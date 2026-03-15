DFB News: Nagelsmann-Abschied? England-Gigant lässt nicht locker: 8,5 Mio EUR Ablöse?

Der mögliche Nagelsmann-Abschied vom DFB sorgt erneut für Schlagzeilen: Manchester United soll den Bundestrainer laut englischen Medienberichten weiterhin auf der Shortlist für die Nachfolge von Interimstrainer Michael Carrick haben. In Berichten ist von einer Ablösesumme die Rede – konkret wird eine Exit-Klausel in Höhe von sieben bis 8,5 Mio. EUR genannt. Nagelsmann hatte seinen Vertrag beim DFB im Januar 2025 bis 2028 verlängert; ob er einem vorzeitigen Wechsel in die Premier League offen gegenübersteht, bleibt unklar. Entscheidend könnte eine vertraglich festgeschriebene Aktivierungsfrist der Klausel sein.

Manchester United: Trainer-Shortlist und Suche nach einer langfristigen Lösung

Manchester United sucht nach einem dauerhaften Nachfolger für Michael Carrick und führt laut Medienberichten eine enge Auswahl an Kandidaten. Auf der angeblichen Shortlist stehen demnach nur noch fünf Namen: Oliver Glasner (Crystal Palace), Unai Emery (Aston Villa), Andoni Iraola (Bournemouth), Robert De Zerbi (vereinslos) und Julian Nagelsmann. Die Red Devils scheinen sich bei der Trainersuche nicht von laufenden Vertragsverhältnissen abschrecken zu lassen und prüfen offenbar Optionen, die auch Ablösesummen oder Ausstiegsklauseln erfordern würden.

Ablösesumme und Exit-Klausel: 7 bis 8,5 Mio. EUR im Raum

Nach Angaben von „Sky“ enthält Nagelsmanns Vertrag beim DFB eine Exit-Option, wonach der Bundestrainer gegen Zahlung einer Ablösesumme den Posten vorzeitig verlassen könnte. Genannt werden Beträge zwischen sieben und 8,5 Mio. EUR als mögliche Ablösesumme. Wichtig ist dabei die vertragliche Einschränkung: Die Klausel soll laut Bericht erst im Sommer 2027 aktivierbar sein, also rund ein Jahr nach der WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA.

Wechseloptionen und Unklarheiten um Nagelsmanns Haltung

Inwiefern Nagelsmann einen Wechsel zurück in den Vereinsfußball tatsächlich anstrebt, ist offen. Wiederholt kursierten Gerüchte über ein Engagement in England; neben Manchester United soll in den Berichten auch der FC Liverpool Interesse bekundet haben, falls dort ein Trainerwechsel bevorstünde. Dennoch liegen dazu keine bestätigten Aussagen aus Nagelsmanns Umfeld vor, und seine Vertragslaufzeit beim DFB bis 2028 bleibt offiziell bestehen.