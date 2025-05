DFB-Frauen – Vor dem nächsten Deutschland Länderspiel

Fünf Wochen vor der EM in der Schweiz brodelt es hinter den Kulissen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Nach der heftigen Kritik an Bundestrainer Christian Wück steht vor den Nations-League-Spielen gegen die Niederlande und Österreich nicht nur der sportliche Aspekt im Fokus. Vielmehr geht es auch darum, das Klima innerhalb des Teams zu stabilisieren – mit Spielerinnen wie Laura Freigang als diplomatischer Brückenbauerin. Am 30.5. steht das nächste Frauen-Länderspiel an.

Kommunikationskrise um Wück sorgt für Unruhe

Die Diskussionen rund um die letzte Kadernominierung vor der EM haben tiefe Spuren hinterlassen. Besonders der Instagram-Post von Felicitas Rauch, in dem sie fehlende Kommunikation und Transparenz bemängelte, hatte hohe Wellen geschlagen. Dass auch prominente Namen wie Alexandra Popp diesen Beitrag unterstützten, sorgte für zusätzlichen Zündstoff. Auch Nicole Anyomi und Lena Oberdorf machten öffentlich, dass der Austausch mit dem neuen Trainer zu wünschen übrig ließ – ein Vertrauensproblem, das das DFB-Team mitten in der EM-Vorbereitung erschüttert.

Laura Freigang – zwischen Spielmacherin und Vermittlerin

In dieser angespannten Atmosphäre übernimmt Laura Freigang nicht nur auf dem Platz eine wichtige Rolle. Die 27-Jährige von Eintracht Frankfurt gilt als kommunikativ und ausgleichend – genau die Eigenschaften, die nun gebraucht werden. Freigang bemühte sich öffentlich um Verständnis für Wück und sprach von einem gemeinsamen Lernprozess. Ihre Aussagen deuten auf ein unbelastetes Verhältnis zum Bundestrainer hin – ein möglicher Stabilitätsfaktor für das angeschlagene Teamgefüge.

Nations-League-Spiele als Standortbestimmung

Sportlich geht es für die DFB-Frauen nun darum, vor der EM im Juli klare Verhältnisse zu schaffen. Die Partien gegen die Niederlande in Bremen und gegen Österreich in Wien sind die letzte Gelegenheit, sich für den endgültigen EM-Kader zu empfehlen. Besonders für Spielerinnen wie Freigang, die sich mit Bayerns Linda Dallmann um einen Platz im offensiven Mittelfeld streitet, zählen nun Topleistungen. Doch auch mannschaftsintern könnte ein Erfolg gegen die Niederländerinnen helfen, das zuletzt brüchige Vertrauen wiederherzustellen.

Fazit: Sieg als Weg zur Normalität

Die DFB-Frauen stehen unter Druck – sportlich wie atmosphärisch. Der Nominierungszoff hat gezeigt, wie dünn die Decke der Harmonie aktuell ist. Umso wichtiger ist ein überzeugender Auftritt gegen die Niederlande. Ein Sieg würde nicht nur die Tür zum Final Four der Nations League öffnen, sondern auch das Thema Kommunikation leiser werden lassen – zumindest vorerst.