DFB-Frauen im neuen Deutschland Trikot 2026: Nations-League-Finale gegen Spanien – Alle Rückennummern

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft greift im Rückspiel des UEFA Women’s Nations League-Finales gegen Spanien nicht nur nach dem Titel, sondern zeigt sich auch erneut im neuen Deutschland Trikot. Das Duell am Dienstagabend um 18:30 Uhr (live in der ARD) in Madrid ist sportlich richtungsweisend – und auch optisch ein Statement. Das neue DFB Trikot der Männer für die kommende Fußball-Weltmeisterschaft kann heute somit den ersten Titel holen – das wäre doch ein gutes Omen für den nächsten Sommer, sollten die DFB-Frauen heute gewinnen.

Symbolischer Neustart im neuen DFB Trikot

Mit dem neuen DFB Trikot setzen die Nationalspielerinnen ein Zeichen: Es geht um mehr als nur Stoff und Farbe. Das Design, das zuvor auch von der Männer-Nationalmannschaft getragen wurde, symbolisiert einen Neustart – für die Mannschaft und den Verband. Erstmals wurde das Trikot speziell auch in einer Frauenpassform angeboten, ein längst überfälliger Schritt in Richtung Gleichstellung und Sichtbarkeit im Fußball.

Letztes Finalduell in Madrid: Alles oder nichts

Sportlich steht viel auf dem Spiel: Die DFB-Frauen müssen nachlegen, wenn sie sich gegen das formstarke Spanien durchsetzen wollen. Das Hinspiel offenbarte Schwächen, vor allem in der Abstimmung und beim Tempo im Spiel nach vorne. Trainer Christian Wück setzt auf taktische Disziplin, schnelle Umschaltmomente und einen ausgewogenen Mix aus Erfahrung und frischen Kräften.

Sichtbarkeit, Stil und Signalwirkung

Der DFB setzt bewusst auf die Sichtbarkeit des neuen DFB Trikots, nicht nur als sportliche Ausrüstung, sondern als Symbol für einen modernen, selbstbewussten Frauenfußball. Ob auf dem Platz oder im Fanshop – das Trikot ist ein zentrales Element der aktuellen Nationalmannschaftskampagne und kommt beim Publikum gut an.

Wer trägt welche Nummer? Die Rückennummern der Leistungsträgerinnen

Auch bei der Wahl der Rückennummern im neuen DFB Trikot bleibt vieles vertraut – und doch bringt das Aufgebot frischen Wind. Giulia Gwinn läuft traditionell mit der Nummer 7 auf und zählt zu den konstantesten Spielerinnen auf der rechten Abwehrseite. Sjoeke Nüsken, die sich im zentralen Mittelfeld etabliert hat, trägt die 9 – eine ungewöhnliche Nummer für eine Mittelfeldspielerin, die aber ihren Offensivdrang unterstreicht.

Im Angriff ist Laura Freigang mit der 10 gesetzt, eine klassische Spielmacher-Nummer, die sie mit ihrer Übersicht und Abschlussstärke rechtfertigt. Nicole Anyomi stürmt mit der 11, während Klara Bühl mit der 19 für Tempo und Kreativität auf dem Flügel sorgt. In der Defensive führt Kathrin Hendrich als erfahrene Innenverteidigerin mit der Rückennummer 3 die Abwehrreihe an. Im Tor trägt Ann-Katrin Berger wie gewohnt die 1, die Nummer eins zwischen den Pfosten.

Diese Rückennummern sind nicht nur sportlich relevant – sie prägen auch den Look des neuen Deutschland Trikots und haben für viele Fans eine besondere Bedeutung beim Trikotkauf.

Alle DFB Rückennummern der Frauen im Dezember 2025

Torhüterinnen

1 – Ann-Katrin Berger

12 – Stina Johannes

21 – Ena Mahmutovic

Abwehrspielerinnen

2 – Sarai Linder

3 – Kathrin Hendrich

4 – Rebecca Knaak

7 – Giulia Gwinn

23 – Bibiane Schulze

Mittelfeldspielerinnen

5 – Janina Minge

6 – Lisanne Gräwe

9 – Sjoeke Nüsken

13 – Alara

14 – Cora Zicai

16 – Linda Dallmann

17 – Franziska Kett

19 – Klara Bühl

20 – Elisa Senß

22 – Jule Brand

Stürmerinnen