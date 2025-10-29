DFB-Frauennationalmannschaft erreichen Nations-League-Finale * EM-Revanche gegen Spanien steht an

Mit einer kämpferischen Leistung beim 2:2 Spiel gegen Frankreich sichern sich die deutschen Fußballerinnen das Ticket fürs Finale der Nations League. In Caen trotzt das DFB-Team den starken Französinnen und trifft nun auf niemand Geringeren als Weltmeister Spanien – eine echte EM-Revanche steht bevor. Torschützin Nicole Anyomi: „Es war ein sehr intensives Spiel. Wir waren von Anfang an da und haben gute Nadelstiche gesetzt.“

Verdienter Finaleinzug trotz Zittern in der Schlussphase

Nach dem 1:0-Hinspielsieg in Düsseldorf reichte dem Team von Bundestrainer Christian Wück ein 2:2 im Rückspiel gegen Frankreich. Dabei begann die Partie denkbar unruhig: Bereits in der dritten Minute gerieten die DFB-Frauen durch Melvine Malard in Rückstand. Doch Nicole Anyomi (12.) und Klara Bühl (50.) drehten das Spiel vorübergehend. Der späte Ausgleich durch Clara Mateo (89.) sorgte nochmals für zittrige Minuten, doch unterm Strich reichte es – dank der Auswärtstorregel – für das Finale.

Wück zeigte sich nach der Partie zufrieden, aber auch kritisch: „Auf dem Niveau kann das auch in die Hose gehen“, sagte er mit Blick auf das zu riskante Spiel nach der Führung.

Wir hätten es cleverer zuende spielen müssen. Es war ein Spiel auf Augenhöhe zweier sehr guter Mannschaften. Wir haben gesehen, dass wir mit Ball viele Anspielstationen bieten und schnell spielen wollen. Das hat über lange Phasen funktioniert, aber wir müssen unser Passspiel noch verbessern. Großer Respekt an die Mannschaft, diese Entwicklung habe ich mir erhofft. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, war, dass wir unter Druck besser rausspielen. Gegen Spanien werden es zwei sehr harte Spiele. Christian Wück auf DFB.de

Heimspiel gegen Spanien – die Chance zur Revanche

Am 28. November geht es in Kaiserslautern ins Hinspiel gegen Spanien, das Rückspiel folgt am 2. Dezember im Estadio Metropolitano. Erinnerungen an das verlorene EM-Finale in der Schweiz (0:1) werden wach. Doch diesmal stehen die Vorzeichen anders – vor allem mental. „Wir starten mit einem 0:0“, betonte DFB-Direktorin Nia Künzer, die dem Team große Chancen einräumt.

UEFA Nations League Spielplan im Finale

18:00 Deutschland Frauen - - Spanien Frauen 18:00 Spanien Frauen - - Deutschland Frauen

Stina Johannes überzeugt als Berger-Vertretung

Eine der Schlüsselfiguren im Rückspiel war Torhüterin Stina Johannes. Die 25-Jährige vom VfL Wolfsburg ersetzte die verletzte Ann-Katrin Berger und zeigte starke Paraden in kritischen Momenten. Sollte Berger ihre Nationalmannschaftskarriere beenden, hat Johannes mit dieser Leistung ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt.

DFB-Team mit Entwicklung und Perspektive

Seit Oktober 2024 hat sich die Mannschaft deutlich stabilisiert und weiterentwickelt – das betonte auch Wück: „Dass wir jetzt im Finale stehen, ist ein schöner Erfolg.“ Es ist das erste große Finale für die DFB-Frauen seit dem Olympiasieg 2016 in Rio – ein starkes Signal, wohin die Reise wieder gehen kann.