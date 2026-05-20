DFB Kader: Welche deutsche Torhüter fahren zur WM 2026? Wer geht als Nr. 3 & 4 mit?

Julian Nagelsmann hat die Torwartfrage für die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA offenbar geklärt und Alexander Nübel sowie Jonas Urbig bereits über ihre Nominierung informiert. Das berichten unter anderem die „Bild“-Zeitung und das Portal „Ran“ am Mittwoch. Während der Bayern-Youngster demnach als Trainingstorwart wichtige Erfahrungen sammeln soll, ist für den VfB-Keeper die Rolle als Nummer drei hinter Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim und Manuel Neuer vom FC Bayern vorgesehen.

Torfrage offenbar geschlossen

Damit dürfte die in den vergangenen Tagen viel diskutierte Baustelle im DFB-Tor aus Sicht des Bundestrainers geschlossen sein. Offiziell will Nagelsmann seinen Kader am Donnerstag um 13 Uhr bekannt geben. Seit dem Bundesliga-Saisonfinale sickerten nahezu täglich neue Informationen durch, welche Spieler den Sprung in den DFB-Aufgebot schaffen.

Demnach sollen auch Nübels Stuttgarter Teamkollegen Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller zum Turnier fahren. Ebenfalls gesetzt sein sollen laut den Berichten Borussia Dortmunds Felix Nmecha, Kölns Shootingstar Said El Mala, Frankfurts Linksverteidiger Nathaniel Brown sowie das Bayern-Talent Lennart Karl.

Auch Anton erhält offenbar den Anruf

Am Mittwoch meldete die „Bild“ zudem, dass auch Dortmunds Innenverteidiger Waldemar Anton einen positiven Anruf des Bundestrainers und damit seine Nominierung erhalten habe. Der 29-Jährige kommt bislang auf zwölf Länderspiele, sein letzter Einsatz für die DFB-Elf liegt im November 2025 zurück, als Deutschland Luxemburg in der WM-Qualifikation mit 2:0 besiegte.

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Zusammen mit Anton sollen laut dem Blatt auch Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah vom FC Bayern und Antonio Rüdiger von Real Madrid das Defensivzentrum bilden. Damit wäre die Abwehrzentrale des Nationalteams ebenfalls früh festgezurrt.

Mehrere bekannte Namen gehen leer aus

Für Niclas Füllkrug ist der WM-Zug dem Vernehmen nach hingegen abgefahren. Der aktuell von West Ham zu Milan verliehene Mittelstürmer soll ebenso wenig berücksichtigt werden wie Inter Mailands Doublegewinner Yann Bisseck. Auch die VfB-Profis Chris Führich, Josha Vagnoman und Maximilian Mittelstädt finden demnach keinen Platz im Aufgebot.

Gleiches gilt laut den Berichten für Robert Andrich von Bayer Leverkusen sowie Eintracht Frankfurts Robin Koch.