DFB-Pokal Auslosung: Bayern müssen nach Leverkusen, Stuttgart gegen Freiburg

Nach der Auslosung des DFB-Pokals Halbfinale gibt es spannende Spiele im April! Es trifft Rekordsieger Bayern München im Halbfinale auf Bayer Leverkusen. Im anderen Duell empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg. Die Partie an der Werkself und das Heimspiel des VfB entscheiden über die Finalteilnehmer, die am 23. Mai im Berliner Olympiastadion um den Pott spielen. Die Halbfinals sind für den 21. und 22. April terminiert.

Bayern München fordert Bayer Leverkusen im Pokal-Halbfinale

Bayern München, bislang 20-facher Sieger des DFB-Pokals, muss im Halbfinale bei Bayer Leverkusen bestehen, wie die Auslosung am Sonntag ergab. Die Münchner suchen ihren ersten Pokalerfolg seit 2020 und gehen als klarer Rekordsieger in das wichtige K.o.-Spiel. Leverkusen trifft damit auf einen Gegner mit großer Erfahrung in Pokalwettbewerben; Spannung verspricht vor allem das Aufeinandertreffen beider Teams im taktischen Duell und in den Duellen um Ballbesitz und Standardsituationen.

VfB Stuttgart empfängt SC Freiburg — Wohlgemuth sieht Heimvorteil

Titelverteidiger VfB Stuttgart hat das Halbfinale als Gastgeber zugelost bekommen und betont den Wert dieses Heimspiels. Vorstand Sport Fabian Wohlgemuth sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir ein Heimspiel haben, das kann ein entscheidender Faktor auf dem Weg nach Berlin sein.“ Er ergänzte, dass er an das jüngste Liga-Aufeinandertreffen (1:0) „gute Erinnerungen“ habe und zugleich die Qualität der Freiburger Mannschaft anerkenne.

Termine und Finalspielstätte

Die Entscheidungsspiele des DFB-Pokals fallen an zwei Tagen: Das Halbfinale wird am 21. und 22. April ausgetragen, ehe das Finale am 23. Mai im Berliner Olympiastadion stattfindet. Damit stehen die verbleibenden Teams vor wichtigen Wochen: Neben taktischer Vorbereitung und Kaderplanung rückt für die Klubs auch die Frage nach Belastungssteuerung und Einsatzplanung in den Fokus. Für den VfB gilt es, den Heimvorteil zu nutzen; Bayern und Leverkusen arbeiten auf ein kampfbetontes K.o.-Spiel hin.