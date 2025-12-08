DFB-Pokal Auslosung: Bayern trifft im Topspiel auf Leipzig – alle Viertelfinals im Überblick

DFB-Pokal-Viertelfinale: Topduell Bayern gegen Leipzig und schwere Aufgaben für Stuttgart & Co.

Die Auslosung zum DFB-Pokal-Viertelfinale hat einige spannende Duelle hervorgebracht. Im Mittelpunkt steht das Topspiel zwischen dem Bundesliga-Primus FC Bayern München und dem ersten Verfolger RB Leipzig. Auch die restlichen Partien versprechen Brisanz – sowohl bei den Männern als auch im Wettbewerb der Frauen.

Kracher-Duell in München: Bayern gegen Leipzig

Im vielleicht attraktivsten Viertelfinale des DFB-Pokals empfängt der FC Bayern RB Leipzig in der Allianz Arena. Ein echtes Spitzenspiel: Der aktuelle Tabellenführer trifft auf den zweitplatzierten Verfolger. Für Leipzig ist es eine Chance, Revanche für die herbe 0:6-Niederlage am ersten Spieltag zu nehmen. Doch Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer gibt sich kämpferisch: „Wir sind eine ganz andere Mannschaft und reisen mit Selbstvertrauen nach München.“ Für die Bayern könnte dieses Spiel zur ersten echten Bewährungsprobe auf dem Weg ins Finale werden.

Hier ist die Übersicht der vier DFB-Pokal-Viertelfinalspiele der Männer:

FC Bayern München – RB Leipzig Holstein Kiel – VfB Stuttgart Bayer Leverkusen – FC St. Pauli Hertha BSC – SC Freiburg

Titelverteidiger Stuttgart muss nach Kiel

Der VfB Stuttgart bekommt es mit einem ambitionierten Zweitligisten zu tun. Holstein Kiel empfängt die Schwaben in heimischer Kulisse – ein klassisches Pokalspiel mit potenziellem Überraschungspotenzial. Stuttgart, aktuell stark unterwegs in der Bundesliga, darf den Gegner aus dem Norden nicht unterschätzen. Kiel hat sich bereits durch mehrere Runden gekämpft und bewiesen, dass sie auch gegen höherklassige Teams bestehen können.

Heimvorteil für Leverkusen, Hertha mit Endspiel-Traum

Bayer Leverkusen spielt im heimischen Stadion gegen den FC St. Pauli – ein interessantes Duell zweier Mannschaften mit hohem Tempo und klarer Spielidee. Während Leverkusen als Favorit gilt, hat der Kiezklub aus Hamburg in diesem Wettbewerb bereits mehrfach überrascht. Hertha BSC trifft derweil auf den SC Freiburg und darf weiter vom Heimfinale im Berliner Olympiastadion träumen. Doch Freiburg ist im Pokal regelmäßig gefährlich unterwegs und dürfte die Berliner vor eine echte Herausforderung stellen.

Frauen-Viertelfinals: Wolfsburg gegen Frankfurt, Bayern nach Hamburg

Auch bei den Frauen stehen die Viertelfinals fest. Titelverteidiger FC Bayern München muss auswärts beim Hamburger SV ran – ein Duell David gegen Goliath. Rekordsieger VfL Wolfsburg empfängt Eintracht Frankfurt in einem Klassiker des deutschen Frauenfußballs. Außerdem spielt die SGS Essen gegen Werder Bremen. Der SC Sand, einziger verbliebener Zweitligist, reist zum sieglosen Bundesliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena.

Termine und Ausblick

Die Viertelfinals der Männer finden am 3./4. sowie 10./11. Februar statt. Das Finale steigt am 23. Mai im Berliner Olympiastadion. Bei den Frauen stehen die Viertelfinals zwischen dem 10. und 12. März an. Das Endspiel in Köln ist für den 14. Mai terminiert. Die Auslosung der Viertelfinalpaarungen übernahm Ex-Trainer Friedhelm Funkel – und sorgte für echte Kracherpartien.