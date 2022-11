Vorläufiger DFB Kader für die WM 2022 enthüllt & geleakt * Wer sind die 55 Nationalspieler? Update V

Bundestrainer Hansi Flick hat 21.10. seinen aus 55 Nationalspieler bestehenden vorläufigen DFB-Kader der FIFA melden müssen. Nun ist anscheinend bekannt geworden, welche Nationalspieler auf der Liste sind und sich somit Hoffnungen auf einen Einsatz bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar machen können. An diesem Donnerstag 10.November wird Flick dann offiziell seinen 26 Man Kader vorstellen, bevor dieser dann am 14.November der FIFA übersandt werden muss. Einige Überraschungen gibt es: Neben Mats Hummel steht auch der WM-Held 2014 Mario Götze auf der Liste, Newcomer sind Rani Khedira (Bruder von Weltmeister Sami) und Youssoufa Moukoko vom BVB. Wir haben unten diese Liste angefertigt. Großer Anwärter ist auch der Werderaner Niklas Füllkrug.



Update am 31.10.2022 – Die meisten Nationalspieler stehen schon fest für den DFB Kader 2022 in Katar.

55er Liste DFB – Wer ist dabei?



Die Champions League letzte Woche zeigte es einmal mehr – auf deutsche Nationalspieler ist Verlass! Timo Werner (bevor er sich verletzte) gelang das 3:1 gegen Real Madrid und schoß RB Leipzig fast schon ins Champions League Achtelfinale. Während der FC Bayern München erst heute gegen den FC Barcelona ran musste, spielte Borussia Dortmund gestern 0:0 gegen Manchester City. Das erste Mal, dass Erling Haaland in sein altes Stadion kam. Vor allem die deutsche Innenverteidigung mit Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Niclas Süle hielt das 0:0 Unentschieden fest. Alles Jungs füpr den WM-Kader!

Die Prozedur der 55er Kaderliste – Wie funktioniert die Nominierung?

Wenn man der Bild und Transfermarkt glauben mag, ist die “geheime Liste” nicht mehr geheim, sondern geleakt! Denn nun steht angeblich fest, wen Bundestrainer Hansi Flick mi9t nach Katar nehmen will. Bisher bestand diese Liste aus 35 Spielern bei den letzten Turnieren, nun wurde diese Liste erweitert! Die Namen der Spieler, die nicht drauf stehen, fahren nicht nach Katar, eine Nachnominierung ist nicht mehr möglich.

Aus administrativen Gründen (Visa, Akkreditierung) wurde die 35er Liste auf eine 55er Liste erweitert. Auch werden alle Spieler aus Überwachungsgründen bezüglich Doping schon vorher ins Visier genommen.

Wann wird der endgültige WM Kader 2022 ernannt?

Aus den 55 Spielern werden alle Nationaltrainer dann einen 26er Kader bekannt geben. Deutschland und andere Nationen werden dies schon vor dem Stichtag 14.11. machen, wenn die FIFA alle Namen wissen will. Der DFB will die 26er Liste schon am 10.11. veröffentlichen.

Wer sind die Stammkräfte von Hansi Flick?

Natürlich stehen Neuer, Müller, Kimmich, Rüdiger und Goretzka und Gündogan auf der Liste. Weiterhin sind fünf Torhüter dabei: Trapp, Baumann und Leno werden aber wohl um einen einzigen Platz kämpfen und noch gute Leistungen zeigen müssen. In der Abwehr sind wohl Kehrer, Süle und Rüdiger gesetzt. Im Mittelfeld sind dies noch zusätzlich Musiala sowie Sané und Reus, wenn sie wieder fit sein werden. Im Sturm sind wohl Werner und Havertz dabei.

Wer sind die Überraschungen in der 55er geheimen Liste?

Es gibt einige Überraschungen wie Rani Khedira von Union Berlin und der Weltmeister 2014 Christoph Kramer, der mindestens in Katar sein wird als ZDF-Kommentator. Gegen das Überstreifen des DFB-Trikots hat er wohl auch nichts. Niclas Füllkrug von Werder Bremen ist eben so dabei wie Adeyemi, Nmecha und Moukoko im Sturm. In der Abwehr überrascht Flick mit Henrichs und Klostermann sowie Günter von Freiburg und Netz von Gladbach.

Wer fehlt in der vorläufigen DFB Kaderliste?

Julian Draxler wurde ebenso nicht nominiert wie Kevin Volland, Mahmoud Dahoud, Ridle Baku und Marcel Halstenberg. Florian Neuhaus fällt verletzt aus.

9.11. Lukas Nmecha (23) vom VfL Wolfsburg fällt für die WM 2022 aus!

Wegen einem Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie muss der Wolfsburger mehrere Wochen pausieren. Er verletzte sich beim Heimsieg gegen den BVB gestern.

3.11. Timo Werner fällt für die WM 2022 aus!