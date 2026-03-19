DFB-Kader Nominierung für Lennart Karl – Mit 18 Jahren zur WM 2026?

Die DFB-Kader-Nominierung für Lennart Karl steht unmittelbar bevor und markiert einen neuen Meilenstein in seiner noch jungen Laufbahn. Der 18-Jährige vom FC Bayern bestätigte sein Potenzial mit einer herausragenden Leistung im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo, in dem er sowohl ein Tor erzielte als auch eine Vorlage lieferte. Mit 18 Jahren und 24 Tagen ist Karl damit der jüngste deutsche Spieler und der jüngste Profi des FC Bayern, dem dieses Kunststück in der Königsklasse gelang. Medien berichten, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann Karl bereits über eine bevorstehende Berufung in die A-Nationalmannschaft informiert haben soll.

DFB-Kader: Nominierung für Lennart Karl bevorstehend

Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass Lennart Karl vor seiner ersten Nominierung für die deutsche A-Nationalmannschaft steht; demnach soll Bundestrainer Julian Nagelsmann den Offensivspieler bereits informiert haben. Eine Einberufung in den DFB-Kader würde Karls rasante Entwicklung krönen und ihm die Möglichkeit für ein Länderspieldebüt auf A-Niveau eröffnen. Diese Perspektive stärkt zugleich seine Position im nationalen Spielerpool und setzt ein deutliches Signal für die Personalplanung des Verbandes.

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Liveticker der DFB Pressekonferenz heute mit der DFB Kader-Nominierung

DFB Pressekonferenz live heute ab 14 Uhr mit der DFB-Nominierung

11:15 Uhr Gibt es Überraschungen im DFB Kader? Bundestrainer Nagelsmann wird um 14 Uhr seinen DFB-Kader bekannt geben. Wird es Überraschungen und Newcomer oder Rückkehrer geben? Gemunkelt wird, dass Lennart Karl und Jonas Urbig dabei sein werden.

11:00 Uhr DFB Mitgliederversammlung ab 11 Uhr In Frankfurt gibt es die DFB-Mitgliederversammlung ab 11 Uhr. Dort wird der Bundestrainer seinen Fahrplan für die WM 2026 vorstellen. Um 14 Uhr gibt es dann die offizielle DFB Pressekonferenz.

09:00 Uhr Gespannt blicken wir auf die DFB-Kaderernennung Einige Spieler sind schon durchgesickert: Musiala fehlt, Stiller und Beier sind wohl nicht dabei, dafür Lennart Karl und Jonas Urbig.

Medienberichte und der Weg zur Berufung

Die Berichte nennen keine fixen Termine für eine mögliche Einberufung, sondern sprechen von einer bevorstehenden Entscheidung des Bundestrainers; offizielle Bestätigungen seitens DFB oder FC Bayern stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch aus. Dennoch unterstreichen die Meldungen die hohe Aufmerksamkeit, die Karl nach seinem Auftritt in der Champions League genießt. Sollte die Nominierung erfolgen, wäre das auch ein Signal an andere Nachwuchsspieler, dass starke Leistungen auf Klubebene zeitnah national wahrgenommen werden.

Rekordleistung in der Champions League als Auslöser

Karl lieferte beim 4:1-Sieg gegen Atalanta Bergamo eine prägenden Vorstellung: Nach der Pause erzielte er das zwischenzeitliche 3:0 und bereitete kurz darauf mit energischem Pressing das Tor von Luis Díaz vor. Diese Kombination aus Tor und Vorlage macht ihn mit 18 Jahren und 24 Tagen zum jüngsten deutschen Spieler sowie zum jüngsten Bayern-Profi, dem in einem Champions-League-Spiel beides gelang. Die Leistung betont die Qualität der Nachwuchsarbeit beim FC Bayern und die Ausbildungsarbeit an der Säbener Straße, die immer wieder junge Talente in den Profi-Bereich führt.

Auswirkungen auf Klubkarriere und Einsatzzeiten

Die auffällige Vorstellung gegen Bergamo kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Karls Einsatzzeiten zuletzt leicht zurückgegangen waren; das Spiel könnte daher einen Wendepunkt in seiner Saison markieren. Gleichzeitig erhöht die mögliche DFB-Nominierung den Druck, sich im Klubtraining und gegenüber dem Trainerteam wieder als klare Option zu empfehlen. Sollte Nagelsmann ihn tatsächlich in den A-Kader berufen, eröffnet das neue Perspektiven für Einsatzminuten auf höchstem Niveau und stärkt Karls Profil auf nationaler Ebene.