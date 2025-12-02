DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch: Wer spielt heute im DFB-Pokal?

Die zweite Hälfte des Achtelfinals im DFB-Pokal bringt am Mittwochabend mehrere brisante Duelle mit sich. Mit Union Berlin gegen den FC Bayern steht ein echter Pokalkracher auf dem Programm, während Freiburg und Stuttgart in Pflichtspielen gegen Zweitligisten gefordert sind. Der HSV trifft im Nordduell auf Holstein Kiel. Der Pokal bleibt unberechenbar – auch an diesem Spieltag. Alle Partien sind live im TV zu sehen – zwei davon sogar im Free-TV. Hier die TV-Übertragungen vom Dienstag.

VfL Bochum will Stuttgart erneut ärgern

Bochum trifft auf den amtierenden Pokalsieger – ein Spiel mit klarer Rollenverteilung, könnte man meinen. Doch die Mannschaft von Uwe Rösler hat sich nach schwachem Start stabilisiert und bewiesen, dass sie unbequem sein kann. Der Weg ins Achtelfinale war für den VfL allerdings alles andere als souverän: Erst ein zähes 2:1 nach Verlängerung gegen den BFC Dynamo, dann ein überraschender Auswärtssieg beim FC Augsburg.

Auch Stuttgart war im Pokal zunächst ins Straucheln geraten: Gegen Braunschweig reichte es erst im Elfmeterschießen zum Weiterkommen. Deutlich klarer war das 2:0 gegen Mainz. Die Schwaben gehen mit breiter Brust ins Spiel, wissen aber, dass Bochum in der heimischen Arena für eine Überraschung sorgen kann – besonders, wenn der Favorit zu lange zaudert.

Anpfiff: Mittwoch, 3. Dezember, 18:00 Uhr – live bei ARD und Sky

Freiburg zwischen Europa-League und Pokal-Alltag

Der SC Freiburg zeigt in dieser Saison zwei Gesichter: Während international regelmäßig starke Leistungen gelingen, fehlt in der Bundesliga die Konstanz. Im Pokal war der Auftritt in Lotte noch verhalten, in Düsseldorf hingegen dominierte das Team von Christian Streich über weite Strecken.

Darmstadt ist in der 2. Bundesliga gut unterwegs und hat mit dem 4:0-Sieg gegen Schalke in der zweiten Runde ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Unter Trainer Florian Kohfeldt präsentiert sich die Mannschaft offensivfreudig und mutig. Gegen Freiburg geht der Zweitligist nicht ohne Ambitionen ins Spiel – ein offenes Duell ist möglich.

Anpfiff: Mittwoch, 3. Dezember, 18:00 Uhr – live bei Sky

Union Berlin empfängt Bayern zum zweiten Duell binnen Wochen

Das Bundesliga-Remis gegen den FC Bayern steckt Union noch in den Knochen – so nah war man am Sieg gegen den Rekordmeister lange nicht mehr. Und genau hier setzt die Hoffnung der Eisernen an. Im Pokal wusste Union bislang zu überzeugen: Ein 5:0 bei Gütersloh und ein hart erkämpftes 2:1 nach Verlängerung gegen Arminia Bielefeld zeigen, dass die Berliner bereit für die nächste Herausforderung sind.

Bayern tat sich in der bisherigen Pokalsaison schwerer als erwartet. Gegen Wehen-Wiesbaden rettete Kane sein Team mit einem Last-Minute-Tor vor der Verlängerung, gegen Köln reichte es am Ende zu einem 4:1 – aber erst nach Anlaufschwierigkeiten. Die Münchner wissen: In der Alten Försterei wird es kein Spaziergang. Der Pokal hat seine eigenen Regeln – und Union ist bekannt dafür, große Gegner zu ärgern.

Anpfiff: Mittwoch, 3. Dezember, 20:45 Uhr – live im ZDF und bei Sky

HSV mit Pflichtaufgabe gegen unangenehme Kieler

Das Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel ist mehr als ein reines Zweitligaduell. Der HSV will in dieser Saison nicht nur in der Liga wieder angreifen, sondern auch im Pokal ein Zeichen setzen. Nach der Blamage-Vermeidung gegen Primasens und einem knappen Sieg in Heidenheim steht jetzt ein Gegner vor der Tür, der zuletzt für Schlagzeilen sorgte.

Kiel schaltete in der zweiten Runde überraschend den VfL Wolfsburg aus und will auch gegen den HSV mutig auftreten. In der Liga zuletzt mit einer knappen Niederlage gegen Hertha, dürfte die Mannschaft von Marcel Rapp im Pokal wieder aufdrehen. Der HSV ist gewarnt – Kiel kommt mit Selbstvertrauen.

Anpfiff: Mittwoch, 3. Dezember, 20:45 Uhr – live bei Sky