ort des Schmerzes

Hertha gegen Lautern – ein Traditionsduell, das es erst vor wenigen Wochen gab. Damals siegte die Hertha knapp auf dem Betzenberg, nun genießen die Berliner Heimrecht. Für die Roten Teufel ist das Olympiastadion kein gewöhnlicher Austragungsort: Erst 2024 stand man hier im Pokalfinale, das knapp gegen Leverkusen verloren ging.

Kaiserslautern reist nach einer schwachen Vorstellung in Braunschweig (0:2) an, während Hertha am Wochenende einen späten Sieg in Kiel einfuhr. Taktisch dürfte es erneut ein Spiel mit hoher Intensität und vielen Zweikämpfen werden. Die Hertha vertraut auf Effizienz – Lautern auf die Revanche.

Anstoß: Dienstag, 18:00 Uhr – live bei Sky

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

DFB-Pokal-Achtelfinale: Diese TV-Übertragungen gibt es im free-tv

RB Leipzig empfängt selbstbewusste Magdeburger zum Ost-Kracher

Im Abendspiel kommt es in Leipzig zum Ost-Duell gegen den 1. FC Magdeburg. Die Rollen scheinen klar verteilt: RB Leipzig ist klarer Favorit, konnte beide bisherigen Pokalspiele souverän für sich entscheiden und ist personell gut aufgestellt. Doch Magdeburg reist mit breiter Brust an. Der 3:0-Sieg gegen Nürnberg am Wochenende war nicht nur ein Befreiungsschlag, sondern auch ein Statement.

Trainer Christian Titz wird auf schnelles Umschalten und flexible Offensivläufe setzen, um die Leipziger Defensive zu fordern. RB dürfte versuchen, früh klare Verhältnisse zu schaffen – alles andere wäre riskant gegen einen Gegner, der nichts zu verlieren hat.

Anstoß: Dienstag, 21:00 Uhr – live bei Sky

Dortmund vs. Leverkusen: Neuauflage des Spitzenspiels

Gerade einmal drei Tage nach dem Liga-Kracher treffen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen erneut aufeinander. Das 2:1 der Dortmunder in Leverkusen ist noch frisch – doch jetzt gilt: Pokal, K.o.-Modus, neue Dynamik. Julian Brandt warnt: „Zu Hause ist das etwas anderes als auswärts.“ Und tatsächlich: Die Spiele zwischen beiden Teams waren zuletzt stets eng, häufig mit hohem Tempo und viel individueller Klasse.

Leverkusens Coach Kasper Hjulmand glaubt trotz der Niederlage an seine Mannschaft: „Wir wissen, dass wir es besser können.“ Für beide Teams ist es ein Prüfstein – auch in Hinblick auf die Saisonziele.

Anstoß: Dienstag, 21:00 Uhr – live in der ARD und bei Sky