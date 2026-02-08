DFB‑Koch Schmaus im Interview über die WM 2026 & die Ernährung bei der Nationalmannschaft

„Ein Privileg“: DFB‑Koch Anton Schmaus spricht im DFB.de‑Interview über die Vorbereitung auf die WM 2026 und die Rolle der Ernährung für die deutsche Nationalmannschaft. Schmaus, seit 2017 Koch der Männer-Auswahl, besuchte das Team Base Camp im Graylyn Estate in Winston‑Salem und skizziert, wie Speisepläne, Logistik und Hydration die Turniervorbereitung bestimmen. Er nennt konkrete Herausforderungen – von Warenbeschaffung über Spieltags‑Hotel‑Vorbereitung bis zur Zusammenarbeit mit der medizinischen Abteilung. Seine Kernbotschaft: gute Verpflegung und gezielte Regeneration sind Grundlage für sportliche Leistung.

Graylyn Estate als Team Base Camp: erster Eindruck und Anpassungen

Bei der Site Inspection in Winston‑Salem gewann Schmaus einen sehr positiven ersten Eindruck vom Graylyn Estate; die Anlage biete einen idealen Rückzugsort für Mannschaft und Team hinter dem Team, sagte er im DFB.de‑Interview. Für den Küchenbetrieb sind laut Schmaus nur geringe Anpassungen nötig, das Hotelpersonal vor Ort zeige sich hochmotiviert und professionell. Gleichwohl klärt sein Küchenteam jetzt, welche Waren lokal verfügbar sind und welche Produkte gegebenenfalls importiert werden müssen, um die geplanten Speisepläne umzusetzen.

Logistik und Speiseplanung für die WM 2026

Logistik bleibt für das Küchenteam ein zentrales Thema: Schmaus erläutert, wie Kollegen vorab in die jeweiligen Spielorte fliegen, um das Spieltags‑Hotel vorzubereiten, und anschließend wieder ins Team Base Camp zurückkehren. Gleichzeitig plant das Team, eine belastbare Basis im Base Camp zu schaffen, um eventuell selbst produzierte Waren in die Spielorte mitzunehmen. Die Speiseplanung berücksichtigt dabei nicht nur kulinarische Aspekte, sondern auch Belastungszyklen: Trainingseinheiten, Reise‑ und Spieltage sowie Regenerationsphasen bestimmen, welche Menüs und Portionen angeboten werden.

Hydration, Regeneration und Zusammenarbeit mit der medizinischen Abteilung

Hydration ist immer ein sehr großes Thema – dieses Jahr aber noch mehr. Durch die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, die in Texas, North Carolina und Kanada vorherrschen, werden wir hierauf zusammen mit der medizinischen Abteilung der Nationalmannschaft ein Hauptaugenmerk legen müssen. Anton Schmaus im DFB Interview

Besonders wichtig wird in diesem Sommer das Thema Hydration sein: Durch die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen in Texas, North Carolina und Kanada müssen Flüssigkeitsversorgung und Elektrolythaushalt eng begleitet werden. Schmaus betont, dass das Küchenteam eng mit der medizinischen Abteilung zusammenarbeitet, um individuelle Maßnahmen zur Regeneration zu unterstützen. Neben zielgerichteten Speiseplänen spielt auch die mögliche Supplementierung eine Rolle, um die Erholung nach Belastungen optimal zu fördern.

Schmaus‘ Erfahrung und die Bedeutung des Teams hinter der Mannschaft

Anton Schmaus begleitet die Nationalmannschaft seit dem Confederations Cup 2017 und steht damit vor seiner dritten WM als Teamkoch; diese Kontinuität sieht er als Vorteil für die Vorbereitung. Neben seiner Tätigkeit für die Auswahl führt er gastronomische Betriebe in Regensburg, bringt also eine professionelle Küchenleitung mit in das WM‑Projekt. Für ihn bleibt die Teilnahme an einer WM ein großes Privileg und eine Ehre, weil sie die Chance bietet, die Mannschaft über längere Zeit kulinarisch und organisatorisch auf höchstem Niveau zu unterstützen.