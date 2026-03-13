DFB Gerüchte um Jürgen Klopp – Wird er Bundestrainer nach der WM 2026?

Die Debatte um Jürgen Klopp als künftiger Bundestrainer geht weiter: Medienberichte und interne Kreise bei Red Bull bringen die Möglichkeit eines Wechsels zum DFB nach der WM 2026 in Stellung. Klopp (58) steht vertraglich bis 2029 bei Red Bull, dennoch häufen sich Spekulationen – auch nach bestätigten Anfragen beim Beraterkreis. Sein Berater Marc Kosicke sagte zuletzt, der DFB habe „öfter“ angefragt und Klopp fühle sich einer solchen Aufgabe gegenüber nicht prinzipiell verschlossen. Real-Madrid-Gerüchte tauchen parallel auf, spielen für die Debatte um das Bundestrainer-Amt aber eine untergeordnete Rolle.

Klopps Vertragssituation bei Red Bull

Jürgen Klopp ist nach Angaben aus seinem Umfeld erst 2025 als Fußball-Chef bei Red Bull engagiert worden und sein Vertrag läuft offiziell bis 2029. Eine vorzeitige Vertragsauflösung war laut SPORT BILD bislang kein Thema; vielmehr soll es bereits lose Gespräche über eine Verlängerung gegeben haben. Die Vertragsdauer gibt beiden Seiten zunächst Planungssicherheit, sodass ein schneller Austritt aus dem RB-Universum nicht als wahrscheinlich gilt.

Präsenz, Einfluss und interne Diskussionen im Red-Bull-Universum

Gleichzeitig sorgt Klopps reduzierte Präsenz in Stadien und Trainingszentren für Gesprächsstoff innerhalb der Konzerne und Klubs wie RB Leipzig oder New York. Kritisiert wird vor allem, dass Klopp sich seltener persönlich einbringt und stattdessen viele PR-Termine wahrnimmt – ein Punkt, der bei Entscheidern wie Marcel Schäfer offenbar für Verwunderung sorgt. Trotz dieser Kritik bleibt Klopps interne Macht ungebrochen: Sein Einfluss auf Verpflichtungen und Entlassungen von Trainern sowie sportliche Personalentscheidungen ist weiterhin groß.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

DFB-Anfragen und die Perspektive Bundestrainer nach der WM 2026

Im Umfeld von Klopp wird ein Wechsel zum DFB als Bundestrainer im Sommer nach der WM 2026 zunehmend als denkbares Szenario diskutiert. Sein Berater Marc Kosicke bestätigte, dass der Verband „öfter“ angefragt habe und zitierte Klopps Haltung: „Ich glaube, er denkt nicht, dass er das einmal gemacht haben muss. Er spürt eher die Verpflichtung, dass er nicht immer Nein sagen könnte zu dem Job.“

Was ein Wechsel bedeuten würde

Ein Engagement beim DFB würde für Klopp einen Wechsel von der strategischen Führungsrolle im Red-Bull-Kosmos hin zur täglichen Arbeit an der Trainerbank bedeuten – mit hoher Energieanforderung, öffentlichem Druck und dem Management von herausragenden Individualspielern. Aus dem direkten Umfeld heißt es, eine schnelle Rückkehr auf die Trainerbank eines Top-Klubs schließe Klopp derzeit aus; dennoch halten Beobachter die Option Bundestrainer trotz der bis 2028 laufenden Amtszeit von Julian Nagelsmann für möglich. Bei RB gilt ein sofortiger Abschied aktuell nicht als wahrscheinliches Szenario, doch die Diskussion um Klopps Zukunft bleibt offen.