DFB Kadernominierung heute – Nagelsmann beruft (wohl) Bayern-Torhüter Jonas Urbig

WM-Traum lebt: Bundestrainer Julian Nagelsmann beruft offenbar Bayern-Torhüter Jonas Urbig in das erweiterte DFB‑Aufgebot. Laut Berichten von Sky und BILD steht die erste Nominierung des 22‑Jährigen für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana bevor. Die offizielle Kaderbekanntgabe erfolgt am Donnerstag, doch intern gilt Urbig bereits als Kandidat, den Nagelsmann aus nächster Nähe kennenlernen möchte. Für Urbig wäre die Berufung ein Meilenstein auf dem Weg vom Bayern‑Backup zum möglichen Stammkeeper.

Nominierung für die Länderspiele gegen Schweiz und Ghana

Am Donnerstag gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann offiziell seinen Kader für die Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana bekannt. Vorab berichten Sky und BILD übereinstimmend, dass neben Nachwuchsspieler Lennart Karl auch Jonas Urbig eine Berufung erhalten soll. Für den 22‑Jährigen wäre es die erste Aufnahme in das Aufgebot der A‑Nationalmannschaft und damit ein wichtiger Schritt in seiner internationalen Entwicklung.

Urbig als verlässliche Option beim FC Bayern

Beim FC Bayern hat sich Urbig in dieser Saison als verlässliche Alternative zu Manuel Neuer etabliert. In bislang 13 Pflichtspielen, darunter drei Einsätze in der Champions League, überzeugte der ehemalige U21‑Torhüter mit Ruhe am Ball, guter Strafraumbeherrschung und starken Reflexen. Da Neuer mittlerweile dosiert eingesetzt wird, sammelte Urbig auf höchstem Niveau wertvolle Spielpraxis und festigte seinen Status als Nummer‑zwei.

Interne Einschätzung und Perspektive bei Bayern

Intern am Säbener Straße gilt Urbig als potenzieller Nachfolger von Manuel Neuer. Die mögliche Nominierung durch Nagelsmann ist daher nicht nur eine Belohnung für aktuelle Leistungen, sondern auch ein Signal für die langfristige Perspektive des Keepers. Je nach Entwicklung könnte Urbig bereits in der kommenden Saison oder ein Jahr später zur neuen Nummer eins beim Rekordmeister aufsteigen.

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Näheres Kennenlernen durch Nagelsmann

Nagelsmann hatte im Gespräch mit dem kicker angeführt, dass die Torwartfrage in den Trainergesprächen besonders intensiv diskutiert wird. Vor diesem Hintergrund erscheint es logisch, dass der Bundestrainer den Bayern‑Keeper nun aus nächster Nähe sehen will. Für Urbig bietet die Berufung die Chance, erste DFB‑Luft zu schnuppern und sich im Kreis der Nationalmannschaft für größere Aufgaben zu empfehlen.

Liveticker der DFB Pressekonferenz heute mit der DFB Kader-Nominierung

DFB Pressekonferenz live heute ab 14 Uhr mit der DFB-Nominierung

11:15 Uhr Gibt es Überraschungen im DFB Kader? Bundestrainer Nagelsmann wird um 14 Uhr seinen DFB-Kader bekannt geben. Wird es Überraschungen und Newcomer oder Rückkehrer geben? Gemunkelt wird, dass Lennart Karl und Jonas Urbig dabei sein werden.

11:00 Uhr DFB Mitgliederversammlung ab 11 Uhr In Frankfurt gibt es die DFB-Mitgliederversammlung ab 11 Uhr. Dort wird der Bundestrainer seinen Fahrplan für die WM 2026 vorstellen. Um 14 Uhr gibt es dann die offizielle DFB Pressekonferenz.