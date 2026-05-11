DFB Kaderernennung für die WM 2026 – Nagelsmanns Masterplan: WM-Kader-Beben und der „Bayern-Vorteil“

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Der Countdown zur „Mission Weltmeister“ läuft. Während die Bundesliga auf ihr großes Finale am 16. Mai zusteuert, blickt die Fußballnation gebannt auf den darauffolgenden Donnerstag. Am 21. Mai wird Bundestrainer Julian Nagelsmann am DFB-Campus in Frankfurt offiziell den Kader für die WM 2026 in Nordamerika bekannt geben. Eine Entscheidung, die durch das Aus des FC Bayern in der Champions League eine völlig neue Dynamik bekommt.
Die Stunde der Wahrheit: Wer bekommt das WM-Ticket?
Am 21. Mai um 13:00 Uhr wird es ernst. Nagelsmann muss die schwierige Balance finden: Bewährte Kräfte oder radikale Verjüngung? Nach Informationen aus Verbandskreisen stehen vor allem zwei Namen für den „Überraschungseffekt“ ganz oben auf der Liste: Bayerns Shootingstar Lennart Karl sowie Hoffenheims Spielmacher-Juwel Tom Bischof. Beide könnten als Joker in den USA für die nötige Unbekümmertheit sorgen. Vom 27.Mai bis zum 30.Mai geht es dann ins Trainingslager zu adidas nach Herzogenaurach.
Strategischer Joker: Bayern-Aus als DFB-Glücksfall
Was für den FC Bayern München ein herber Rückschlag war, entpuppt sich für den Bundestrainer als logistischer Segen. Da die Münchner das Champions-League-Finale verpassen, steht der „Bayern-Block“ um Musiala, Kimmich und Goretzka pünktlich zum Start des Trainingslagers in Herzogenaurach (27. Mai) zur Verfügung.
Nagelsmann kann somit nahezu mit seiner Wunschelf in die direkte Vorbereitung starten. Einziger Wermutstropfen: Kai Havertz. Als einziger deutscher Nationalspieler greift er mit Arsenal am 30. Mai in Budapest nach dem Henkelpott und wird den ersten Teil der Vorbereitung verpassen.
Der Fahrplan: Über Istanbul und Mainz nach Chicago
Bevor der Flieger Richtung Übersee abhebt, warten drei entscheidende Stationen:
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20. Mai: Der Freiburg-Faktor. Ganz Deutschland drückt dem SC Freiburg im Europa-League-Finale gegen Aston Villa die Daumen. Nagelsmann wird genau hinsehen, wer aus dem Breisgauer Kollektiv (wie etwa Keeper Noah Atubolu) sich für den finalen WM-Cut empfiehlt.
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31. Mai: Abschied in Mainz. Der erste Härtetest findet in der heimischen Mewa Arena gegen Finnland statt (20:45 Uhr, live im ZDF). Es ist die emotionale Generalprobe auf deutschem Boden.
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06. Juni: USA-Check in Chicago. Der finale Feinschliff erfolgt direkt im Gastgeberland. Im Soldier Field trifft die DFB-Elf auf die USA (20:30 Uhr MESZ, RTL). Hier muss die Startformation für den WM-Auftakt gegen Curaçao (14. Juni in Houston) endgültig stehen.
📅 Die Roadmap zur WM 2026 im Überblick
|Datum
|Ereignis
|Ort / Detail
|16.05.
|Bundesliga-Finale
|34. Spieltag
|20.05.
|Europa League Finale
|Istanbul (SC Freiburg vs. Aston Villa)
|21.05.
|WM-Kadernominierung
|DFB-Campus Frankfurt (13:00 Uhr)
|30.05.
|Champions League Finale
|Budapest (Arsenal mit Havertz vs. PSG)
|31.05.
|Länderspiel: GER vs. Finnland
|Mainz (Abschiedsspiel)
|06.06.
|Länderspiel: USA vs. GER
|Chicago (Generalprobe)
|14.06.
|WM-Auftakt
|Houston (Deutschland vs. Curaçao)