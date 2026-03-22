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DFB Kader 2026 & Länderspiele – Bundestrainer Nagelsmann nominiert den 1.DFB-Kader 2026

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Wann nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann den DFB Kader 2026 für die nächsten Länderspiele? Nagelsmann gab sein Aufgebot am letzten Donnerstag, 19. März, um 14 Uhr auf einer DFB-Pressekonferenz am DFB‑Campus in Frankfurt/Main bekannt. Die Nationalmannschaft testet anschließend am 27. März in Basel gegen die Schweiz und am 30. März in Stuttgart gegen Ghana. Außerdem soll bei der Nominierung das neue DFB‑Auswärtstrikot 2026 vorgestellt werden.

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DFB Kader 2026 &amp; Länderspiele: Bundestrainer Nagelsmann nominiert den DFB-Kader
DFB Kader 2026 & Länderspiele: Bundestrainer Nagelsmann nominiert den DFB-Kader

Termin der Nominierung: Datum, Uhrzeit und Ort

Bundestrainer Julian Nagelsmann stellte den Kader für die beiden Testspiele am Donnerstag, 19. März, um 14 Uhr vor. Die Pressekonferenz fand auf dem DFB‑Campus in Frankfurt/Main statt. Damit präsentierte Nagelsmann sein erstes Aufgebot im WM‑Jahr vor den letzten Tests vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Die Bekanntgabe markierte den Start der offiziellen Kader‑Phase und ist für Spieler, Medien und Vereine ein klarer Orientierungspunkt für die weitere WM‑Vorbereitung.

Fußball heute Nationalmannschaft: Bundestrainer Nagelsmann benennt seinen DFB-KAder
Fußball heute Nationalmannschaft: Bundestrainer Nagelsmann benennt seinen DFB-Kader

Wie sieht der DFB-Kader März 2026?

Das Aufgebot umfasst drei Torhüter, zwölf Abwehrspieler sowie elf Akteure für Mittelfeld und Angriff. Auffällig ist die starke Präsenz von Profis aus dem FC Bayern München und von Akteuren aus der Premier League und LaLiga. FC Bayern (Säbener Straße) und Borussia Dortmund (Westfalenstadion) liefern mehrere Spieler für das Aufgebot.

PositionSpielerVereinStatus
TorOliver BaumannTSG Hoffenheim
TorAlexander NübelVfB Stuttgart
TorJonas UrbigFC Bayern MünchenNewcomer
AbwehrWaldemar AntonBorussia Dortmund
AbwehrNathaniel BrownEintracht Frankfurt
AbwehrPascal GroßBrighton & Hove AlbionRückkehrer
AbwehrJoshua KimmichFC Bayern München
AbwehrAleksandar PavlovićFC Bayern München
AbwehrDavid RaumRB Leipzig
AbwehrAntonio RüdigerReal MadridRückkehrer
AbwehrNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
AbwehrAnton StachLeeds UnitedRückkehrer
AbwehrJonathan TahFC Bayern München
AbwehrMalick ThiawNewcastle United
AbwehrJosha VagnomanVfB StuttgartRückkehrer
Mittelfeld / AngriffSerge GnabryFC Bayern München
Mittelfeld / AngriffLeon GoretzkaFC Bayern München
Mittelfeld / AngriffKai HavertzFC ArsenalRückkehrer
Mittelfeld / AngriffLennart KarlFC Bayern MünchenNewcomer
Mittelfeld / AngriffJamie LewelingVfB Stuttgart
Mittelfeld / AngriffFelix NmechaBorussia Dortmund
Mittelfeld / AngriffLeroy SanéGalatasaray
Mittelfeld / AngriffKevin SchadeBrentford FC
Mittelfeld / AngriffDeniz UndavVfB StuttgartRückkehrer
Mittelfeld / AngriffFlorian WirtzFC Liverpool
Mittelfeld / AngriffNick WoltemadeNewcastle United

Liveticker der DFB Pressekonferenz heute mit der DFB Kader-Nominierung

DFB Pressekonferenz live heute ab 14 Uhr mit der DFB-Nominierung

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14:45 Uhr

Zeit zum Experimentieren? Wie viele Spieler haben noch die Chancen in den Kader zu rutschen?

Experimentieren würde man nichts mehr und der Stammkader steht, so Nagelsmann. Es wird nun mehr Variabilität geben mit wenigen Verschiebungen auf nur 2 Positionen.

14:36 Uhr

Lennart Karl & Tom Bischof

Lennart Karl – wie hat er reagiert auf die Nominierung. Er hat ihn bei der Nachhilfe erreicht und freute sich. Tom Bischof ist allerdings nicht dabei. Man habe miteinander gesprochen, er erfülle das Rollenverständnis, aber es reichte nicht in den Kaderplatz 12 bis 14.

14:29 Uhr

Immer wieder die WM 2026

Nagelsmann scheint einen Plan zu haben, er referiert über die einzelnen Spieler und wird immer wieder auf diee WM 2026 angesprochen.

14:16 Uhr

Bayern und Premier League

Viele Bayern Spieler und viele aus der Premier League. Alle Spieler hätten eine gute Form von den Bayern. Dass Spieler in England spielen, hat nichts zu bedeuten, es sei aber förderlich für das Spiel der Nationalmannschaft.

14:14 Uhr

Rüdiger

Thema Rüdiger: Ist er in der 1.Elf? Nagelsmann habe eine guten Draht zueinander und eine Ehrlichkeit. Rüdiger schütze die Nationalelf, er habe einen Siegeswillen und seine Entwicklung wäre positiv. Zum Foul: Man müsse unterscheiden zwischen Foul auf dem Platz und Dingen, die nicht auf dem Platz passieren.

14:12 Uhr

Meinung zur WM 2026

Er freue sich trotz der Skepsis auf die wM 2026 – er habe da eine persönliche Meinugn, er fokusiere sich aber auf den Sport.

14:05 Uhr

Tür für weitere Spieler nicht zu

Die Tür wäre für die anderen Spieler nicht zu. Man schaue auch nicht auf jedes Spiel im April.

14:03 Uhr

Welche Spieler kommen zurück in den Kader

Musiala fehlt nach Absprache mit den Bayern. „Lenny“ Lennart Karl soll seine Jugendlichkeit auf den Platz bringen. Er habe keinen Druck, aber den Traum einer WM. Er bekomme keine Aufgabe Wunderdinge auf den Platz zu machen – Er soll Torgefahr reinbringen.

14:00 Uhr

Welche Spieler kommen zurück in den Kader

Musiala wird nicht dabei sein, aber was ist mit den Stuttgartern Undav, Mittelstädt, Leweling und sogar Josha Vagnoman könnte zurückkommen.

11:15 Uhr

Gibt es Überraschungen im DFB Kader?

Bundestrainer Nagelsmann wird um 14 Uhr seinen DFB-Kader bekannt geben. Wird es Überraschungen und Newcomer oder Rückkehrer geben? Gemunkelt wird, dass Lennart Karl und Jonas Urbig dabei sein werden.

09:00 Uhr

Gespannt blicken wir auf die DFB-Kaderernennung

Einige Spieler sind schon durchgesickert: Musiala fehlt, Stiller und Beier sind wohl nicht dabei, dafür Lennart Karl und Jonas Urbig.

Deniz Undav: Rückkehr ins Aufgebot möglich

Die Frage nach einer Nominierung von VfB‑Stürmer Deniz Undav beantwortete der Spieler nach dem 1:0 gegen RB Leipzig mit einem kurzen Lächeln: „Vielleicht hatten wir schon Kontakt, vielleicht auch nicht.“ Undav betonte gelassen: „Bis Donnerstag sind es noch vier Tage. Alles entspannt.“ Beim VfB geht man offenbar davon aus, dass Undav diesmal Teil des Aufgebots sein könnte: Kapitän Atakan Karazor sagte dazu ausdrücklich: „Das ist ja keine Frage mehr mittlerweile.“

Deutschlands Stürmer #13 Deniz Undav (L) jubelt neben Deutschlands Mittelfeldspieler #17 Florian Wirtz während des UEFA-Nations-League-Spiels um den dritten Platz zwischen Deutschland und Frankreich in Stuttgart, Südwestdeutschland, am 8. Juni 2025. (Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)
Deutschlands Stürmer #13 Deniz Undav (L) jubelt neben Deutschlands Mittelfeldspieler #17 Florian Wirtz während des UEFA-Nations-League-Spiels um den dritten Platz zwischen Deutschland und Frankreich in Stuttgart, Südwestdeutschland, am 8. Juni 2025. (Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)

Fahrplan der Nationalmannschaft: Trainings, Medienfenster und Spiele

Die DFB‑Mannschaft bereitet sich in enger Abstimmung mit Ausrüster adidas in Herzogenaurach auf die Länderspiele vor. Die Länderspielpause läuft vom 23. bis 30. März. Nach der Nominierung am 19. März reisen die Spieler am Montag, 23. März, an; am Dienstag, 24. März, steht um 11 Uhr ein Training (15 Minuten offen für Medien) und um 13 Uhr eine Pressekonferenz auf dem Programm. Mittwoch ist ein geschlossenes Training um 11 Uhr mit anschließender Pressekonferenz.

Länderspiele
27.3.2026
- 20:45
Schweiz
- -
Deutschland
Stadion Wankdorf
Vorschau: Keine Vorhersage
Länderspiele
30.3.2026
- 19:45
Deutschland
- -
Ghana
MHPArena
Vorschau: Doppelchance : Deutschland oder Unentschieden

Am Donnerstag, 26. März, findet um 11 Uhr das Abschlusstraining (15 Minuten Medienzugang) statt, danach reist das Team nach Basel. Am Abend gibt es die Abschlusspressekonferenz im Stadion. Am Freitag, 27. März, trifft die DFB‑Elf um 20:45 Uhr auf die Schweiz; im Anschluss folgen Pressekonferenz und Mixed Zone. Am Samstag reist der Tross nach Stuttgart, am Sonntag gibt es ein abschließendes Stadiontraining (15 Minuten offen) und eine weitere Abschlusspressekonferenz. Das zweite Testspiel gegen Ghana steigt am Montag, 30. März, um 20:45 Uhr; auch danach sind Pressekonferenz, Mixed Zone und Abreise geplant.

🇩🇪 DFB-Kader: Chancen auf die Nominierung (März 2026)

Spieler Position Verein Status Nominierungs-Chance Begründung
Jamal Musiala OM Bayern verletzt ⭐⭐⭐⭐☆ Schlüsselspieler, soll integriert werden
Kai Havertz ST/OM Arsenal verletzt ⭐⭐⭐⭐☆ wichtiger Baustein, Rückkehr geplant
Florian Wirtz OM Leverkusen fit ⭐⭐⭐⭐⭐ absolut gesetzt
Leroy Sané Flügel Bayern fit ⭐⭐⭐⭐☆ Teil der Stammelf-Diskussion
Serge Gnabry Flügel Bayern fit ⭐⭐⭐⭐☆ direkter Konkurrenzkampf mit Sané
Deniz Undav ST Stuttgart Topform ⭐⭐⭐⭐⭐ aktuell kaum zu übergehen
Niclas Füllkrug ST West Ham schwankend ⭐⭐⭐☆☆ Wackelkandidat trotz Erfahrung
Nick Woltemade ST Stuttgart Formkrise ⭐⭐☆☆☆ deutlich gefährdet
Joshua Kimmich RV/ZM Bayern fit ⭐⭐⭐⭐⭐ gesetzt (auch als Führungsspieler)
Leon Goretzka ZM Bayern fit ⭐⭐⭐⭐⭐ klare Rolle im System
Aleksandar Pavlovic ZM Bayern fit ⭐⭐⭐⭐☆ großes Vertrauen
Felix Nmecha ZM Dortmund fit ⭐⭐⭐⭐☆ Konkurrenz um zweiten 6er-Platz
David Raum LV Leipzig fit ⭐⭐⭐⭐⭐ gesetzt auf links
Nico Schlotterbeck IV Dortmund fit ⭐⭐⭐⭐⭐ Stammspieler
Antonio Rüdiger IV Real Madrid fraglich ⭐⭐⭐⭐☆ gesetzt, wenn fit
Jonathan Tah IV Leverkusen fit ⭐⭐⭐⭐☆ starke Alternative
Oliver Baumann TW Hoffenheim fit ⭐⭐⭐⭐⭐ aktuell Nr. 1
Marc-André ter Stegen TW Barcelona verletzt ⭐⭐⭐☆☆ nur bei schneller Rückkehr
Maximilian Mittelstädt LV Stuttgart fit ⭐⭐☆☆☆ stark gefährdet
Angelo Stiller ZM Stuttgart fit ⭐⭐☆☆☆ im Konkurrenzdruck
Jamie Leweling Flügel Stuttgart fit ⭐⭐☆☆☆ geringe Chancen aktuell
Said El Mala OM Köln fit ⭐☆☆☆☆ wohl vor Streichung
Lennart Karl ? Bayern schwach ⭐☆☆☆☆ Formproblem

Neues Auswärtstrikot und Medienplan

Neben der Kader‑Nominierung plant der DFB, das neue Auswärtstrikot vorzustellen. Laut Ankündigung soll die Mannschaft bei beiden Länderspielen im neuen DFB‑Away auflaufen. Medien erhalten zu definierten Zeiten Zugang zu Trainingseinheiten und Pressekonferenzen; die Mixed Zone nach den Spielen bietet zusätzliche Statements von Spielern und Trainerteam.

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