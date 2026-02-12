DFB-Pokal-Halbfinale: So beeinflusst es das Europapokal-Rennen in der Bundesliga

Das Halbfinale im DFB-Pokal steht – und es hat direkte Auswirkungen auf das Rennen um die internationalen Plätze in der Bundesliga. Mit dem FC Bayern München, dem VfB Stuttgart, Bayer 04 Leverkusen und dem SC Freiburg kämpfen vier Klubs um den Titel. Entscheidend: Mehrere dieser Teams stehen in der Liga ohnehin auf Europapokalkurs. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein zusätzlicher Startplatz über die Bundesliga-Tabelle vergeben wird. Die Ausgangslage ist klar – aber die Details sind komplex.

Die Standard-Regel: Wer kommt über die Liga nach Europa?

Grundsätzlich ist die Verteilung seit Jahren klar geregelt. Die ersten vier Teams der Bundesliga qualifizieren sich für die Champions League. Der Tabellenfünfte zieht in die Europa League ein – ebenso wie der DFB-Pokalsieger. Der Sechste darf in der Conference League antreten.

So lief es auch in der vergangenen Saison. Doch diese Konstellation kann sich verschieben, sobald sich Pokalsieger und Ligaplatzierung überschneiden. Und genau hier wird es in dieser Spielzeit interessant.

Aktuelle Top 10 Bundesliga Tabelle

Wenn der Pokalsieger schon qualifiziert ist

Gewinnt ein Team den DFB-Pokal, das sich über die Liga bereits für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert hat, wandert der Europa-League-Startplatz zurück an die Bundesliga-Tabelle. In diesem Fall würden Fünfter und Sechster Europa League spielen, der Siebte rückt in die Conference League.

Genau dieses Szenario ist in dieser Saison realistisch. Bayern und Stuttgart haben komfortable Vorsprünge auf Platz sieben, Leverkusen liegt ebenfalls aussichtsreich im Rennen. Selbst Freiburg als aktueller Siebter ist mittendrin im Kampf um Europa. Bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Pokalsieger sein internationales Ticket ohnehin über die Liga löst – und damit ein zusätzlicher Platz frei wird.

Für Teams wie Eintracht Frankfurt oder 1. FC Union Berlin heißt das: Hoffen auf Platz sieben – und darauf, dass Freiburg nicht den Pokal holt.

Sieben oder sogar acht Teams für Europa?

Stand jetzt spricht viel dafür, dass die ersten sieben Teams der Bundesliga kommende Saison international spielen. Doch es geht sogar noch mehr. Sollte die Bundesliga einen der zusätzlichen Champions-League-Startplätze erhalten, die die UEFA an die besten Ligen der laufenden Europapokal-Saison vergibt, würde sich die Verteilung erneut verschieben.

In diesem Fall würde auch der Tabellenfünfte in die Champions League aufrücken. Die Europa- und Conference-League-Plätze würden entsprechend nach unten durchgereicht. Dann könnte sogar der Tabellenachte noch Chancen auf Europa haben – je nach Konstellation.

Sonderfall: Wenn ein deutscher Klub international triumphiert

Komplett neue Dynamik entsteht, wenn ein Bundesligist selbst einen Europapokal gewinnt. Der Champions-League- und Europa-League-Sieger qualifizieren sich automatisch für die Champions League, der Conference-League-Sieger für die Europa League.

Entscheidend ist jedoch: Ein zusätzlicher Startplatz entsteht nur dann, wenn sich das jeweilige Team nicht ohnehin über die Liga qualifiziert hat. Holt Bayern beispielsweise die Champions League und steht national unter den Top vier, ändert sich nichts an der Verteilung. Gewinnt Freiburg die Europa League und wird Fünfter, rückt der Sport-Club zwar in die Champions League auf – doch der Bundesliga geht ein Europa-League-Platz verloren.

Anders sähe es aus, wenn ein Team außerhalb der Topplätze triumphiert. Dann würde tatsächlich ein zusätzlicher deutscher Starter hinzukommen. Genau das macht die aktuelle Konstellation so brisant. Der DFB-Pokal ist in dieser Saison nicht nur ein Titelrennen – er ist ein Hebel im Kampf um Europa.

Übersicht aller Szenarien

Am wahrscheinlichsten ist aktuell Szenario 2 oder 3 – also sieben Bundesligisten im Europapokal.