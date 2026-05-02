DFB Nationalmannschaft tütet Millionen-Deal ein – Nicht Panini sondern Tops mit neuen Sammelstickern

Der DFB hat einen neuen Millionen-Deal für Sammelkarten, Sticker und Sammelkartenspiele an Land gezogen. Ab 2031 übernimmt Fanatics über seine Tochter Topps den Vertrieb der Fan-Produkte rund um die deutsche Männer- und Frauen-Nationalmannschaft. Vertragslaufzeit und Finanzvolumen blieben zwar unter Verschluss, die Kooperation soll laut Bild aber langfristig über mindestens zwei WM-Perioden laufen.

Langfristige Partnerschaft bis weit in die 2030er Jahre

Nach den Informationen der Zeitung würde die Vereinbarung die EM 2032 in Italien und der Türkei ebenso umfassen wie die WM 2034 in Saudi-Arabien. Hinzu kämen die noch nicht vergebene Europameisterschaft 2036 sowie die Weltmeisterschaft 2038. Damit bindet sich der DFB bei den Fan-Artikeln für einen langen Zeitraum an den US-Konzern.

„Der DFB freut sich sehr über die Partnerschaft mit Fanatics im Bereich Sammlerstücke. Dies markiert ein aufregendes neues Kapitel unserer Zusammenarbeit. Die neuen Produkte bieten unglaubliche Innovationen, die den Stolz und die Tradition des deutschen Fußballs widerspiegeln“, wird Henning Wegter, Direktor Partnerschaften und Vertrieb beim DFB, in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert.

Panini bleibt bis 2031 an Bord

Bis der neue Vertrag greift, können sich Fans die Sammlerstücke vor Weltmeisterschaften weiter bei Panini sichern. Das italienische Unternehmen hatte schon bei der EM 1984 erstmals auch in Deutschland ein Sammelalbum in den Handel gebracht. Bei Europameisterschaften tritt Topps bereits seit 2024 als Anbieter dieser Fan-Produkte auf.