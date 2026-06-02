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DFB meldet endgültigen WM-Kader 2026 an FIFA – 26 Mann sind dabei!

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Der DFB hat für die WM in den USA, Mexiko und Kanada endgültig Nägel mit Köpfen gemacht. An dem beim Weltverband FIFA gemeldeten WM 2026 Kader nimmt der Verband keine Änderungen mehr vor, damit steht der 26-köpfige Kader für das Turnier vom 11. Juni bis 19. Juli fest. Als Trainingstorhüter reist zudem der Münchner Jonas Urbig mit.

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Jamal Musiala bejubelt seinen Treffer gemeinsam mit Teamkollege Brown im Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland am 31. Mai 2026 in der MEWA Arena in Mainz. (Copyright AFP)
Jamal Musiala bejubelt seinen Treffer gemeinsam mit Teamkollege Brown im Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland am 31. Mai 2026 in der MEWA Arena in Mainz. (Copyright AFP)

Der Kader ist fix

Die Personalentscheidung ist damit abgeschlossen. Es bleibt bei jenen 26 Spielern, die Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits am 21. Mai vorgestellt hatte. Schon damals hatte der Chefcoach betont: „Alle haben sich sportlich und menschlich qualifiziert, sie passen zueinander“. Spätestens am Montag musste der endgültige Kader bei der FIFA gemeldet werden.

Eine spätere Nachnominierung ist nur bis 24 Stunden vor dem ersten Einsatz einer Mannschaft möglich. Danach muss das Team mit dem angereisten Aufgebot auskommen. Voraussetzung für eine Ergänzung ist eine nachgewiesene Verletzung oder Erkrankung, die von der medizinischen Abteilung der FIFA überprüft wird.

Reise nach Chicago und WM-Start gegen Curacao

Nach dem überzeugenden 4:0 gegen Finnland im vorletzten WM-Test fliegt der viermalige Weltmeister am Dienstag von Frankfurt am Main nach Chicago. Dort wartet am Samstag um 20.30 Uhr MESZ das letzte Härtetest-Duell gegen Gastgeber USA, live bei RTL.

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Der WM-Auftakt steigt am 14. Juni in Houston gegen den Außenseiter Curacao. In Gruppe E bekommt es die deutsche Mannschaft außerdem mit der Elfenbeinküste zu tun, gespielt wird am 20. Juni in Toronto. Das dritte Gruppenspiel steigt am 25. Juni in East Rutherford gegen Ecuador.

Die AFP-Infografik zeigt den deutschen WM-Kader 2026 mit allen 26 nominierten Spielern, ihren Porträtfotos, Vereinen sowie Länderspiel- und Torstatistiken. Im Tor stehen Oliver Baumann, Manuel Neuer und Alexander Nübel, die Offensive führen Kai Havertz, Jamal Musiala und Florian Wirtz an. (Copyright AFP)
Die AFP-Infografik zeigt den deutschen WM-Kader 2026 mit allen 26 nominierten Spielern, ihren Porträtfotos, Vereinen sowie Länderspiel- und Torstatistiken. Im Tor stehen Oliver Baumann, Manuel Neuer und Alexander Nübel, die Offensive führen Kai Havertz, Jamal Musiala und Florian Wirtz an. (Copyright AFP)

Das deutsche WM-Aufgebot

TOR: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

ABWEHR/MITTELFELD: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United)

ANGRIFF: Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Kai Havertz (FC Arsenal), Lennart Karl (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)

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