DFB-Frauen in der WM-Qualifikation auch gegen Österreich klare Favoritinnen

Nach den klaren Erfolgen gegen Slowenien und Norwegen gehen die DFB-Frauen auch in ihr drittes WM-Qualifikationsspiel mit besten Aussichten. Gegen Österreich ist das Team von Bundestrainer Christian Wück am Dienstag, 14. April, ab 18:15 Uhr im Nürnberger Max-Morlock-Stadion aus Sicht der Buchmacherinnen und Buchmacher von bwin erneut die klare Favoritin.

DFB-Frauen mit maximaler Zuversicht in das Duell mit Österreich

Der bisherige Verlauf der Qualifikation spricht deutlich für die deutsche Auswahl um Kapitänin Giulia Gwinn: Ein 5:0 gegen Slowenien und ein 4:0 gegen Norwegen haben die Ausgangslage vor dem Heimspiel weiter verbessert. bwin hält mit einer Siegquote von 1.10 fest daran fest, dass die DFB-Frauen auch das achte direkte Duell mit Österreich gewinnen. Ein Remis wäre mit 8.50 bereits eine Überraschung, ein Erfolg des bislang punktlosen ÖFB-Teams wird mit 17.50 eingepreist.

Besonders die Defensive der deutschen Mannschaft steht im Fokus: Bleibt Stammkeeperin Ann-Katrin Berger auch diesmal ohne Gegentor, würde bwin für den dritten „zu-Null-Sieg“ in Serie eine Quote von 1.52 auszahlen. Im jüngsten Aufeinandertreffen beider Teams setzte sich Deutschland in der UEFA Women’s Nations League 2024/25 mit 6:0 durch.

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Norwegen gegen Slowenien klar favorisiert, Rückspiel folgt in Ried

Auch das zweite Spiel der Qualifikationsgruppe 4 sieht bwin deutlich in eine Richtung kippen: Für einen Sieg des Tabellenzweiten Norwegen gegen die punktgleichen Sloweninnen gibt es lediglich die Quote 1.14, während ein Erfolg Sloweniens mit 12.50 bewertet wird.

Der deutsche Doppelpack gegen Österreich ist damit noch nicht beendet: Teil zwei steigt am Samstag, 18. April, um 18:00 Uhr im österreichischen Ried.