Fußball heute Ergebnis 0:0 – DFB-Frauen heute im neuen Deutschland Trikot gegen Spanien

Im Finalduell der UEFA Women’s Nations League gegen Spanien präsentiert die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zum ersten Mal das neue DFB Trikot, welches die Männer-Nationalmannschaft schon zwei Mal tragen durften. Neben dem sportlichen Fokus geht es auch um einen symbolischen Neustart in neuem Look, das neue DFB Trikot gibt es auch in der Version für die Frau. Das Heimspiel findet am Freitagabend (20:30 Uhr, live im ZDF) im Fritz-Walter-Stadion statt, das Rückspiel folgt am Dienstag in Madrid.

Update 22:30 Uhr – Frauen Fußball heute Ergebnis: Länderspiel Deutschland – Spanien nur 0:0

Was ist besonders am neuen DFB Trikot?

Das neue Deutschland Trikot der Nationalmannschaft ist mehr als nur ein frisches Design. Es ist eine Hommage an die größten Erfolge des DFB-Teams – klar und klassisch in Weiß gehalten. Das neue DFB Trikot kombiniert traditionelle Elemente mit modernen Akzenten und soll das Selbstverständnis des deutschen Frauenfußballs stärken. Entwickelt wurde das Jersey erneut in Zusammenarbeit mit adidas und ist ab sofort im offiziellen DFB-Fanshop erhältlich.

Wo und wann sind die Spiele gegen Spanien zu sehen?

Das Nations-League-Finalhinspiel läuft am Freitag, 20:30 Uhr, live im ZDF. Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr im Free-TV und im Livestream auf zdf.de. Das Rückspiel findet am Dienstag, 2. Dezember, um 18:30 Uhr in Madrid statt – live zu sehen in der ARD. Fußballfans können beide Spiele kostenlos und ohne Abo verfolgen.

Warum spielt Deutschland in Kaiserslautern?

Das Heimspiel gegen Spanien wird im Fritz-Walter-Stadion ausgetragen – eine bewusste Entscheidung für einen geschichtsträchtigen Ort im deutschen Fußball. Kaiserslautern steht für Leidenschaft und Fußballtradition. Für das Rückspiel reisen die DFB-Frauen nach Spanien ins Estadio Metropolitano, Heimstadion von Atlético Madrid, wo die Gastgeberinnen mit lautstarker Unterstützung rechnen können.

Wer steht im aktuellen Kader der DFB-Frauen?

Bundestrainer Christian Wück hat 23 Spielerinnen für die Finalspiele nominiert. Mit dabei sind Rückkehrerinnen wie Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Ena Mahmutovic (FC Bayern), Rebecca Knaak (Manchester City) und Sarai Linder (VfL Wolfsburg). Auch Lisanne Gräwe (Eintracht Frankfurt), zuletzt noch in der U23, ist neu im Aufgebot. Aufgrund familiärer Gründe ersetzt Linda Dallmann die nicht angereiste Lea Schüller. Carlotta Wamser (Leverkusen) fehlt verletzungsbedingt.