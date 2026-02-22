DFB-Pokal Auslosung heute im TV – Wer zeigt die Halbfinal-Auslosung live im TV?

Die DFB-Pokal Halbfinal-Auslosung läuft am Sonntag, 22. Februar, live im ZDF. Die Sendung „sportstudio live“ überträgt ab 17:15 Uhr, die eigentliche Ziehung schließt sich unmittelbar an. Fans können die Halbfinal-Auslosung live im TV und kostenlos per Livestream in der ZDF-Mediathek verfolgen. Schauplatz der Prozedur ist das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund; aus dem Lostopf ziehen vier Bundesliga-Klubs ihre Begegnungen.

Update 17:30 Uhr – Die Auslosung ist gelaufen!

Es trifft Rekordsieger Bayern München im Halbfinale auf Bayer Leverkusen. Im anderen Duell empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg.

Auslosung live im TV und Livestream: Wo und wann

Das ZDF zeigt die DFB-Pokal-Halbfinal-Auslosung am Sonntagabend in der Sendung „sportstudio live“. Die Redaktion beginnt die Übertragung um 17:15 Uhr, die Ziehung der Kugeln folgt direkt im Anschluss. Gleichzeitig überträgt die ZDF-Mediathek das Ereignis als kostenlosen Livestream, sodass Zuschauer sowohl linear im Fernsehen als auch online dabei sein können. Die Live-Übertragung liefert Moderation, Erläuterungen zur Auslosungsprozedur und transparente Einblicke in den Lostopf.

Liveticker DRB Pokal Auslosung

15:45 Uhr Die Spannung steigt heute ab 17:15 Uhr. Die DFB Pokal Auslosung zum Halbfinale gibt es im ZDF heute live ab Viertel nach fünf.

Diese vier Teams stehen im Halbfinal-Lostopf

Im Lostopf befinden sich ausschließlich Bundesligisten: Titelverteidiger VfB Stuttgart, Rekordsieger FC Bayern München, Bayer Leverkusen und der SC Freiburg. Der VfB reist als aktueller Pokalträger an, Bayern gilt aufgrund seiner Historie weiterhin als heißer Kandidat. Gleichzeitig bringt die reine Bundesliga-Besetzung Spannung, weil jede gezogene Paarung potenziell ein Spitzenduell darstellt und hohe sportliche Bedeutung für die verbleibenden Runden hat.

So läuft die Auslosung ab: Lostopf, Kugeln und Heimrecht

Die Ziehung erfolgt aus einem einzigen Lostopf ohne Setzlisten oder regionale Trennung. Das zuerst gezogene Team erhält automatisch das Heimrecht für das Halbfinale; ein späterer Wechsel des Heimrechts ist ausgeschlossen. Die Auslosungsprozedur bleibt kurz und nachvollziehbar: Die Kugeln entscheiden über die Begegnungen, und die ZDF-Moderation erläutert die formalen Abläufe sowie die Konsequenzen für Anstoßorte und Ticketvergabe.

Losfee: Wer zieht die Lose?

Als Losfee zieht Rodel-Olympiasieger Max Langenhan die Lose der vier Halbfinalisten. Der zweimalige Goldmedaillengewinner übernimmt die Ziehung der Partien im Deutschen Fußballmuseum und übergibt damit den sportlichen Vertretern die endgültigen Gegner für die Runde der letzten Vier.

Termine: Halbfinale und Finale im Kalender

Die beiden Halbfinalspiele sind für den 21. und 22. April 2026 angesetzt; genaue Anstoßzeiten und Austragungsorte geben die Vereine und der DFB nach der Auslosung bekannt. Das Pokalfinale findet traditionell im Olympiastadion Berlin statt und ist für den 23. Mai 2026 terminiert. Zuschauer sollten die ZDF-Übertragung am 22. Februar einschalten, um sofort zu erfahren, welche Begegnungen den Weg nach Berlin öffnen.