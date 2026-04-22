DFB Pokal heute FAQ: Wo wird heute & morgen das DFB Pokal-Halbfinale live übertragen?

Im DFB-Pokal-Halbfinale sind nur noch vier Erstligisten im Rennen um das Endspiel in Berlin. Rekordsieger FC Bayern München, Titelverteidiger VfB Stuttgart, Bayer 04 Leverkusen und der SC Freiburg kämpfen um das Ticket ins Olympiastadion.

Welche Teams spielen im DFB Pokal Halbfinale?

Das Halbfinale ist eine reine Bundesliga-Angelegenheit. Den letzten freien Platz unter den besten vier sicherten sich die Münchner mit einem 2:0 gegen Ligakonkurrent RB Leipzig. Zuvor hatte Bayer Leverkusen den FC St. Pauli in einem weiteren Duell mit einem Bundesligisten 3:0 bezwungen. Der SC Freiburg setzte sich mit 5:4 im Elfmeterschießen bei Hertha BSC durch, während der VfB Stuttgart mit 3:0 bei Holstein Kiel die Hoffnungen des letzten verbliebenen Zweitligisten beendete.

Wo laufen die Partien live im TV?

Beide Halbfinalspiele sind im Free-TV zu sehen. Den Auftakt macht am Mittwoch, 22. April, ab 20.45 Uhr das Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München, das das ZDF überträgt; zusätzlich zeigt Sky die Begegnung wie alle Pokalspiele im Pay-TV. Einen Tag später, am Donnerstag, 23. April, folgt ab 20.45 Uhr das baden-württembergische Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg live in der ARD sowie ebenfalls bei Sky.

Wann steigt das DFB Pokal Finale, und wie sieht es mit Tickets aus?

Das Endspiel im Berliner Olympiastadion ist für den 23. Mai 2026 terminiert. Für den Finaleinzug erhalten die beiden Endspielteilnehmer jeweils ein Kartenkontingent, das über die vereinseigenen Verkaufskanäle in den Vertrieb geht. Die Tickets für den öffentlichen Verkauf wurden über eine Bewerbungsphase mit anschließender Verlosung vergeben; Fans konnten sich dabei um bis zu vier Karten bewerben, die Frist endete am 21. April. Unter allen Bewerber*innen werden die Eintrittskarten ausgelost, die Zuteilung soll voraussichtlich in der 18. Kalenderwoche erfolgen.

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Wie hoch fallen die Prämien aus?

Die Verteilung der Einnahmen im DFB-Pokal der Männer für die Saison 2025/2026 wurde in einer gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG festgelegt. Die Ausschüttung liegt in etwa auf dem Niveau der vergangenen Spielzeit. Von der ersten Runde bis zum Halbfinale werden knapp 68 Millionen Euro ausgeschüttet, dazu kommen 7,2 Millionen Euro für das DFB-Pokalfinale. Die Prämien im Überblick: 1. Runde 211.886 Euro, 2. Runde 423.772 Euro, Achtelfinale 847.544 Euro, Viertelfinale 1.695.088 Euro und Halbfinale 3.390.175 Euro. Der Verlierer des Finals erhält 2.880.000 Euro, der Gewinner des DFB-Pokals 4.320.000 Euro.

Quelle: https://www.dfb.de/news/faq-hier-wird-das-pokalhalbfinale-live-uebertragen