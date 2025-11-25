Deutschland DFB Frauen Trikot 2026 ** Drei Varianten für Fans, Spielerinnen & Supporter

Mit Blick auf die Fußball WM 2026 bringt adidas das neue DFB Frauen Trikot 2026 an den Start – in drei Versionen, die Tradition, Technik und Stil vereinen. Ob für Spielerinnen auf dem Platz, Fans auf der Tribüne oder junge Talente im Verein: Das Heimtrikot der deutschen Nationalmannschaft ist bereit für die nächste Generation. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft wird das neue Trikot im UEFA Nations League Finale gegen Spanien das erste Mal tragen.

DFB Frauen Trikot 2026 Authentic (150 €): Das Original auf dem Platz

Wer das Trikot tragen will, das die Nationalspielerinnen bei der WM 2026 auf dem Rasen tragen, greift zur Authentic-Version für 150 €. adidas liefert hier Profiqualität mit hochpräziser Verarbeitung – inklusive Jacquard-Strickgewebe, Climacool-Technologie und verstärktem EQT-Kragen.

Das per Thermotransfer aufgebrachte DFB-Wappen, ein dezentes Flaggen-Logo und perforierte 3-Streifen sorgen für einen modernen, sportlichen Look. Die Passform ist auf Bewegung ausgelegt – funktional, leicht, schnelltrocknend. Ein Trikot für alle, die auf oder neben dem Platz Leistung zeigen wollen.

DFB Frauen Trikot 2026 Replica (100 €): Fanliebe in klassischer Form

Die Replica-Version des DFB Frauen Trikots 2026 kostet 100 € und bietet ein starkes Gesamtpaket für Fans und Freizeitspielerinnen. Das Design orientiert sich am Original, mit Doppelstrickkonstruktion, Climacool-Feuchtigkeitsmanagement und aufgesticktem adidas-Logo sowie DFB-Wappen.

Der Schnitt ist körpernah, aber alltagstauglich – ideal für Stadionbesuche, Public Viewing oder die nächste Trainingseinheit. Optional lässt sich das Trikot für 22 € mit Flock personalisieren – zum Beispiel mit dem Namen deiner Lieblingsspielerin.

DFB Frauen Trikot 2026 Cropped-Version (85 €): Modern & sportlich zugleich

Für alle, die das Trikot modisch interpretieren wollen, gibt es das DFB Frauen Trikot 2026 in kürzerer Replica-Version. Der Preis: 85 €. Es kombiniert alle bekannten Features (Climacool, EQT-Kragen, Flaggenlabel) mit einer verkürzten, regulären Passform – perfekt für den stylischen Auftritt beim Spiel oder in der Freizeit.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Dieses Modell richtet sich vor allem an jüngere Fans und Frauen, die Fußball und Lifestyle miteinander verbinden möchten – sportlich, modern, selbstbewusst.

Alle Varianten im Überblick

Modell Preis Passform Technologie / Ausstattung Ideal für… Authentic DFB Frauen Trikot 150 € Sportlich, normal Climacool, Jacquard-Strick, Thermotransfer-Wappen, Flaggen-Label Spielerinnen, ambitionierte Fans Replica DFB Frauen Trikot 100 € Schmal geschnitten Climacool, Doppelstrick, gestickte Logos Alltagsfans, Freizeitspielerinnen Replica Cropped DFB Frauen Trikot 85 € Regulär, kürzer geschnitten Climacool, Flaggenlabel, EQT-Kragen Modebewusste Fans, urbaner Fußball-Style **Flock-Option (z. B. „Popp“, „Musiala“) ** +22 € Optional für alle Modelle Individuelle Beflockung mit Spieler- oder Wunschname Personalisierung nach Wunsch

DFB Frauen Trikot 2026 – Mehr als nur Fanwear

Das DFB Frauen Trikot 2026 zeigt, dass moderner Fußball nicht nur auf dem Platz stattfindet. adidas bringt mit seinen drei Varianten – Authentic, Replica und Cropped – ein Trikot auf den Markt, das für Leistung, Leidenschaft und Identifikation steht.

Egal ob du selbst spielst, dein Team von der Tribüne aus unterstützt oder Fußball modisch interpretierst – mit dem neuen DFB-Trikot bist du 2026 auf jeden Fall Teil der Bewegung.