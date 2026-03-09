DFB Pokal Spielplan Halbfinale: Warum wird an einem Donnerstag gespielt?

In dieser Saison findet eines der beiden DFB Pokal Halbfinals überraschend an einem Donnerstag statt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Partien terminiert: Bayer Leverkusen trifft am Mittwoch, 22. April (20.45 Uhr, Sky und ZDF), auf den FC Bayern, Stuttgart und Freiburg spielen am Donnerstag, 23. April (20.45 Uhr). Ursache sind Termin-Konflikte mit Bundesliga-Spieltagen und internationalen Begegnungen sowie die vorgeschriebene Regenerationszeit zwischen den Partien.

Der DFB veröffentlichte die Spielansetzungen am Montag offiziell. Das erste Halbfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern steigt am Mittwoch, 22. April, um 20.45 Uhr und läuft live bei Sky sowie im ZDF. Das zweite Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg folgt am Donnerstag, 23. April, ebenfalls um 20.45 Uhr. Die ungewöhnliche Verteilung auf drei Wochentage sorgt für Gesprächsstoff, weil Halbfinals üblicherweise an Dienstag und Mittwoch angesetzt werden.

Grund: Termin-Konflikte durch DFL und Bundesliga-Spieltage

Hintergrund für die Sonderansetzung sind die Spieltage 28 bis 30 der Bundesliga, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) zuletzt terminiert hat. Dadurch stehen drei der vier Halbfinalteilnehmer am folgenden Sonntag bereits in der Liga im Einsatz; nur Leverkusen blieb bei der Planung außen vor. Weil die Bundesliga-Spieltage eng getaktet sind, kollidierten mögliche Pokaltermine am üblichen Dienstag mit den notwendigen Ligaeinsätzen.

Europa League, Rückspiele und die Zwei-Tage-Regel

Zusätzlich beeinflusst der internationale Spielbetrieb den Spielplan: Unter der Woche sind Begegnungen in der Europa League vorgesehen. Sollte der VfB Stuttgart oder der SC Freiburg ihre Europapokal-Aufgaben aus dem Achtelfinale überstehen, hätten die jeweiligen Rückspiele am Donnerstag, 16. April, angesetzt werden müssen. Da für jeden Klub obligatorisch zwei freie Tage zwischen zwei Spielen vorgeschrieben sind, blieb für die Liga-Partien nur der Sonntag als praktikabler Termin und damit fiel der Dienstag als Pokaltermin weg.

Frühere Ausnahmefälle: Corona-Saison 2020/21

Eine vergleichbare Sonderansetzung gab es bereits während der Corona-Pandemie: In der Saison 2020/21 trug der DFB die beiden Pokal-Halbfinals an einem Freitag und einem Samstag aus. Damals waren ebenfalls besondere Rahmenbedingungen und dichte Spielpläne Ursache für die Abweichung vom üblichen Muster.