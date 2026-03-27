DFB Fußball Länderspiel Deutschland gegen Schweiz – Quick facts – Gesamtbilanz, Begegnungen & Spiele

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Freitag in Basel ihr 1034. Länderspiel und trifft im DFB Fußball Länderspiel gegen Schweiz um 20.45 Uhr live bei RTL auf die Eidgenossen. Die Partie im ausverkauften St. Jakob-Park verspricht Spannung, nicht nur wegen der historischen Zahlen und Spielerbilanzen, sondern auch wegen des möglichen Spielverlaufs und der Nachspielzeit-Drama-Erinnerung an die EM 2024. Bundestrainer Julian Nagelsmann steht vor seinem 30. Spiel an der Seitenlinie, die Statistik spricht bislang für ihn. Gleichzeitig spielen Rekordwerte, Zuschauerzahlen und die Ernennung des Unparteiischen eine Rolle für das große Fußballabend in Basel.

Historische Gesamtbilanz der DFB-Auswahl

Die Begegnung in Basel ist das 1034. Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Seit der ersten Begegnung am 5. April 1908 gegen die Schweiz (3:5) lautet die Gesamtbilanz 596 Siege, 214 Unentschieden und 223 Niederlagen bei 2320:1215 Toren. Darüber hinaus wurden in diesem Zeitraum 990 Spieler für die DFB-Auswahl eingesetzt. Diese Zahlen geben Aufschluss über die Tiefe der Statistik und die lange Historie im internationalen Spielbetrieb.

Nagelsmann-Bilanz als Bundestrainer

Für Julian Nagelsmann ist die Partie in Basel das 30. Spiel als Bundestrainer. Seine Bilanz ist positiv: 17 Siege, sechs Unentschieden, sechs Niederlagen. Nagelsmann steuert das Team taktisch, denkt in Ballbesitz-Phasen und Umschaltmomenten, weshalb seine Trefferquote als Chefcoach in der öffentlichen Diskussion eine große Rolle spielt. Gleichzeitig bleibt die Frage, wie er das Personal rotieren lässt und auf Großchancen reagiert.

Länderspiele 2026 | St. Jakob-Park | - 20:45 Schweiz S S U S U - : - Deutschland S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 G. Kobel 13 R. Rodríguez 4 N. Elvedi 5 M. Akanji 3 S. Widmer 15 D. Sow 10 G. Xhaka 17 R. Vargas 9 J. Manzambi 20 M. Aebischer 7 B. Embolo 1 Oliver Baumann 22 David Raum 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 16 Angelo Stiller 8 Leon Goretzka 17 Florian Wirtz 7 Kai Havertz 20 Serge Gnabry 13 Deniz Undav

Bilanz gegen die Schweiz

Die DFB-Auswahl trifft zum 55. Mal auf die Schweiz und hat gegen den Nachbarn eine positive Bilanz mit 36 Siegen und neun Niederlagen (143:70 Tore). Das bislang letzte Aufeinandertreffen endete im Rahmen der Heim-EM 2024 1:1: Niclas Füllkrug glich in der Nachspielzeit die Schweizer Führung durch Dan Ndoye aus. Dieses späte Tor bleibt ein prägnantes Beispiel dafür, wie dramatisch der Spielverlauf zwischen beiden Teams ausfallen kann.

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Rekordspieler: Matthäus und Kimmich

Der ehemalige Weltfußballer Lothar Matthäus lief zwischen 1980 und 2000 150‑mal für die DFB-Auswahl auf und hält damit den Rekord an Einsätzen. Im aktuellen Kader für die Partie in Basel ist Kapitän Joshua Kimmich mit 106 Länderspielen der erfahrenste Profi. Kimmichs Erfahrung ist ein Faktor in entscheidenden Spielphasen, etwa bei langen Ballbesitz-Perioden oder in taktischen Umstellungen durch den Übungsleiter.

Rekordtorschützen: Klose, Müller und Gnabry

Miroslav Klose führt die ewige Torjägerliste des DFB mit 71 Treffern vor Gerd Müller (68) an. Gerd Müller erzielte seine 68 Tore in nur 62 Länderspielen, während Klose für seine 71 Treffer 137 Einsätze benötigte. Im Aufgebot für das Spiel am Freitag ist Serge Gnabry, der mit 25 Toren der aktuell erfolgreichste Schütze des Kaders ist. Diese Tor-Statistiken geben Hinweise auf verschiedene Typen von Vollstreckern, vom klassischen Strafraumstürmer bis zum dynamischen Außenstürmer mit Dreierpacks oder Nachschuss-Toren.

Zuschauer und Stadion in Basel

Das St. Jakob-Park, im Volksmund „Joggeli“ genannt, ist mit rund 38.000 Fans ausverkauft. Es ist das größte Fußballstadion in der Schweiz und bildet damit eine eindrucksvolle Kulisse für das Länderspiel. Die Atmosphäre im Stadion dürfte den Spielverlauf beeinflussen, insbesondere bei Standardsituationen und hektischen Phasen in der Schlussviertelstunde.

Schiedsrichter: Christopher Kavanagh

Als Unparteiischer leitet der Engländer Christopher Kavanagh die Begegnung. Der 40‑Jährige ist seit 2019 FIFA‑Schiedsrichter und bringt internationale Erfahrungen mit. Die DFB-Auswahl hat mit ihm noch keine Erfahrungen gemacht.