DFB Kadernominierung: Nagelsmann verzichtet auf Musiala

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet bei der DFB Kadernominierung wohl auf Jamal Musiala. Nach Berichten von Bild und Sky stimmen sich Nagelsmann und der FC Bayern bei dieser Entscheidung eng ab. Musiala fehlt aufgrund von Problemen am linken Sprunggelenk sowie einer Vorgeschichte mit einem Muskelbündelriss und einer schweren Beinverletzung. Nagelsmann gibt sein Aufgebot am Donnerstag in Frankfurt/Main bekannt; die anstehenden Länderspiele finden gegen die Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) statt.

Nagelsmann verzichtet auf Musiala

Julian Nagelsmann plant offenbar ohne Jamal Musiala für die beiden Länderspiele im März. Nach Informationen von Bild und Sky setzte sich Nagelsmann mit dem FC Bayern zusammen, um das Vorgehen abzustimmen. Damit würde Musiala nicht in der Liste stehen, die der Bundestrainer am Donnerstag in Frankfurt/Main veröffentlichen will.

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Diagnose und frühere Ausfallzeiten

Musiala hatte zuletzt im Hinspiel bei Atalanta Bergamo (6:1) gespielt und klagte danach über Probleme am linken Sprunggelenk. Zudem steht in seiner jüngeren Verletzungshistorie ein diagnostizierter Muskelbündelriss sowie eine schwere Beinverletzung bei der Klub-WM letzten Sommer. Diese Verletzungen führten bereits dazu, dass er die vergangenen acht Länderspiele verpasste und seine Ausfallzeit deutlich anstieg.

Abstimmung mit dem FC Bayern und Säbener Straße

Die Entscheidung fällt nicht allein beim DFB: Laut Medienberichten erfolgte die Nichtnominierung in Absprache mit dem deutschen Rekordmeister. Der FC Bayern und das Trainerteam in der Säbener Straße haben demnach frühzeitig medizinische Aspekte und Belastungssteuerung abgestimmt. Dadurch will man offenbar ein Risiko für erneute Beschwerden an der Muskulatur oder dem Sprunggelenk vermeiden.

Aktueller Kaderprozess und Termine

Nagelsmann gibt sein Aufgebot am Donnerstag in Frankfurt/Main bekannt; die Partie gegen die Schweiz folgt am 27. März, das Spiel gegen Ghana am 30. März. Musiala stand zuletzt vor einem Jahr im DFB-Dress im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League gegen Italien (3:3). Bis dahin hatte er keine Einsätze in den acht darauffolgenden Länderspielen bestritten.