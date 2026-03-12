DFB Länderspiel Ticket-Infos zum Finnland-Länderspiel in Mainz am 31. Mai 2026

Der öffentliche Vorverkauf für das letzte Heim-Länderspiel vor der WM gegen Finnland startet am Dienstag, 24. März, um 10 Uhr im DFB-Ticketportal. Die deutsche Nationalmannschaft empfängt Finnland am 31. Mai um 20.45 Uhr in der MEWA ARENA. Fan-Club-Mitglieder können bereits ab dem 19. März Tickets erwerben, die Fanbase erhält ein 24-stündiges Vorkaufsrecht ab 23. März. Besonders wichtig: Es gibt limitierte 15‑Euro-Tickets im Fanblock (Blöcke Q und R) nach dem Prinzip „first come, first served“.

Ticketverkauf und Termine

Der öffentliche Verkauf für das Länderspiel startet am Dienstag, 24. März, um 10 Uhr über das DFB-Ticketportal. Die Partie in der MEWA ARENA beginnt am 31. Mai um 20.45 Uhr und dient als letzter Test vor dem Abflug zur WM 2026 in die USA. Gleichzeitig stellt der DFB die üblichen Ticketkategorien bereit; die Verfügbarkeit der günstigen Fanblock-Tickets ist jedoch begrenzt, weshalb frühzeitiges Buchen ratsam ist.

Fan-Club, Fanbase und Vorkaufsrechte

Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft erhalten ab dem 19. März (ab 10 Uhr) exklusiven Zugang zum Verkauf und können in dieser Phase unter anderem die limitierten 15‑Euro-Tickets in den Fanblock‑Blöcken Q und R erwerben. Die Fanbase hat ein 24‑stündiges Vorkaufsrecht und kann ab dem 23. März (ab 10 Uhr) bis zu zwei Tickets zum Normalpreis kaufen. Eigenständig organisierte Fanklubs werden separat per E‑Mail informiert.

Kaufregeln für Fan-Club-Mitglieder

Fan‑Club‑Mitglieder können maximal sechs 15‑Euro‑Tickets bestellen (für sich selbst und bis zu fünf weitere Mitglieder). Wichtig: In der exklusiven Fan‑Club‑Verkaufsphase sind die Fanblock‑Tickets ausschließlich für Fan‑Club‑Mitglieder vorgesehen; eine Mitbestellung für Nicht‑Mitglieder zum Normalpreis von 25 Euro im Fanblock ist in dieser Phase nicht möglich. In anderen Kategorien hingegen dürfen Fan‑Club‑Mitglieder weiterhin Karten für Nicht‑Mitglieder mitbestellen.

Preise, Familienblock und Einlassbedingungen

Neben den 15‑Euro‑Tickets im Fanblock nennt der DFB als Normalpreis 25 Euro (angaben basieren auf dem Verkaufsangebot). Im Familienblock (Block G) bietet der DFB Kinder‑Tickets für 10 Euro für Kinder bis einschließlich 14 Jahre an; diese Tickets sind nur in Verbindung mit einem Normalpreisticket buchbar. Am Einlass erfolgt eine Kontrolle des Altersnachweises zur Prüfung der Ermäßigungsberechtigung.

Im Familienblock gilt ein striktes Rauchverbot. Weitere Details zu Ticketkategorien, Sitz- und Stehplatzoptionen sowie Hinweise zum Einlass veröffentlicht der DFB über das Ticketportal und die Kommunikationskanäle des Fan Club Nationalmannschaft.