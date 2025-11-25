+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Deutschland DFB Frauen Trikot 2026 ** Drei Varianten für Fans, Spielerinnen & Supporter

von

Mit Blick auf die Fußball WM 2026 bringt adidas das neue DFB Frauen Trikot 2026 an den Start – in drei Versionen, die Tradition, Technik und Stil vereinen. Ob für Spielerinnen auf dem Platz, Fans auf der Tribüne oder junge Talente im Verein: Das Heimtrikot der deutschen Nationalmannschaft ist bereit für die nächste Generation. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft wird das neue Trikot im UEFA Nations League Finale gegen Spanien das erste Mal tragen.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
DFB Frauen Trikot 2026: Drei Varianten für Fans, Spielerinnen & Supporter
DFB Frauen Trikot 2026: Drei Varianten für Fans, Spielerinnen & Supporter

DFB Frauen Trikot 2026 Authentic (150 €): Das Original auf dem Platz

Wer das Trikot tragen will, das die Nationalspielerinnen bei der WM 2026 auf dem Rasen tragen, greift zur Authentic-Version für 150 €. adidas liefert hier Profiqualität mit hochpräziser Verarbeitung – inklusive Jacquard-Strickgewebe, Climacool-Technologie und verstärktem EQT-Kragen.

Das per Thermotransfer aufgebrachte DFB-Wappen, ein dezentes Flaggen-Logo und perforierte 3-Streifen sorgen für einen modernen, sportlichen Look. Die Passform ist auf Bewegung ausgelegt – funktional, leicht, schnelltrocknend. Ein Trikot für alle, die auf oder neben dem Platz Leistung zeigen wollen.

DFB Frauen Trikot 2026: Drei Varianten für Fans, Spielerinnen & Supporter
DFB Frauen Trikot 2026: Drei Varianten für Fans, Spielerinnen & Supporter

DFB Frauentrikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop

DFB Frauen Trikot 2026 Replica (100 €): Fanliebe in klassischer Form

Die Replica-Version des DFB Frauen Trikots 2026 kostet 100 € und bietet ein starkes Gesamtpaket für Fans und Freizeitspielerinnen. Das Design orientiert sich am Original, mit Doppelstrickkonstruktion, Climacool-Feuchtigkeitsmanagement und aufgesticktem adidas-Logo sowie DFB-Wappen.

Der Schnitt ist körpernah, aber alltagstauglich – ideal für Stadionbesuche, Public Viewing oder die nächste Trainingseinheit. Optional lässt sich das Trikot für 22 € mit Flock personalisieren – zum Beispiel mit dem Namen deiner Lieblingsspielerin.

DFB Frauentrikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
DFB Frauen Trikot 2026: Drei Varianten für Fans, Spielerinnen & Supporter
DFB Frauen Trikot 2026: Drei Varianten für Fans, Spielerinnen & Supporter

DFB Frauen Trikot 2026 Cropped-Version (85 €): Modern & sportlich zugleich

Für alle, die das Trikot modisch interpretieren wollen, gibt es das DFB Frauen Trikot 2026 in kürzerer Replica-Version. Der Preis: 85 €. Es kombiniert alle bekannten Features (Climacool, EQT-Kragen, Flaggenlabel) mit einer verkürzten, regulären Passform – perfekt für den stylischen Auftritt beim Spiel oder in der Freizeit.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Dieses Modell richtet sich vor allem an jüngere Fans und Frauen, die Fußball und Lifestyle miteinander verbinden möchten – sportlich, modern, selbstbewusst.

DFB Frauen Trikot 2026: Drei Varianten für Fans, Spielerinnen & Supporter
DFB Frauen Trikot 2026: Drei Varianten für Fans, Spielerinnen & Supporter

Alle Varianten im Überblick

Modell Preis Passform Technologie / Ausstattung Ideal für…
Authentic DFB Frauen Trikot 150 € Sportlich, normal Climacool, Jacquard-Strick, Thermotransfer-Wappen, Flaggen-Label Spielerinnen, ambitionierte Fans
Replica DFB Frauen Trikot 100 € Schmal geschnitten Climacool, Doppelstrick, gestickte Logos Alltagsfans, Freizeitspielerinnen
Replica Cropped DFB Frauen Trikot 85 € Regulär, kürzer geschnitten Climacool, Flaggenlabel, EQT-Kragen Modebewusste Fans, urbaner Fußball-Style
**Flock-Option (z. B. „Popp“, „Musiala“) ** +22 € Optional für alle Modelle Individuelle Beflockung mit Spieler- oder Wunschname Personalisierung nach Wunsch

DFB Frauentrikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop

DFB Frauen Trikot 2026 – Mehr als nur Fanwear

Das DFB Frauen Trikot 2026 zeigt, dass moderner Fußball nicht nur auf dem Platz stattfindet. adidas bringt mit seinen drei Varianten – Authentic, Replica und Cropped – ein Trikot auf den Markt, das für Leistung, Leidenschaft und Identifikation steht.

Egal ob du selbst spielst, dein Team von der Tribüne aus unterstützt oder Fußball modisch interpretierst – mit dem neuen DFB-Trikot bist du 2026 auf jeden Fall Teil der Bewegung.

Das neue DFB 2026 vorgestellt

Welche Versionen von den neuen DFB Trikots 2026 gibt es?

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++