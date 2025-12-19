DFB-Nationalspieler El Mala knackt 40-Millionen-Marke – Neuer Rekord für den 1. FC Köln

El Mala sprengt alle Rekorde: Kölns neuer 40-Millionen-Mann

Said El Mala sorgt für ein Novum beim 1. FC Köln: Mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro ist der 19-Jährige laut Transfermarkt.de der wertvollste Spieler in der Vereinsgeschichte. Der offensive Senkrechtstarter überholt damit Klubgrößen wie Podolski, Modeste und Hector – und das in weniger als einem Jahr nach seinem Wechsel aus der 3. Liga.

Vom No-Name zum DFB-Talent in 12 Monaten

Im Dezember 2024 spielte El Mala noch bei Viktoria Köln – Marktwert: 1 Million Euro. Ein Jahr, 14 Bundesliga-Spiele, 6 Tore, 3 Assists und erste Einsätze in der U21 sowie dem A-Kader später steht er ganz oben in der Marktwert-Tabelle des FC. Mit seiner Berufung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann ist El Mala endgültig im Profi-Oberhaus angekommen.

Bundesliga 2025/2026 14 6 8 660′ 6 (0) 3 7.0 DFB Pokal 2025/2026 2 1 1 80′ 1 6.6 U21 EM 2027 Qualifikation 3 1 2 135′ 1 Gesamt: 19 8 11 875′ 1 0 0 6 (0) 4 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 19 - Per Game In Startaufstellung 8 0.4 Per Game Minuten 875 46.1 Per Game Tore 6 0.3 Per Game Assists 4 0.2 Per Game

Der 1. FC Köln feiert – bleibt aber realistisch

„Wir freuen uns sehr über die sportliche Entwicklung von Said“, so Sportdirektor Thomas Kessler gegenüber Transfermarkt.de. Gleichzeitig betont er: Der junge Spieler bleibt trotz Hype fokussiert, arbeitet hart im Training und hat seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen. Köln will El Malas Weg weiterhin eng begleiten – mit dem klaren Ziel, ihn sportlich und wirtschaftlich weiter zu entwickeln.

Neue Maßstäbe für den FC

Mit dem neuen Marktwert durchbricht El Mala eine Schallmauer beim 1. FC Köln. Bisher galt Podolski mit 20 Millionen Euro als Topwert – El Mala hat ihn verdoppelt. Für den FC ist das mehr als nur eine Zahl: Es zeigt, dass Nachwuchsförderung, Geduld und strategisches Scouting Früchte tragen können. Und: Dass es auch in Köln möglich ist, Spieler mit internationalem Marktwert hervorzubringen.