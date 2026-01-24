DFB Nationalmannschaft: So schätzt Alexander Nübel seine Chancen für die WM 2026 ein

Alexander Nübel vom VfB Stuttgart hat seine Ambitionen für die Weltmeisterschaft 2026 klar umrissen. Der Torhüter träumt von einer Teilnahme an dem großen Turnier, das in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird. Trotz starker Konkurrenz sieht Nübel seine Chancen optimistisch und betont, dass er bereit ist, alles für seine Nationalmannschaft zu geben.

WM-Träume und Motivation für Nübel

Der Antrieb, sich für die WM zu empfehlen, ist für Alexander Nübel „natürlich extrem“. Der Schlussmann sieht die bevorstehenden Herausforderungen als große Motivation. Aktuell ist Nübel jedoch nur die zweite Wahl hinter Oliver Baumann in der Nationalmannschaft, was ihn aber nicht davon abhält, auf eine aktive Rolle im Turnier zu hoffen.

Konkurrenz und die Rolle von ter Stegen

Die Konkurrenz um die Nummer eins im deutschen Tor ist hoch. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Marc-André ter Stegen nach der Heim-EM 2024 als ersten Keeper nominiert. Doch Verletzungen zwangen den ehemaligen Barcelona-Keeper zu einem Wechsel zum FC Girona, um Spielpraxis zu sammeln. Nübel verfolgt diese Entwicklung mit sportlichem Interesse und äußerte: „Ich hoffe, er bleibt gesund und ist bis zum Sommer dann fit“.

Nübels Ansprüche und Ziele

In Bezug auf seine eigenen Chancen sagt Nübel: „Grundsätzlich entscheidet erst mal der Bundestrainer, wer spielen wird. Ich will erst mal dabei sein.“ Der VfB-Keeper ist bereit, jede Gelegenheit zu nutzen, die sich ihm bietet. „Wenn ich die Möglichkeit bekomme, Spiele zu machen, nehme ich sie sehr, sehr gerne wahr“, fügt er hinzu. Er gibt immer sein Bestes, wenn es um die Nationalmannschaft geht.

Vereinszukunft ungewiss

Während Nübels WM-Träume lebendig bleiben, ist seine Vereinszukunft über den Sommer hinaus unklar. Aktuell ist er bis zum Saisonende vom FC Bayern nach Stuttgart ausgeliehen. Auf die Frage, was nach der Saison geschieht, bleibt Nübel gelassen: „Ich bin sehr happy hier. Ich mache mir da wenig Gedanken, was im Sommer passiert. Es hängt auch nicht alles von mir ab.“ Für den Moment liegt der Fokus des Keepers ganz auf dem VfB Stuttgart und dem Ziel, die positive Entwicklung nach dem DFB-Pokalsieg in der letzten Saison fortzusetzen.