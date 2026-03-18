DFB Kader Nominierung am Donnerstag – VfB-Stürmer Undav zurück ins DFB-Team?

DFB Kader Nominierung am Freitag: Undav zurück im DFB-Team? Die Frage steht im Raum, nachdem Deniz Undav nach seinem wichtigen 1:0-Siegtreffer gegen RB Leipzig mit einem Lächeln auf ein mögliches Telefonat mit Bundestrainer Julian Nagelsmann reagierte. Nagelsmann präsentiert am DFB-Campus seinen ersten Kader des WM-Jahres live bei DAZN – mit Blick auf die Testspiele am 27. März in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana. Beim VfB sieht man Undavs Rückkehr ins Team kaum noch als offene Frage, auch wenn letztlich der Bundestrainer entscheidet.

Termin: Nagelsmanns Nominierung am DFB-Campus

Julian Nagelsmann wird am DFB-Campus seinen ersten Kader des WM-Jahres vorstellen; die Bekanntgabe läuft über DAZN. Im Fokus stehen die zwei Testspiele: am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana. Diese Partien dienen als Vorbereitung auf das große Turnierjahr und geben Spielern wie Undav die Chance, sich im Nationalteam zu empfehlen.

Undavs Formkurve: 16. Saisontor und Treffer-Serie

Deniz Undav erzielte gegen RB Leipzig das entscheidende 1:0 und schrieb damit sein 16. Saisontor in der Bundesliga. Die Partie war bereits das fünfte Ligaspiel in Folge, in dem der Stürmer traf, eine klare Torserie, die seine derzeitige Form unterstreicht. Gleichzeitig half sein Treffer dem VfB, die eigenen Champions-League-Ambitionen zu bekräftigen und machte die Diskussion um eine DFB-Rückkehr lauter.

Stimmen aus Stuttgart: Zuversicht, aber kein Druck

Beim VfB glaubt man fest an Undavs Chancen: Kapitän Atakan Karazor sagte direkt nach dem Spiel: „Das ist ja keine Frage mehr mittlerweile.“ Sportvorstand Fabian Wohlgemuth lobte Undavs Konstanz und betonte: „Unsere Stimme hat Deniz, ganz klar“, fügte aber realistisch hinzu: „Der Bundestrainer entscheidet.“ Trainer Sebastian Hoeneß zeigte sich von der „kämpferischen Leistung“ seines Teams angetan und wollte sich nicht auf Spekulationen zur Nominierung einlassen, wies aber darauf hin, dass starke Leistungen Werbung in eigener Sache sind.

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Die Nachfrage nach dem Telefonat

Auf die Frage nach einem möglichen Telefonat mit Nagelsmann reagierte Undav lediglich mit einem kurzen Lächeln und der Bemerkung: „Vielleicht hatten wir schon Kontakt, vielleicht auch nicht.“ Gelassen fügte er hinzu: „Bis Donnerstag sind es noch vier Tage. Alles entspannt.“ Damit hält der Stürmer die Erwartungen niedrig, während sein sportlicher Output für sich spricht.