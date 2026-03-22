DFB Kader 2026 & Länderspiele – Bundestrainer Nagelsmann nominiert den 1.DFB-Kader 2026

Wann nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann den DFB Kader 2026 für die nächsten Länderspiele? Nagelsmann gab sein Aufgebot am letzten Donnerstag, 19. März, um 14 Uhr auf einer DFB-Pressekonferenz am DFB‑Campus in Frankfurt/Main bekannt. Die Nationalmannschaft testet anschließend am 27. März in Basel gegen die Schweiz und am 30. März in Stuttgart gegen Ghana. Außerdem soll bei der Nominierung das neue DFB‑Auswärtstrikot 2026 vorgestellt werden.

Termin der Nominierung: Datum, Uhrzeit und Ort

Bundestrainer Julian Nagelsmann stellte den Kader für die beiden Testspiele am Donnerstag, 19. März, um 14 Uhr vor. Die Pressekonferenz fand auf dem DFB‑Campus in Frankfurt/Main statt. Damit präsentierte Nagelsmann sein erstes Aufgebot im WM‑Jahr vor den letzten Tests vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Die Bekanntgabe markierte den Start der offiziellen Kader‑Phase und ist für Spieler, Medien und Vereine ein klarer Orientierungspunkt für die weitere WM‑Vorbereitung.

Wie sieht der DFB-Kader März 2026?

Das Aufgebot umfasst drei Torhüter, zwölf Abwehrspieler sowie elf Akteure für Mittelfeld und Angriff. Auffällig ist die starke Präsenz von Profis aus dem FC Bayern München und von Akteuren aus der Premier League und LaLiga. FC Bayern (Säbener Straße) und Borussia Dortmund (Westfalenstadion) liefern mehrere Spieler für das Aufgebot.

Position Spieler Verein Status Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart Tor Jonas Urbig FC Bayern München Newcomer Abwehr Waldemar Anton Borussia Dortmund Abwehr Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Abwehr Pascal Groß Brighton & Hove Albion Rückkehrer Abwehr Joshua Kimmich FC Bayern München Abwehr Aleksandar Pavlović FC Bayern München Abwehr David Raum RB Leipzig Abwehr Antonio Rüdiger Real Madrid Rückkehrer Abwehr Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Abwehr Anton Stach Leeds United Rückkehrer Abwehr Jonathan Tah FC Bayern München Abwehr Malick Thiaw Newcastle United Abwehr Josha Vagnoman VfB Stuttgart Rückkehrer Mittelfeld / Angriff Serge Gnabry FC Bayern München Mittelfeld / Angriff Leon Goretzka FC Bayern München Mittelfeld / Angriff Kai Havertz FC Arsenal Rückkehrer Mittelfeld / Angriff Lennart Karl FC Bayern München Newcomer Mittelfeld / Angriff Jamie Leweling VfB Stuttgart Mittelfeld / Angriff Felix Nmecha Borussia Dortmund Mittelfeld / Angriff Leroy Sané Galatasaray Mittelfeld / Angriff Kevin Schade Brentford FC Mittelfeld / Angriff Deniz Undav VfB Stuttgart Rückkehrer Mittelfeld / Angriff Florian Wirtz FC Liverpool Mittelfeld / Angriff Nick Woltemade Newcastle United

Liveticker der DFB Pressekonferenz heute mit der DFB Kader-Nominierung

DFB Pressekonferenz live heute ab 14 Uhr mit der DFB-Nominierung

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14:45 Uhr Zeit zum Experimentieren? Wie viele Spieler haben noch die Chancen in den Kader zu rutschen? Experimentieren würde man nichts mehr und der Stammkader steht, so Nagelsmann. Es wird nun mehr Variabilität geben mit wenigen Verschiebungen auf nur 2 Positionen.

14:36 Uhr Lennart Karl & Tom Bischof Lennart Karl – wie hat er reagiert auf die Nominierung. Er hat ihn bei der Nachhilfe erreicht und freute sich. Tom Bischof ist allerdings nicht dabei. Man habe miteinander gesprochen, er erfülle das Rollenverständnis, aber es reichte nicht in den Kaderplatz 12 bis 14.

14:29 Uhr Immer wieder die WM 2026 Nagelsmann scheint einen Plan zu haben, er referiert über die einzelnen Spieler und wird immer wieder auf diee WM 2026 angesprochen.

14:16 Uhr Bayern und Premier League Viele Bayern Spieler und viele aus der Premier League. Alle Spieler hätten eine gute Form von den Bayern. Dass Spieler in England spielen, hat nichts zu bedeuten, es sei aber förderlich für das Spiel der Nationalmannschaft.

14:14 Uhr Rüdiger Thema Rüdiger: Ist er in der 1.Elf? Nagelsmann habe eine guten Draht zueinander und eine Ehrlichkeit. Rüdiger schütze die Nationalelf, er habe einen Siegeswillen und seine Entwicklung wäre positiv. Zum Foul: Man müsse unterscheiden zwischen Foul auf dem Platz und Dingen, die nicht auf dem Platz passieren.

14:12 Uhr Meinung zur WM 2026 Er freue sich trotz der Skepsis auf die wM 2026 – er habe da eine persönliche Meinugn, er fokusiere sich aber auf den Sport.

14:05 Uhr Tür für weitere Spieler nicht zu Die Tür wäre für die anderen Spieler nicht zu. Man schaue auch nicht auf jedes Spiel im April.

14:03 Uhr Welche Spieler kommen zurück in den Kader Musiala fehlt nach Absprache mit den Bayern. „Lenny“ Lennart Karl soll seine Jugendlichkeit auf den Platz bringen. Er habe keinen Druck, aber den Traum einer WM. Er bekomme keine Aufgabe Wunderdinge auf den Platz zu machen – Er soll Torgefahr reinbringen.

14:00 Uhr Welche Spieler kommen zurück in den Kader Musiala wird nicht dabei sein, aber was ist mit den Stuttgartern Undav, Mittelstädt, Leweling und sogar Josha Vagnoman könnte zurückkommen.

11:15 Uhr Gibt es Überraschungen im DFB Kader? Bundestrainer Nagelsmann wird um 14 Uhr seinen DFB-Kader bekannt geben. Wird es Überraschungen und Newcomer oder Rückkehrer geben? Gemunkelt wird, dass Lennart Karl und Jonas Urbig dabei sein werden.

09:00 Uhr Gespannt blicken wir auf die DFB-Kaderernennung Einige Spieler sind schon durchgesickert: Musiala fehlt, Stiller und Beier sind wohl nicht dabei, dafür Lennart Karl und Jonas Urbig.

Deniz Undav: Rückkehr ins Aufgebot möglich

Die Frage nach einer Nominierung von VfB‑Stürmer Deniz Undav beantwortete der Spieler nach dem 1:0 gegen RB Leipzig mit einem kurzen Lächeln: „Vielleicht hatten wir schon Kontakt, vielleicht auch nicht.“ Undav betonte gelassen: „Bis Donnerstag sind es noch vier Tage. Alles entspannt.“ Beim VfB geht man offenbar davon aus, dass Undav diesmal Teil des Aufgebots sein könnte: Kapitän Atakan Karazor sagte dazu ausdrücklich: „Das ist ja keine Frage mehr mittlerweile.“

Fahrplan der Nationalmannschaft: Trainings, Medienfenster und Spiele

Die DFB‑Mannschaft bereitet sich in enger Abstimmung mit Ausrüster adidas in Herzogenaurach auf die Länderspiele vor. Die Länderspielpause läuft vom 23. bis 30. März. Nach der Nominierung am 19. März reisen die Spieler am Montag, 23. März, an; am Dienstag, 24. März, steht um 11 Uhr ein Training (15 Minuten offen für Medien) und um 13 Uhr eine Pressekonferenz auf dem Programm. Mittwoch ist ein geschlossenes Training um 11 Uhr mit anschließender Pressekonferenz.

Länderspiele Schweiz - - Deutschland Länderspiele Deutschland - - Ghana

Am Donnerstag, 26. März, findet um 11 Uhr das Abschlusstraining (15 Minuten Medienzugang) statt, danach reist das Team nach Basel. Am Abend gibt es die Abschlusspressekonferenz im Stadion. Am Freitag, 27. März, trifft die DFB‑Elf um 20:45 Uhr auf die Schweiz; im Anschluss folgen Pressekonferenz und Mixed Zone. Am Samstag reist der Tross nach Stuttgart, am Sonntag gibt es ein abschließendes Stadiontraining (15 Minuten offen) und eine weitere Abschlusspressekonferenz. Das zweite Testspiel gegen Ghana steigt am Montag, 30. März, um 20:45 Uhr; auch danach sind Pressekonferenz, Mixed Zone und Abreise geplant.

🇩🇪 DFB-Kader: Chancen auf die Nominierung (März 2026)

Spieler Position Verein Status Nominierungs-Chance Begründung Jamal Musiala OM Bayern verletzt ⭐⭐⭐⭐☆ Schlüsselspieler, soll integriert werden Kai Havertz ST/OM Arsenal verletzt ⭐⭐⭐⭐☆ wichtiger Baustein, Rückkehr geplant Florian Wirtz OM Leverkusen fit ⭐⭐⭐⭐⭐ absolut gesetzt Leroy Sané Flügel Bayern fit ⭐⭐⭐⭐☆ Teil der Stammelf-Diskussion Serge Gnabry Flügel Bayern fit ⭐⭐⭐⭐☆ direkter Konkurrenzkampf mit Sané Deniz Undav ST Stuttgart Topform ⭐⭐⭐⭐⭐ aktuell kaum zu übergehen Niclas Füllkrug ST West Ham schwankend ⭐⭐⭐☆☆ Wackelkandidat trotz Erfahrung Nick Woltemade ST Stuttgart Formkrise ⭐⭐☆☆☆ deutlich gefährdet Joshua Kimmich RV/ZM Bayern fit ⭐⭐⭐⭐⭐ gesetzt (auch als Führungsspieler) Leon Goretzka ZM Bayern fit ⭐⭐⭐⭐⭐ klare Rolle im System Aleksandar Pavlovic ZM Bayern fit ⭐⭐⭐⭐☆ großes Vertrauen Felix Nmecha ZM Dortmund fit ⭐⭐⭐⭐☆ Konkurrenz um zweiten 6er-Platz David Raum LV Leipzig fit ⭐⭐⭐⭐⭐ gesetzt auf links Nico Schlotterbeck IV Dortmund fit ⭐⭐⭐⭐⭐ Stammspieler Antonio Rüdiger IV Real Madrid fraglich ⭐⭐⭐⭐☆ gesetzt, wenn fit Jonathan Tah IV Leverkusen fit ⭐⭐⭐⭐☆ starke Alternative Oliver Baumann TW Hoffenheim fit ⭐⭐⭐⭐⭐ aktuell Nr. 1 Marc-André ter Stegen TW Barcelona verletzt ⭐⭐⭐☆☆ nur bei schneller Rückkehr Maximilian Mittelstädt LV Stuttgart fit ⭐⭐☆☆☆ stark gefährdet Angelo Stiller ZM Stuttgart fit ⭐⭐☆☆☆ im Konkurrenzdruck Jamie Leweling Flügel Stuttgart fit ⭐⭐☆☆☆ geringe Chancen aktuell Said El Mala OM Köln fit ⭐☆☆☆☆ wohl vor Streichung Lennart Karl ? Bayern schwach ⭐☆☆☆☆ Formproblem

Neues Auswärtstrikot und Medienplan

Neben der Kader‑Nominierung plant der DFB, das neue Auswärtstrikot vorzustellen. Laut Ankündigung soll die Mannschaft bei beiden Länderspielen im neuen DFB‑Away auflaufen. Medien erhalten zu definierten Zeiten Zugang zu Trainingseinheiten und Pressekonferenzen; die Mixed Zone nach den Spielen bietet zusätzliche Statements von Spielern und Trainerteam.