DFB Kader 2026 & Länderspiele – Bundestrainer Nagelsmann nominiert den 1.DFB-Kader 2026

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Termin der Nominierung: Datum, Uhrzeit und Ort
- 2 Wie sieht der DFB-Kader März 2026?
- 3 Liveticker der DFB Pressekonferenz heute mit der DFB Kader-Nominierung
- 3.0.1
- 3.0.2 Lennart Karl & Tom Bischof
- 3.0.3 Immer wieder die WM 2026
- 3.0.4 Bayern und Premier League
- 3.0.5 Rüdiger
- 3.0.6 Meinung zur WM 2026
- 3.0.7 Tür für weitere Spieler nicht zu
- 3.0.8 Welche Spieler kommen zurück in den Kader
- 3.0.9 Welche Spieler kommen zurück in den Kader
- 3.0.10 Gibt es Überraschungen im DFB Kader?
- 3.0.11 Gespannt blicken wir auf die DFB-Kaderernennung
- 4 Deniz Undav: Rückkehr ins Aufgebot möglich
- 5 Fahrplan der Nationalmannschaft: Trainings, Medienfenster und Spiele
- 6 🇩🇪 DFB-Kader: Chancen auf die Nominierung (März 2026)
- 7 Neues Auswärtstrikot und Medienplan
Wann nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann den DFB Kader 2026 für die nächsten Länderspiele? Nagelsmann gab sein Aufgebot am letzten Donnerstag, 19. März, um 14 Uhr auf einer DFB-Pressekonferenz am DFB‑Campus in Frankfurt/Main bekannt. Die Nationalmannschaft testet anschließend am 27. März in Basel gegen die Schweiz und am 30. März in Stuttgart gegen Ghana. Außerdem soll bei der Nominierung das neue DFB‑Auswärtstrikot 2026 vorgestellt werden.
Termin der Nominierung: Datum, Uhrzeit und Ort
Bundestrainer Julian Nagelsmann stellte den Kader für die beiden Testspiele am Donnerstag, 19. März, um 14 Uhr vor. Die Pressekonferenz fand auf dem DFB‑Campus in Frankfurt/Main statt. Damit präsentierte Nagelsmann sein erstes Aufgebot im WM‑Jahr vor den letzten Tests vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Die Bekanntgabe markierte den Start der offiziellen Kader‑Phase und ist für Spieler, Medien und Vereine ein klarer Orientierungspunkt für die weitere WM‑Vorbereitung.
Wie sieht der DFB-Kader März 2026?
Das Aufgebot umfasst drei Torhüter, zwölf Abwehrspieler sowie elf Akteure für Mittelfeld und Angriff. Auffällig ist die starke Präsenz von Profis aus dem FC Bayern München und von Akteuren aus der Premier League und LaLiga. FC Bayern (Säbener Straße) und Borussia Dortmund (Westfalenstadion) liefern mehrere Spieler für das Aufgebot.
|Position
|Spieler
|Verein
|Status
|Tor
|Oliver Baumann
|TSG Hoffenheim
|Tor
|Alexander Nübel
|VfB Stuttgart
|Tor
|Jonas Urbig
|FC Bayern München
|Newcomer
|Abwehr
|Waldemar Anton
|Borussia Dortmund
|Abwehr
|Nathaniel Brown
|Eintracht Frankfurt
|Abwehr
|Pascal Groß
|Brighton & Hove Albion
|Rückkehrer
|Abwehr
|Joshua Kimmich
|FC Bayern München
|Abwehr
|Aleksandar Pavlović
|FC Bayern München
|Abwehr
|David Raum
|RB Leipzig
|Abwehr
|Antonio Rüdiger
|Real Madrid
|Rückkehrer
|Abwehr
|Nico Schlotterbeck
|Borussia Dortmund
|Abwehr
|Anton Stach
|Leeds United
|Rückkehrer
|Abwehr
|Jonathan Tah
|FC Bayern München
|Abwehr
|Malick Thiaw
|Newcastle United
|Abwehr
|Josha Vagnoman
|VfB Stuttgart
|Rückkehrer
|Mittelfeld / Angriff
|Serge Gnabry
|FC Bayern München
|Mittelfeld / Angriff
|Leon Goretzka
|FC Bayern München
|Mittelfeld / Angriff
|Kai Havertz
|FC Arsenal
|Rückkehrer
|Mittelfeld / Angriff
|Lennart Karl
|FC Bayern München
|Newcomer
|Mittelfeld / Angriff
|Jamie Leweling
|VfB Stuttgart
|Mittelfeld / Angriff
|Felix Nmecha
|Borussia Dortmund
|Mittelfeld / Angriff
|Leroy Sané
|Galatasaray
|Mittelfeld / Angriff
|Kevin Schade
|Brentford FC
|Mittelfeld / Angriff
|Deniz Undav
|VfB Stuttgart
|Rückkehrer
|Mittelfeld / Angriff
|Florian Wirtz
|FC Liverpool
|Mittelfeld / Angriff
|Nick Woltemade
|Newcastle United
Liveticker der DFB Pressekonferenz heute mit der DFB Kader-Nominierung
DFB Pressekonferenz live heute ab 14 Uhr mit der DFB-Nominierung
Zeit zum Experimentieren? Wie viele Spieler haben noch die Chancen in den Kader zu rutschen?
Experimentieren würde man nichts mehr und der Stammkader steht, so Nagelsmann. Es wird nun mehr Variabilität geben mit wenigen Verschiebungen auf nur 2 Positionen.
Lennart Karl & Tom Bischof
Lennart Karl – wie hat er reagiert auf die Nominierung. Er hat ihn bei der Nachhilfe erreicht und freute sich. Tom Bischof ist allerdings nicht dabei. Man habe miteinander gesprochen, er erfülle das Rollenverständnis, aber es reichte nicht in den Kaderplatz 12 bis 14.
Immer wieder die WM 2026
Nagelsmann scheint einen Plan zu haben, er referiert über die einzelnen Spieler und wird immer wieder auf diee WM 2026 angesprochen.
Bayern und Premier League
Viele Bayern Spieler und viele aus der Premier League. Alle Spieler hätten eine gute Form von den Bayern. Dass Spieler in England spielen, hat nichts zu bedeuten, es sei aber förderlich für das Spiel der Nationalmannschaft.
Rüdiger
Thema Rüdiger: Ist er in der 1.Elf? Nagelsmann habe eine guten Draht zueinander und eine Ehrlichkeit. Rüdiger schütze die Nationalelf, er habe einen Siegeswillen und seine Entwicklung wäre positiv. Zum Foul: Man müsse unterscheiden zwischen Foul auf dem Platz und Dingen, die nicht auf dem Platz passieren.
Meinung zur WM 2026
Er freue sich trotz der Skepsis auf die wM 2026 – er habe da eine persönliche Meinugn, er fokusiere sich aber auf den Sport.
Tür für weitere Spieler nicht zu
Die Tür wäre für die anderen Spieler nicht zu. Man schaue auch nicht auf jedes Spiel im April.
Welche Spieler kommen zurück in den Kader
Musiala fehlt nach Absprache mit den Bayern. „Lenny“ Lennart Karl soll seine Jugendlichkeit auf den Platz bringen. Er habe keinen Druck, aber den Traum einer WM. Er bekomme keine Aufgabe Wunderdinge auf den Platz zu machen – Er soll Torgefahr reinbringen.
Welche Spieler kommen zurück in den Kader
Musiala wird nicht dabei sein, aber was ist mit den Stuttgartern Undav, Mittelstädt, Leweling und sogar Josha Vagnoman könnte zurückkommen.
Gibt es Überraschungen im DFB Kader?
Bundestrainer Nagelsmann wird um 14 Uhr seinen DFB-Kader bekannt geben. Wird es Überraschungen und Newcomer oder Rückkehrer geben? Gemunkelt wird, dass Lennart Karl und Jonas Urbig dabei sein werden.
Gespannt blicken wir auf die DFB-Kaderernennung
Einige Spieler sind schon durchgesickert: Musiala fehlt, Stiller und Beier sind wohl nicht dabei, dafür Lennart Karl und Jonas Urbig.
Deniz Undav: Rückkehr ins Aufgebot möglich
Die Frage nach einer Nominierung von VfB‑Stürmer Deniz Undav beantwortete der Spieler nach dem 1:0 gegen RB Leipzig mit einem kurzen Lächeln: „Vielleicht hatten wir schon Kontakt, vielleicht auch nicht.“ Undav betonte gelassen: „Bis Donnerstag sind es noch vier Tage. Alles entspannt.“ Beim VfB geht man offenbar davon aus, dass Undav diesmal Teil des Aufgebots sein könnte: Kapitän Atakan Karazor sagte dazu ausdrücklich: „Das ist ja keine Frage mehr mittlerweile.“
Fahrplan der Nationalmannschaft: Trainings, Medienfenster und Spiele
Die DFB‑Mannschaft bereitet sich in enger Abstimmung mit Ausrüster adidas in Herzogenaurach auf die Länderspiele vor. Die Länderspielpause läuft vom 23. bis 30. März. Nach der Nominierung am 19. März reisen die Spieler am Montag, 23. März, an; am Dienstag, 24. März, steht um 11 Uhr ein Training (15 Minuten offen für Medien) und um 13 Uhr eine Pressekonferenz auf dem Programm. Mittwoch ist ein geschlossenes Training um 11 Uhr mit anschließender Pressekonferenz.
Am Donnerstag, 26. März, findet um 11 Uhr das Abschlusstraining (15 Minuten Medienzugang) statt, danach reist das Team nach Basel. Am Abend gibt es die Abschlusspressekonferenz im Stadion. Am Freitag, 27. März, trifft die DFB‑Elf um 20:45 Uhr auf die Schweiz; im Anschluss folgen Pressekonferenz und Mixed Zone. Am Samstag reist der Tross nach Stuttgart, am Sonntag gibt es ein abschließendes Stadiontraining (15 Minuten offen) und eine weitere Abschlusspressekonferenz. Das zweite Testspiel gegen Ghana steigt am Montag, 30. März, um 20:45 Uhr; auch danach sind Pressekonferenz, Mixed Zone und Abreise geplant.
🇩🇪 DFB-Kader: Chancen auf die Nominierung (März 2026)
|Spieler
|Position
|Verein
|Status
|Nominierungs-Chance
|Begründung
|Jamal Musiala
|OM
|Bayern
|verletzt
|⭐⭐⭐⭐☆
|Schlüsselspieler, soll integriert werden
|Kai Havertz
|ST/OM
|Arsenal
|verletzt
|⭐⭐⭐⭐☆
|wichtiger Baustein, Rückkehr geplant
|Florian Wirtz
|OM
|Leverkusen
|fit
|⭐⭐⭐⭐⭐
|absolut gesetzt
|Leroy Sané
|Flügel
|Bayern
|fit
|⭐⭐⭐⭐☆
|Teil der Stammelf-Diskussion
|Serge Gnabry
|Flügel
|Bayern
|fit
|⭐⭐⭐⭐☆
|direkter Konkurrenzkampf mit Sané
|Deniz Undav
|ST
|Stuttgart
|Topform
|⭐⭐⭐⭐⭐
|aktuell kaum zu übergehen
|Niclas Füllkrug
|ST
|West Ham
|schwankend
|⭐⭐⭐☆☆
|Wackelkandidat trotz Erfahrung
|Nick Woltemade
|ST
|Stuttgart
|Formkrise
|⭐⭐☆☆☆
|deutlich gefährdet
|Joshua Kimmich
|RV/ZM
|Bayern
|fit
|⭐⭐⭐⭐⭐
|gesetzt (auch als Führungsspieler)
|Leon Goretzka
|ZM
|Bayern
|fit
|⭐⭐⭐⭐⭐
|klare Rolle im System
|Aleksandar Pavlovic
|ZM
|Bayern
|fit
|⭐⭐⭐⭐☆
|großes Vertrauen
|Felix Nmecha
|ZM
|Dortmund
|fit
|⭐⭐⭐⭐☆
|Konkurrenz um zweiten 6er-Platz
|David Raum
|LV
|Leipzig
|fit
|⭐⭐⭐⭐⭐
|gesetzt auf links
|Nico Schlotterbeck
|IV
|Dortmund
|fit
|⭐⭐⭐⭐⭐
|Stammspieler
|Antonio Rüdiger
|IV
|Real Madrid
|fraglich
|⭐⭐⭐⭐☆
|gesetzt, wenn fit
|Jonathan Tah
|IV
|Leverkusen
|fit
|⭐⭐⭐⭐☆
|starke Alternative
|Oliver Baumann
|TW
|Hoffenheim
|fit
|⭐⭐⭐⭐⭐
|aktuell Nr. 1
|Marc-André ter Stegen
|TW
|Barcelona
|verletzt
|⭐⭐⭐☆☆
|nur bei schneller Rückkehr
|Maximilian Mittelstädt
|LV
|Stuttgart
|fit
|⭐⭐☆☆☆
|stark gefährdet
|Angelo Stiller
|ZM
|Stuttgart
|fit
|⭐⭐☆☆☆
|im Konkurrenzdruck
|Jamie Leweling
|Flügel
|Stuttgart
|fit
|⭐⭐☆☆☆
|geringe Chancen aktuell
|Said El Mala
|OM
|Köln
|fit
|⭐☆☆☆☆
|wohl vor Streichung
|Lennart Karl
|?
|Bayern
|schwach
|⭐☆☆☆☆
|Formproblem
Neues Auswärtstrikot und Medienplan
Neben der Kader‑Nominierung plant der DFB, das neue Auswärtstrikot vorzustellen. Laut Ankündigung soll die Mannschaft bei beiden Länderspielen im neuen DFB‑Away auflaufen. Medien erhalten zu definierten Zeiten Zugang zu Trainingseinheiten und Pressekonferenzen; die Mixed Zone nach den Spielen bietet zusätzliche Statements von Spielern und Trainerteam.