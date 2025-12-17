DFB-Star Nick Woltemade: ‚Das schönste Jahr meines Lebens‘ – Ein Blick auf seine beeindruckende Reise!

Nick Woltemade, Deutscher Nationalspieler von Newcastle United, bezeichnet das Jahr 2025 als das „schönste Jahr meines Lebens“. Trotz eines geplatzten Transfers zum FC Bayern blickt der Stürmer ohne Groll auf die vergangenen Monate zurück. Mit fünf Toren in der Premier League und seinem ersten Champions-League-Treffer zeigt Woltemade, dass er sich in England pudelwohl fühlt.

Woltemade über das vergangene Jahr

Im Interview mit der Sport Bild äußerte Nick Woltemade seine Begeisterung über die letzten Monate. „Es war verrückt, das schönste Jahr meines Lebens“, erklärte der 23-Jährige. Die Vielzahl von Erlebnissen und Emotionen, die er durchlebt hat, sei überwältigend. Selbst der gescheiterte Transfer zum FC Bayern hat ihn nicht belastet, sondern vielmehr gestärkt.

Der geplatzte Bayern-Transfer

Der Sommer 2025 war für Woltemade geprägt von intensiven Verhandlungen, die schließlich im Nichts endeten. „Im Leben hat alles seinen Sinn“, reflektierte der Angreifer und bezeichnete den gescheiterten Wechsel als „bestes Beispiel“. Er ist überzeugt, dass die Situation ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist, und ist glücklich, nun für Newcastle United aufzulaufen.

Erfolgreiche Saison in der Premier League

In dieser Saison hat Woltemade bereits fünf Tore in der Premier League erzielt und feierte seinen ersten Treffer in der Champions League. „Ich bin superglücklich. Newcastle ist bisher eine 10 von 10“, schwärmte er. Der Spieler fühlt sich sowohl auf als auch abseits des Platzes wohl und hebt die perfekte Passform seines Vereins hervor: „Ich bin zu einem Verein gewechselt, der sehr gut zu mir passt.“

Wohlfühlen in Newcastle

Die Stadt Newcastle und die Premier League bieten Woltemade eine Plattform, auf der er sein volles Potenzial entfalten kann. „Das ist das Wichtigste in meinem Job“, betonte der Nationalspieler. Seine positive Einstellung und die Unterstützung des Vereins tragen maßgeblich zu seinem aktuellen Erfolg bei.