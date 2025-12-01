DFB-Frauen vor UEFA Nations League Rückspiel in Madrid: Chancenwucher gegen Spanien

Trotz klarer Überlegenheit im Hinspiel des Nations-League-Finals gegen Spanien verpasste die deutsche Frauen-Nationalmannschaft einen verdienten Sieg. Viele Chancen, kein Treffer – jetzt muss im Rückspiel in Madrid die Effizienz stimmen. Die ARD zeigt das Spiel am Dienstagabend schon um 18:30 Uhr – also nicht verpassen!

Dominanz ohne Ertrag: Deutschland vergibt Sieg gegen Spanien

Im ersten Finalspiel der UEFA Women’s Nations League zeigte das DFB-Team eine starke Vorstellung gegen Spanien – doch am Ende blieb es beim 0:0. Besonders in der ersten Halbzeit spielten die Deutschen mutig, gewannen viele Bälle im Mittelfeld und setzten die Spanierinnen unter Druck. Die Offensive funktionierte bis zum letzten Drittel gut, nur der Abschluss ließ zu wünschen übrig.

Linksaußen Klara Bühl war eine der auffälligsten Spielerinnen auf dem Platz, mit mehreren gefährlichen Aktionen über die linke Seite. Doch wie so oft an diesem Abend war Spaniens Torhüterin Cata Coll Endstation. „Unglaublich bitter“, so Bühl nach dem Spiel beim ZDF. Sie hätte sich nicht nur für die Leistung, sondern auch als psychologischen Vorteil für das Rückspiel ein Tor gewünscht.

„Die hatten keinen Bock mehr“ – DFB-Frauen ärgern sich

Vor allem die Leistung vor der Pause sorgte nach Abpfiff für gemischte Gefühle. Innenverteidigerin Janina Minge brachte es auf den Punkt: „Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir Spanien so weit, dass sie keinen Bock mehr hatten.“ Die DFB-Elf dominierte die ersten 45 Minuten, kombinierte sich mehrfach gefährlich in die Nähe des spanischen Strafraums und ließ defensiv kaum etwas zu. Doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz.

Auch Jule Brand zeigte sich nach dem Spiel frustriert – aber zuversichtlich. Ihr Heber aus eigentlich ungefährlicher Position landete nur an der Latte. Trotzdem war das Spiel ein Beleg dafür, dass Deutschland Spanien auf Augenhöhe begegnen kann – und das gibt Mut für das Rückspiel in Madrid.

UEFA Nations League Frauen 2025 - Halbfinale / Finale | | - 18:30 Spanien Frauen S U S S U - : - Deutschland Frauen U N S U U Tage Stunden Minuten Sekunden 13 Cata Coll 7 Olga Carmona 4 Irene Paredes 16 M. Leon 2 Ona Batlle 14 Laia Aleixandri 11 Alexia Putellas 22 V. Lopez 9 Esther González 19 Eva Navarro 8 Mariona Caldentey 1 Ann-Katrin Berger 17 Franziska Kett 4 Rebecca Knaak 5 Janina Minge 7 Giulia Gwinn 20 Eren Senß 9 Sophia Nüsken 19 Klara Bühl 22 Jule Brand 15 Selina Cerci 16 Nicole Anyomi

UEFA Nations League Spielplan im Finale

20:30 Deutschland Frauen 0 0 Spanien Frauen 18:30 Spanien Frauen - - Deutschland Frauen

Chancenverwertung im Fokus vor dem Rückspiel

Am Dienstag steht das Rückspiel in Madrid an – und der Matchplan scheint klar: mehr Präzision im Abschluss. Klara Bühl brachte es nach dem Spiel auf den Punkt: „Wir werden hoffentlich ein bisschen aufs Tor schießen im Abschlusstraining.“ Die Ansätze waren da, das Selbstvertrauen ebenfalls. Jetzt geht es darum, aus den Chancen auch Tore zu machen.

Mit dem 0:0 im Rücken bleibt Deutschland alles offen – ein Sieg in Madrid würde den Titel bedeuten. Und nach dem starken Auftritt in Spiel eins reist das Team mit breiter Brust nach Spanien. „Jeder hat gesehen, dass wir nicht nur mithalten können“, so Minge.