DFB Kader & Aufstellung: Kai Havertz ist zurück – Startelf!

Kai Havertz ist zurück im DFB-Kader und könnte unmittelbar in die DFB-Startelf zurückkehren: Der Arsenal-Profi trainierte am Mittwochvormittag wieder mit der Nationalmannschaft in Herzogenaurach und gab sich optimistisch für das anstehende Länderspiel gegen die Schweiz. In der Kader- und Aufstellungsdiskussion rund um Julian Nagelsmann sorgt seine Rückkehr für Gesprächsstoff. Havertz betonte seine Freude über das Wiedersehen mit den Kollegen und sprach offen über die schwierige Phase seiner Verletzungspause. Die Partie gegen die Schweiz am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel dürfte ihm die Möglichkeit für einen Startelf-Einsatz bieten.

Emotionale Rückkehr in Herzogenaurach

Kai Havertz sagte nach seiner Rückkehr: „Ich habe die Jungs vermisst. Für die Nationalmannschaft aufzulaufen, die Hymne zu singen, es ist etwas ganz Besonderes“, und brachte damit seine Erleichterung und Verbundenheit mit dem DFB-Team zum Ausdruck. Er fühlte sich, „als wäre er nach einer langen Reise wieder zu Hause“, und beschrieb die Rückkehr als wichtiges emotionales Ereignis. Gleichzeitig räumte Havertz ein: „Es war eine sehr schwierige Zeit.“ Die Aussagen fielen am Mittwoch in Herzogenaurach, wo die Mannschaft am Vormittag trainierte.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Die Verletzungspause: 492 Tage ohne Länderspiel

Wegen seiner Verletzungen absolvierte Havertz seit November 2024 kein Länderspiel mehr; die Ausfallzeit belief sich damit auf 492 Tage. Nach dieser langen Pause stieg der Arsenal-Profi am Vormittag wieder ins Mannschaftstraining ein. Die Statistik unterstreicht die Bedeutung seines Comebacks für die Kaderplanung des DFB und wirft Fragen zu Einsatzzeit und Belastungssteuerung auf. Dennoch betonte Havertz seine Bereitschaft, sich schnell wieder in die Wettkampfroutine einzufinden.

Fitness, Form und Einsatzchance gegen die Schweiz

Zum aktuellen körperlichen Zustand sagte Havertz: „sehr, sehr gut. Man merkt natürlich, dass man ein Jahr raus ist. Ich bin topfit.“ Gleichzeitig warnte er davor, sofort auf 100 Prozent zu sein: „brauche ich noch das eine oder andere Spiel von Beginn an, um auf 100 Prozent zu kommen.“ Die Chance auf einen Einsatz besteht am Freitag (20.45 Uhr/RTL) im Länderspiel gegen die Schweiz in Basel, wobei Havertz als Kandidat für die Startelf gilt. In der Planungsfrage betonte er, dass ihm der genaue Platz auf dem Feld nicht so wichtig sei: „Ich sehe mich vor allem auf dem Platz“.

Flexibilität in der Position und offene Kaderfragen

Havertz stellte seine Vielseitigkeit klar: „Bei den Positionen bin ich flexibel.“ Diese Flexibilität erhöht seine Optionen für Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Aufstellungs- und Taktikentscheidung. Die Aussagen des Offensivspielers nähren die Debatte um die optimale Besetzung im offensiven Zentrum und auf den Flügeln. Zugleich bleibt abzuwarten, wie Nagelsmann die Belastung nach der langen Ausfallzeit dosiert.

Kommunikation mit Bundestrainer Julian Nagelsmann

Ein persönliches Rollengespräch zwischen Kai Havertz und Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bisher nicht stattgefunden. Ein Rollengespräch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann habe noch nicht stattgefunden.