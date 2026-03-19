DFB Kader der Nationalmannschaft – Nagelsmann verzichtet wohl auf Stiller und Beier

Bundestrainer Julian Nagelsmann plant offenbar, Angelo Stiller und Maximilian Beier für die Länderspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) nicht zu nominieren. Trotz starker Leistungen in der Bundesliga für den VfB Stuttgart bzw. Borussia Dortmund verzichtet die Auswahl laut Medienberichten auf die beiden Spieler. Die Informationen stammen aus deutschen Medien und Insiderkreisen, die bereits Namen weiterer Nominierter genannt haben.

Stiller und Beier offenbar nicht im Aufgebot

Angelo Stiller und Maximilian Beier sollen nach Angaben von „Bild“ beziehungsweise Sky-Reporter Florian Plettenberg nicht zum DFB-Kader gehören. Nagelsmann verzichtet demnach trotz guter Saisons der beiden Bundesliga-Spieler auf ihre Einberufung. Die Entscheidungen spiegeln die aktuelle Personalsichtung des Bundestrainers wider und sorgen bei Beobachtern für Diskussionen über die Kaderstrategie vor den WM-Härtetests. Gleichzeitig zeigen die Meldungen, dass Nagelsmann klare Prioritäten setzt, wenn er das endgültige Aufgebot formt.

Weitere Personalien im vorläufigen Aufgebot

Aus dem Umfeld sickerte außerdem durch, dass Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Jamie Leweling (VfB Stuttgart) und Nick Woltemade (Newcastle United) angeblich Teil des Aufgebots sind. Erwähnt wurden zudem die potenziellen Debütanten Lennart Karl und Jonas Urbig vom FC Bayern, die Nagelsmann offenbar beobachten lässt. Diese Personalien deuten auf eine Mischung aus etablierten Kräften und jungen Perspektiven hin, während der Bundestrainer die Tiefe des Kaders teste.

Liveticker der DFB Pressekonferenz heute mit der DFB Kader-Nominierung

DFB Pressekonferenz live heute ab 14 Uhr mit der DFB-Nominierung

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11:15 Uhr Gibt es Überraschungen im DFB Kader? Bundestrainer Nagelsmann wird um 14 Uhr seinen DFB-Kader bekannt geben. Wird es Überraschungen und Newcomer oder Rückkehrer geben? Gemunkelt wird, dass Lennart Karl und Jonas Urbig dabei sein werden.

11:00 Uhr DFB Mitgliederversammlung ab 11 Uhr In Frankfurt gibt es die DFB-Mitgliederversammlung ab 11 Uhr. Dort wird der Bundestrainer seinen Fahrplan für die WM 2026 vorstellen. Um 14 Uhr gibt es dann die offizielle DFB Pressekonferenz.

09:00 Uhr Gespannt blicken wir auf die DFB-Kaderernennung Einige Spieler sind schon durchgesickert: Musiala fehlt, Stiller und Beier sind wohl nicht dabei, dafür Lennart Karl und Jonas Urbig.

Musiala bleibt beim FC Bayern – Reha statt Länderspiel

Jamal Musiala erhält wegen seiner neuesten Verletzung keine Nominierung, Bayern und DFB einigten sich dem Vernehmen nach darauf, ihn zunächst schmerzfrei werden zu lassen und Reha-Maßnahmen zu priorisieren. Bayerns Sportvorstand Max Eberl erklärte nach dem Champions-League-Spiel gegen Atalanta, Musiala habe eine Woche Reha hinter sich und werde nicht zu den Länderspielen reisen, damit er gesund werde und nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehe. Musiala pausierte zuletzt wegen einer Schmerzreaktion an seinem operierten linken Fuß; die Diagnose und das weitere Belastungsmanagement sollen den Fokus auf Reha, Mannschaftstraining und langfristige Belastbarkeit legen. Der Spieler hat seine letzten Länderspiele vor einem Jahr im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien bestritten und war nach einem schweren Beinverletzungseingriff bei der Klub-WM in den USA operiert worden.

Said El Mala reist zur U21

Der Kölner Shootingstar Said El Mala erhielt wohl keine Nominierung für das A-Team und wird stattdessen zur U21 reisen. Diese Lösung erlaubt dem Nachwuchstalent, internationale Spielpraxis auf Jugendniveau zu sammeln, während der DFB-Kader für die Tests gegen die Schweiz und Ghana finalisiert wird. Die Entscheidung zeigt, dass der Verband individuelle Entwicklungswege für junge Spieler bevorzugt und parallel die WM-Vorbereitung der A-Mannschaft fokussiert.