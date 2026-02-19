DFB-Pokal Auslosung TV ZDF Übertragung – Dieser Olympiasieger zieht die Lose im DFB-Pokal

Rodel-Olympiasieger Langenhan zieht Lose für DFB-Pokal: Rennrodler Max Langenhan wird am Sonntagabend die Paarungen für die Halbfinale im DFB-Pokal bestimmen. Als zweimaliger Goldmedaillengewinner der Winterspiele fungiert der 25-jährige Langenhan als Losfee bei der Auslosung, die um 17.10 Uhr live im ZDF zu sehen ist. Vier Vereine – FC Bayern München, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und SC Freiburg – hoffen auf eine günstige Spielpaarung. Die Auslosung entscheidet, welche Begegnungen im Kampf um das Finale im Berliner Olympiastadion entstehen.

Auslosung der DFB-Pokal-Halbfinale

Der Deutsche Fußball-Bund gab bekannt, dass Max Langenhan die Lose der vier verbliebenen Teams ziehen wird. Die Auslosung erfolgt am Sonntagabend und wird vom ZDF übertragen, sodass Fans und Funktionäre live miterleben können, welche Halbfinal-Partien anstehen. Als prominenter Losfee bringt Langenhan aus dem Rennrodeln zusätzliche Aufmerksamkeit in das Cup-Halbfinale.

Die Halbfinalisten: FC Bayern, Leverkusen, Stuttgart, Freiburg

In der Vorschlussrunde kämpfen der FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen, der VfB Stuttgart und der SC Freiburg um den Einzug ins Finale. Die Konstellation der vier Clubs sorgt für Spannung, weil jede Spielpaarung unterschiedliche taktische Aufgaben und strategische Entscheidungen nach sich ziehen würde. Gleichzeitig bleibt offen, welche Vereine Heimrecht erhalten und wie sich die Begegnungen sportlich gestalten werden.

Das war das DFB Viertelfinale

DFB Pokal FC Bayern München 2 0 RB Leipzig DFB Pokal Hertha BSC Berlin 1 1 SC Freiburg DFB Pokal Bayer 04 Leverkusen 3 0 FC St. Pauli DFB Pokal Holstein Kiel 0 3 VfB Stuttgart

Termine für Halbfinale und Endspiel

Die Halbfinals im DFB-Pokal werden am 21. und 22. April ausgetragen, die genaue Ansetzung der Begegnungen steht nach der Auslosung fest. Das Endspiel findet traditionell im Berliner Olympiastadion statt und ist für den 23. Mai terminiert. Zuschauer, TV-Anbieter und die beteiligten Klubs richten sich nun auf die feststehenden Termine und die weitere Planung der Spielvorbereitung aus.