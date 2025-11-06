DFB-Kader Bekanntgabe heute 13 Uhr: Gibt Nagelsmann jetzt den Teenies eine Chance?

DFB-Kader: Nagelsmanns letzte Tests vor der Turniernominierung

Julian Nagelsmann steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Für die beiden letzten Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und die Slowakei gibt der Bundestrainer Hinweise auf seinen WM-Kader – und könnte dabei überraschend einem oder sogar zwei Jungstars eine Bewährungschance geben. Heute um 13 Uhr wird er seinen DFB-Kader präsentieren und auch die neuen DFB Trikots von Adidas zeigen.

Update – Hier der November DFB Kader!

Showdown mit offenen Fragen: Wer fährt mit zur WM?

Am 14. und 17. November stehen die finalen Partien der WM-Qualifikation an. Die Gegner: Luxemburg und die Slowakei – Letztere zuletzt mehrfach ein Stolperstein für den DFB. Während das Ziel „direkte Qualifikation“ fest im Blick ist, nutzt Nagelsmann diese Spiele auch zur Kaderjustierung. Große Namen fehlen verletzungsbedingt, der Platz für Nachrücker ist vorhanden. Neben Rückkehrkandidat Leroy Sané rücken die Talente Said El Mala (1. FC Köln) und Lennart Karl (FC Bayern) in den Fokus. Beide stehen trotz ihres jungen Alters und des medialen Hypes auf dem Zettel des Bundestrainers.

Jungstars im Fokus – El Mala und Karl vor DFB-Debüt?

El Mala (19) und Lennart Karl (17) gehören zu den spannendsten Talenten im deutschen Fußball. Ihre Leistungen in der U21 und U17 machen sie zu ernsthaften Optionen – doch Nagelsmann bleibt vorsichtig. „Der Hype ist gefährlich“, warnte er mit Blick auf die Teenager und betonte: „Du musst klar besser sein als die Arrivierten.“ Für die beiden Talente wäre ein Kaderplatz eine Abkehr von der bisherigen Linie des Trainers – aber auch ein Zeichen für Mut und Perspektive. Die Konkurrenz: Kevin Schade, Jamie Leweling oder eben Sané.

Leroy Sané – Comeback trotz Formkrise?

Der ehemalige Bayern-Star versucht in der Türkei bei Galatasaray wieder in Tritt zu kommen. Drei Tore und zwei Vorlagen in 13 Spielen – nicht gerade überzeugend, aber auch kein völliger Ausfall. Nagelsmann beobachtet genau: „Er muss sich zeigen.“ Sané selbst gibt sich selbstkritisch, aber kämpferisch. Das Ziel ist klar: mit zur WM. Ein Platz im November-Kader wäre der erste Schritt. Dank der verletzungsbedingten Ausfälle (u.a. Musiala, Havertz, Rüdiger, ter Stegen) könnte er diesen tatsächlich bekommen.

Viele Ausfälle – Chancen für neue Gesichter

Der Kader ist ausgedünnt: Neben den Stammspielern fehlen auch wichtige Alternativen. Das öffnet Raum für Experimente – vielleicht auch für ein Testlauf mit El Mala und Karl. DFB-Präsident Bernd Neuendorf macht dennoch klar: Die Qualifikation muss her. In den neuen Trikots im Retro-Stil von 1990 soll ein Hauch von Sieger-Gen zurückkehren. Die Frage bleibt: Mit welcher Mannschaft?