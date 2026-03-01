DFB-Frauen Nationalmannschaft: Klara Bühl fehlt in der WM-Qualifikation

Die DFB-Frauen Nationalmannschaft muss in der laufenden WM-Qualifikation vorerst ohne Klara Bühl planen. Die 25-jährige Offensivspielerin des Double-Gewinners FC Bayern zog sich im Vormittagstraining auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main eine muskuläre Verletzung zu und steht für das erste Qualifikationsspiel nicht zur Verfügung. Bundestrainer Christian Wück verzichtet zunächst auf eine Nachnominierung. Bühl reist zur weiteren Diagnostik nach München; ihr Einsatz vier Tage später in Norwegen ist offen.

Klara Bühl fehlt in der WM-Qualifikation

Offensivspielerinnen-Talent Klara Bühl fällt für das Auftaktspiel gegen Slowenien aus. Die Verletzung trat im Mannschaftstraining am Campus in Frankfurt/Main auf, sodass Bühl nicht mit dem Team nach Dresden reist, wo das Spiel am Dienstag um 17.45 Uhr live in der ARD stattfindet.

Diagnose, Untersuchungen und mögliche Ausfallzeit

Der DFB spricht von einer muskulären Verletzung; die genaue Diagnose soll die Rückkehr Bühls nach München klären. Weitere Untersuchungen werden Aufschluss über das Ausmaß der Schädigung in der Muskulatur und eine mögliche Ausfallzeit geben. Ob Reha-Maßnahmen nötig werden, entscheidet das medizinische Team nach Abschluss der Tests.

Auswirkungen auf das Aufgebot und die kommenden Spiele

Neben Klara Bühl fehlen dem DFB-Team aktuell auch Selina Cerci (TSG Hoffenheim) und Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg). Dadurch verändert sich die personelle Ausgangslage im Angriff und in der Defensive; Christian Wück muss sein taktisches Konzept ohne die drei Spielerinnen anpassen. Ob Bühl für die Begegnung in Norwegen vier Tage nach dem Spiel in Dresden wieder zur Verfügung steht, bleibt ungeklärt.

Spiele: Dresden gegen Slowenien und das zweite Länderspiel in Norwegen

Das Auftaktspiel in Dresden gegen Slowenien ist terminiert für Dienstag, 17.45 Uhr (ARD). Das zweite Qualifikationsspiel folgt vier Tage später in Norwegen; über Bühls Verfügbarkeit für diese Partie informiert der DFB nach den Untersuchungen in München.