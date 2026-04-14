DFB Frauen Kapitänin Giulia Gwinn über WM-Quali: „Die eigene Identität stärken“

Für Giulia Gwinn sind die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation weit mehr als nur Pflichtaufgaben. Die Kapitänin der DFB-Frauen sieht darin eine wichtige Etappe auf dem Weg zur WM 2027 und will die Phase nutzen, um das eigene Profil des Teams weiter zu schärfen. Heute um 18:15 Uhr spielt Deutschland gegen Österreich, das ZDF zeigt das Spiel live im Free-TV.

Quali-Spiele als Baustein für die Entwicklung

Im RND-Interview machte die Abwehrspielerin des FC Bayern deutlich, wie sehr die aktuelle Qualifikation aus ihrer Sicht in die langfristige Entwicklung des Nationalteams einzahlt. „Diese Erfahrungen sind wertvoll, um auf unserem Weg den nächsten Schritt zu gehen. Die WM 2027 ist nicht mehr so weit weg“, sagte die 26-Jährige. Deshalb sei gerade jetzt entscheidend, „um die eigene Identität, das eigene Selbstverständnis zu stärken“.

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Junge Spielerinnen drängen nach vorn

Dass unter Bundestrainer Christian Wück immer mehr junge Kräfte wie Franziska Kett oder Carlotta Wamser auf sich aufmerksam machen, bewertet Gwinn als positives Signal. Das sei einerseits „eine gute Nachricht für unsere Nachwuchsarbeit“, erklärte sie. Andererseits liege darin ein Vorteil für die Mannschaft, weil sie diese Spielerinnen rasch einbinden und ihnen den nötigen Freiraum geben könne, „bei uns ungehemmt aufdribbeln zu können“.

Nächste Aufgaben gegen Österreich

Auf dem Weg zur WM-Endrunde in Brasilien trifft die deutsche Auswahl nun am Dienstag um 18.15 Uhr in Nürnberg und am Samstag um 18.00 Uhr in Ried auf die bislang punktlosen Österreicherinnen. Mit sechs Zählern aus zwei Partien führt das DFB-Team die Gruppe A4 an, nachdem zum Start im März zwei klare Erfolge gegen Slowenien und in Norwegen gelungen waren (5:0 und 4:0). Nur die Gruppensieger sichern sich das direkte Ticket für die Endrunde.

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Liveticker heute

09:47 Uhr Anpfiff DFB Kapitänin Gwinn sagt im DFB.de Interview : „Die WM 2027 ist nicht mehr so weit weg“ – nun heisst es das Team weiter zu formen und sich auf das Turnier in Brasilien zu freuen.

22:35 Uhr Anpfiff Bundestrainer Christian Wück in der DFB Pressekonferenz nach de rFrage des Wm Titels: „Die ersten Schritte sind gemacht und wir sind auf einem guten Weg. Wir haben aber auch zweimal erfahren müssen, dass Fußball nicht planbar ist. Wir haben gegen Spanien zweimal gemerkt, dass noch ein bisschen was fehlt. Es ist alles möglich, doch wir haben auch noch jetzt Aufgaben vor uns, auf die wir uns erstmal konzentrieren müssen.“