DFB-Länderspiel Deutschland va. Slowenien – WM-2027 Mission startet mit 1.Länderspiel

Die DFB-Frauen starten gegen Slowenien in die WM-Qualifikation – und damit beginnt die WM-2027 Mission mit dem ersten Länderspiel. Bundestrainer Christian Wück will den nächsten Entwicklungsschritt sehen, obwohl die Mannschaft personell angeschlagen anreist. Kapitänin Giulia Gwinn und Stürmerin Carlotta Wamser fordern klare Zielstrebigkeit: „Nichts zählt außer ein Sieg“. Gleichzeitig zwingt die muskuläre Verletzung von Klara Bühl das Team zu kurzfristigen Umstellungen in der Offensive.

Am Dienstag um 17.45 Uhr (ARD) erwartet Deutschland das Auftaktspiel gegen Slowenien in Dresden – der erste Schritt auf dem Weg zur WM-Endrunde 2027 in Brasilien. Die Begegnung markiert den offiziellen Start der WM-Qualifikation und soll der DFB-Auswahl Selbstvertrauen geben. Kapitänin Giulia Gwinn machte vor dem Anpfiff die Marschroute deutlich: „Wir haben ein großes Ziel vor Augen jetzt. Es ist immer cool, wenn es Spiele sind, in denen es um etwas geht.“ Die Partie gegen Slowenien bietet die Chance, frühzeitig Spielpraxis, Torgefahr und Stabilität in Angriff und Mittelfeld zu demonstrieren.

Personalsorgen: Bühl fällt mit muskulärer Verletzung aus

Der Ausfall von Klara Bühl trifft die Planungen des Trainerstabs hart. Die 25-Jährige vom Double-Gewinner Bayern München zog sich am Sonntag im Training in Frankfurt eine muskuläre Verletzung zu und reiste nicht nach Dresden, sondern zurück in die bayrische Landeshauptstadt. Bundestrainer Wück kommentierte den Vorfall nüchtern: Es tue „natürlich sehr weh“, dass Bühl ausfalle. Dennoch betonte er, man habe „genug Qualität auf dem Platz haben, um auf dieser Position Gefahr auszustrahlen“.

Die personellen Lücken in der Offensive sind nicht neu: Selina Cerci (TSG Hoffenheim) musste bereits kurzfristig verletzungsbedingt absagen, Giovanna Hoffmann (RB Leipzig) befindet sich noch in der Reha nach einem Kreuzbandriss. Hinzu kommt die offene Frage, wer nach dem Abschied von Alexandra Popp verlässlich für Tore sorgt; Lea Schüller durchlebt derzeit ein Formtief bei Manchester United. Diese Kombination aus Diagnose, Ausfallzeit und fehlender Konstanz in der Spitze stellt die Mannschaft vor taktische Herausforderungen.

Trainerstrategie und Newcomer: Wück fordert nächsten Schritt

Christian Wück setzt trotz der Ausfälle auf Qualität und die Chance für andere Spielerinnen, Verantwortung zu übernehmen. Zwei Neuentdeckungen im Kader sind Jella Veit (Eintracht Frankfurt) und Larissa Mühlhaus (Werder Bremen), die als Newcomer Gelegenheit erhalten, sich in der Nationalmannschaft zu etablieren. Wück fordert von seinem Team, die Lücke zu Spanien und anderen Top-Nationen weiter zu schließen: „Wir wollen diese Lücke, die wir noch haben zu Spanien oder zu anderen Top-Nationen, weiter schließen“.

Sportdirektorin Nia Künzer unterstreicht die übergeordneten Ziele: „Wir wissen, dass wir noch höhere Ziele haben, auch gerne mal wieder einen Titel gewinnen wollen.“ Gleichwohl bleibt die unmittelbare Priorität klar: Zuerst gilt es, das WM-Ticket zu sichern und das „am besten ohne Umwege“. Beim Blick auf die Qualifikationsgruppe A4 lauern mit Norwegen (Samstag, 18.00 Uhr/ZDF-Livestream) und Österreich weitere anspruchsvolle Aufgaben, die sofortige Torgefahr und defensive Stabilität verlangen.

18:10 Uhr 2:0 durch Elisa Senß Elisa Senß mit dem 2:0 in der 12.Spielminute

17:50 Uhr 1:0 durch Konter und Vivien Endemann mit dem 1:0 Führungstor in der 5.Spielminute

17:40 Uhr Anstoß! Es geht los! Die deutsche Nationalhymne läuft, gleich geht es los nach einer Trauerminute zu Ehren von Anouschka Bernhard

16:50 Uhr Die deutsche Aufstellung Für die DFB-Frauen beginnt am heutigen Nachmittag die Mission WM 2027. In Dresden fällt ab 17.45 Uhr (live in der ARD) der Startschuss in die Qualifikation für das Turnier in Brasilien. Zum Auftakt bekommt es die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück mit Slowenien zu tun. Hier die deutsche Aufstellung: 1 Berger – 3 Küver, 4 Knaak, 7 Gwinn (C), 8 Endemann, 9 Nüsken, 14 Martinez, 16 Dallmann, 17 Kett, 20 Senß, 22 Brand. Im Vergleich zum Nations-League-Finale im Dezember verändert Wück seine Anfangsformation auf vier Positionen. Sophia Küver, Vivien Endemann, Shekiera Martinez und Linda Dallmann rücken neu in die Startelf. Dafür nehmen Janina Minge, Selina Cerci, Klara Bühl und Nicole Anyomi zunächst auf der Bank Platz.

16:00 Uhr Gedenkminute für Anouschka Bernhard Vor Anpfiff des heutigen WM-Qualifikationsspiel in Dresden wird es eine Gedenkminute für Anouschka Bernhard geben. Die ehemalige Nationalspielerin und langjährige DFB-Trainerin war im Januar im Alter von 55 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

13:50 Uhr Aktivierung, Essen, Busfahrt, Spiel Heute stand für das DFB-Team zunächst das Frühstück auf dem Programm. Um 10.30 Uhr folgt eine Aktivierungseinheit, direkt im Anschluss die Spielbesprechung. Ab 12 Uhr gibt es einen optionalen Snack, bevor um 14.15 Uhr das Match Meal bereitsteht. Um 15.50 Uhr macht sich die deutsche Mannschaft im Bus auf den Weg zum Stadion. Der Anpfiff erfolgt um 17.45 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion.