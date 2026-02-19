DFB-Pokal: Auslosung TV ZDF Übertragung: Wo läuft die Halbfinal-Auslosung live im TV & Livestream?

DFB-Pokal: Wo seht Ihr die Halbfinal-Auslosung live im TV und Livestream – die Entscheidung über die letzten beiden Paarungen fällt am Sonntag, 22. Februar, im Deutschen Fußballmuseum Dortmund. Die Ziehung läuft live in der ZDF-Sendung „sportstudio live“; die Übertragung beginnt um 17:15 Uhr, die Auslosung folgt direkt im Anschluss. Zuschauer können das Event kostenlos in der ZDF-Mediathek per Livestream verfolgen. Vier Bundesliga-Clubs sind noch im Lostopf: Titelverteidiger VfB Stuttgart, Rekordsieger FC Bayern München, Bayer Leverkusen und der SC Freiburg. Losfee wird dabei Rodel-Olympiasieger Max Langenhan sein.

DFB-Pokal-Halbfinale: Auslosung live im TV und Livestream

Die Auslosung zum DFB-Pokal-Halbfinale überträgt das ZDF am Sonntagabend live. Moderator und Redaktion zeigen die Ziehung in der Sendung „sportstudio live“, die um 17:15 Uhr beginnt; die eigentliche Auslosung schließt sich unmittelbar an die Sendung an. Gleichzeitig streamt die ZDF-Mediathek das Ereignis kostenlos, sodass Fans das Prozedere auch online verfolgen können. Schauplatz der Ziehung ist das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund, wo die Kugeln aus dem Lostopf gezogen werden.

Diese vier Teams stehen im Halbfinale

Im Halbfinal-Lostopf befinden sich derzeit vier Klubs aus der Bundesliga: FC Bayern München, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und SC Freiburg. Der VfB Stuttgart geht als Titelverteidiger in die verbleibenden Runden; Bayern bleibt als Rekordsieger ein heißer Kandidat auf den erneuten Coup. Gleichwohl kann jede Paarung zum Topspiel werden, denn die Auslosung kennt keine Bewährungsproben oder gesetzte Favoriten mehr. Fans beider Lager erwarten mit Spannung mögliche Duelle zwischen Spitzenteams.

Das war das DFB Viertelfinale

DFB Pokal FC Bayern München 2 0 RB Leipzig DFB Pokal Hertha BSC Berlin 1 1 SC Freiburg DFB Pokal Bayer 04 Leverkusen 3 0 FC St. Pauli DFB Pokal Holstein Kiel 0 3 VfB Stuttgart

So läuft die Auslosung ab

Die Ziehung erfolgt aus einem einzigen Lostopf, ohne Trennung nach Setzstatus oder regionalen Kriterien. Das erstgezogene Team erhält automatisch das Heimrecht für das Halbfinale; ein späterer Heimrechtstausch ist ausgeschlossen, weil alle verbliebenen Klubs aus der Bundesliga stammen. Jede gezogene Paarung kann damit theoretisch ein echtes Topspiel werden und sportliche sowie taktische Fragen aufwerfen. Die Auslosung selbst bleibt kurz und transparent, die Kugeln entscheiden über die Begegnungen.

Wer zieht die Lose? Wer ist die Losfee?

Rodel-Olympiasieger Max Langenhan wird die Halbfinal-Partien des DFB-Pokals auslosen. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, zieht der zweimalige Goldmedaillengewinner der Winterspiele am Sonntagabend (17.10 Uhr/ZDF) die Lose der vier Halbfinalisten FC Bayern München, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und SC Freiburg.

Nächste Termine im DFB-Pokal

Die Halbfinalspiele sind für den 21. und 22. April 2026 angesetzt; die genauen Anstoßzeiten und Austragungsorte geben die Vereine und der DFB nach der Auslosung bekannt. Das Finale im traditionsreichen Olympiastadion Berlin ist für den 23. Mai 2026 terminiert. Fans sollten die ZDF-Übertragung am 22. Februar einschalten, um sofort zu erfahren, welche Begegnungen den Weg nach Berlin öffnen.