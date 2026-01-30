DFB Nationalmannschaft: Goretzka verlässt Bayern im Sommer – kein Transfer zu Atlético Madrid im Winter

Der Winter-Wechsel von Leon Goretzka zu Atlético Madrid ist geplatzt, doch der Fußball-Nationalspieler wird den FC Bayern München nach dieser Saison definitiv verlassen. Der Sportdirektor Christoph Freund bestätigte, dass Goretzka, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, einen neuen Weg einschlagen möchte. Trotz eines konkreten Angebots von Atlético Madrid bleibt Goretzka bis zum Ende der Spielzeit in München.

Goretzka bleibt bis Saisonende beim FC Bayern

Leon Goretzka hat sich entschieden, seine Saison beim FC Bayern München zu beenden, bevor er die nächste Etappe seiner Karriere ansteuert. „So sehr mich das Interesse von internationalen Top-Klubs ehrt, habe ich für mich entschieden, dass ich bis zum Saisonende beim FC Bayern bleiben möchte“, äußerte der 30-Jährige auf Instagram. Er hebt hervor, dass das Team und der Trainer, der die Mannschaft zu einer Einheit geformt hat, ihm sehr am Herzen liegen.

Vertragsauslauf und Auslandsambitionen

Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft im kommenden Sommer aus, und Goretzka zeigt sich interessiert an einem Wechsel ins Ausland. Atlético Madrid hatte bereits ein Angebot über bis zu fünf Millionen Euro für einen winterlichen Transfer abgegeben und war bereit, Goretzkas Gehalt bis zum Saisonende zu übernehmen. Goretzka selbst gibt an, dass ein Wechsel ins Ausland eine spannende Perspektive für ihn darstellt und zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen könnte.

Sportdirektor lobt Goretzkas Leistung

Christoph Freund kommentierte Goretzkas herausragende Leistungen in den letzten Jahren: „Er spielt die letzten Jahre extrem stark, ist Nationalspieler und auf extrem hohem Level.“ Goretzka sei ein wichtiger Faktor für die Mannschaft, und es ist klar, dass er alles daran setzen wird, um mit dem FC Bayern noch große Erfolge zu feiern, bevor er neue Wege geht.

Statistiken und Wechselhistorie

Seit seinem Wechsel von Schalke 04 im Jahr 2018 hat Goretzka in 292 Pflichtspielen für die Bayern 47 Tore erzielt und 48 Treffer vorbereitet. Seine starke Bilanz spricht für sich und zeigt, dass er auch in den kommenden Monaten eine entscheidende Rolle im Team spielen wird, während die Gespräche über seine Zukunft weitergehen.