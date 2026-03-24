DFB Kader: Stuttgarter Jamie Leweling reist von der DFB-Elf ab

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Leweling mit muskulären Problemen
Jamie Leweling kann wegen muskulärer Probleme in der Wade nicht im Kader der deutschen Nationalmannschaft stehen. Der viermalige Nationalspieler vom VfB Stuttgart fehlt damit bei den Länderspielen am Freitag in Basel gegen die Schweiz (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und am Montag in Stuttgart gegen Ghana (ab 20.45 Uhr, live in der ARD). Die Entscheidung, Leweling nicht zu berücksichtigen, basiert auf den diagnostischen Maßnahmen im Teamumfeld und dem akuten Befund an der Muskulatur.
Den DFB-Verantwortlichen ist damit ein Ausfall des Offensivakteurs in der aktuellen Länderspiel-Phase sicher. Dennoch bleibt offen, wie lange die mögliche Ausfallzeit dauern wird; weitere Schritte hängen von den Untersuchungsergebnissen ab.
Fehlzeiten: Ausfall gegen Porto und Augsburg
Der Offensivakteur fiel bereits im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Europa League am vergangenen Donnerstag beim FC Porto (0:2) aus. Auch beim Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntagabend beim FC Augsburg (5:2) stand Leweling nicht auf dem Platz.
Diese Reihe von Ausfällen vergrößert das Fragezeichen um seine kurzfristige Verfügbarkeit für Mannschaftstraining und mögliche Reha-Maßnahmen beim VfB. Gleichzeitig schafft die Situation Raum für andere Offensivkräfte im Kader, die die Lücke im DFB-Aufgebot vorübergehend schließen sollen.
Untersuchungen im Teamquartier Home Ground
Leweling war am Montag wie geplant zur Nationalmannschaft ins Teamquartier Home Ground bei DFB-Partner adidas nach Herzogenaurach gereist. Dort unterzog sich der viermalige Nationalspieler weiteren Untersuchungen, um die genaue Diagnose und mögliche Ausfallzeit besser einordnen zu können.
Nach den Untersuchungen reiste Leweling aus dem Teamquartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach ab. Er hatte sich dort weiteren Untersuchungen unterzogen.