DFB-Pokal Auslosung: Friedhelm Funkel zieht am Sonntag die Viertelfinals

DFB-Pokal-Viertelfinals: Auslosung am Sonntag mit Friedhelm Funkel

Die Viertelfinals im DFB-Pokal werfen ihre Schatten voraus. Am Sonntagabend gibt es im Rahmen der ARD-Sportschau nicht nur Fußball-Talk, sondern auch klare Antworten auf die Frage: Wer trifft auf wen im Pokal-Viertelfinale? Mit dabei: Friedhelm Funkel – als Losfee und Pokal-Veteran.

Friedhelm Funkel zieht die Lose – Künzer leitet die Ziehung

Ab 19:15 Uhr wird es ernst. Die Auslosungen der Viertelfinals im DFB-Pokal der Männer und Frauen stehen an. Als Glücksbringer am Lostopf: Friedhelm Funkel, Pokalsieger von 1985 mit Bayer Uerdingen. An seiner Seite: Ex-Nationalspielerin Nia Künzer, heute Sportdirektorin der DFB-Frauen. Sie übernimmt die Rolle der Ziehungsleiterin und sorgt für den organisatorischen Rahmen.

Männer-Viertelfinals im Februar, Frauen im März

Bei den Männern stehen die Viertelfinals an zwei Wochenenden im Februar auf dem Plan – konkret am 3. und 4. sowie am 10. und 11. Februar. Die noch offenen Teilnehmer werden am Dienstag und Mittwoch im Achtelfinale ermittelt.

Im Frauen-Wettbewerb sind die Viertelfinalisten bereits fix. Die Duelle um den Halbfinaleinzug steigen am 11. und 12. März.

Wer ist noch im Rennen?

Im DFB-Pokal der Frauen haben sich acht Teams durchgesetzt – darunter viele bekannte Namen: Titelverteidiger Bayern München, der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Werder Bremen sind ebenso dabei wie der Hamburger SV, die SGS Essen, Carl Zeiss Jena und der Zweitligist FC Sand.

Die Männerpartien sind noch offen, die letzten Achtelfinals werden kommende Woche ausgespielt.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Funkels Pokalgeschichte: Sieger 1985, Pech 2024

Friedhelm Funkel bringt Pokalhistorie mit: 1985 holte er mit Bayer Uerdingen den Titel – ausgerechnet im Finale gegen den FC Bayern. Als Trainer blieb ihm der große Pokalmoment verwehrt: Mit dem 1. FC Kaiserslautern verlor er im Jahr 2024 das Finale gegen Bayer Leverkusen. Jetzt kehrt er als Losfee zurück – mit sicherer Hand und viel Pokal-Erfahrung.