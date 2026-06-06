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DFB-Pokal Spielplan 2026: FC Bayern zum Auftakt in Osnabrück

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Der VfL Osnabrück bekommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals mit dem ganz großen Namen zu tun: Der Zweitliga-Aufsteiger empfängt den Titelverteidiger Bayern München. Das ergab die Auslosung am Samstagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Auch Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart und Schalke 04 erhielten anspruchsvolle Aufgaben.

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Sängerin Helene Fischer begeistert die Zuschauer im Olympiastadion Berlin mit ihrem Halbzeitauftritt beim DFB-Pokalfinale am 27. Mai 2017 zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Matthias Hangst / Bongarts via Getty Images
Sängerin Helene Fischer begeistert die Zuschauer im Olympiastadion Berlin mit ihrem Halbzeitauftritt beim DFB-Pokalfinale am 27. Mai 2017 zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Matthias Hangst / Bongarts via Getty Images

Osnabrück gegen den Titelverteidiger

Schiedsrichter Deniz Aytekin, der seine Laufbahn nach der vergangenen Saison beendet hatte, zog die Lose. Für Osnabrück bedeutet das Duell mit den Münchnern ein frühes Highlight, während Vizemeister Borussia Dortmund beim Oberligisten Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club antreten muss. Pokalfinalist VfB Stuttgart startet gegen Hansa Rostock in die neue Saison.

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 reist in Runde eins zum Halleschen FC, Bayer Leverkusen spielt auswärts beim SV Wehen Wiesbaden. RB Leipzig, als vierter deutscher Champions-League-Teilnehmer neben Bayern, Dortmund und Stuttgart im Wettbewerb, wurde Eintracht Trier zugelost. Im Traditionsduell kommt es außerdem zum Aufeinandertreffen von Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern.

Attraktive Lose für die Debütanten

Auch die Pokaldebütanten dürfen sich auf reizvolle Gegner freuen. Westfalia Rhynern, als Meister der Oberliga Westfalen dabei, trifft auf Dynamo Dresden. Der VfB Krieschow, Landespokalsieger in Brandenburg, bekommt es mit dem FSV Mainz 05 zu tun. Und der SC St. Tönis, der trotz der Niederlage im Niederrhein-Pokalfinale im Teilnehmerfeld steht, spielt gegen Eintracht Frankfurt.

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Die Teilnahme an der ersten Runde bringt den Klubs eine Prämie von rund 200.000 Euro. Gespielt wird überwiegend vom 21. bis 24. August, nur die Erstrundenpartien von Bayern und Borussia Dortmund finden wegen des Franz-Beckenbauer-Supercups in Dortmund am 22. August erst am 1. und 2. September statt. Der nächste Pokalsieger wird am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion gekürt.

Fußball, DFB-Pokal, 1. Runde – Wer spielt gegen wen?

Partien nach Ligen-Duellen (Erstligisten zuerst)

2. Bundesliga vs. 1. Bundesliga

  • Eintracht Braunschweig – Union Berlin

  • Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg

  • VfL Osnabrück – Bayern München

3. Liga vs. 1. Bundesliga

Regionalliga (4. Liga) vs. 1. Bundesliga

Oberliga (5. Liga) vs. 1. Bundesliga

2. Bundesliga vs. 2. Bundesliga

  • Preußen Münster – Karlsruher SC

  • SpVgg Greuther Fürth – VfL Bochum

3. Liga vs. 2. Bundesliga

  • 1860 München – Holstein Kiel

  • Waldhof Mannheim – 1. FC Kaiserslautern

  • Viktoria Köln – 1. FC Nürnberg

  • MSV Duisburg – SV Elversberg

    1. FC Saarbrücken – Hertha BSC

Regionalliga (4. Liga) vs. 2. Bundesliga

  • Hallescher FC – Schalke 04

  • Carl Zeiss Jena – Darmstadt 98

  • Bahlinger SC – 1. FC Magdeburg

    1. FC Phönix Lübeck – 1. FC Paderborn

Oberliga (5. Liga) vs. 2. Bundesliga

  • SG Sonnenhof Großaspach – Arminia Bielefeld

  • SV Hemelingen – Hannover 96

  • SV Westfalia Rhynern – Dynamo Dresden

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