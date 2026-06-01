DFB Aufstellung bei der WM 2026 – Nagelsmann baut weiterhin auf Havertz als Sturmspitze

Julian Nagelsmann setzt bei der Fußball-WM weiter fest auf Kai Havertz. Nach dem 4:0 (1:0) im ersten von zwei WM-Tests gegen Finnland, den der Angreifer noch verpasst hatte, machte der Bundestrainer klar, dass der Arsenal-Profi im Sturmzentrum gesetzt ist. Der 26-Jährige soll den großen Frust aus dem Champions-League-Finale in einen Erfolg mit der Nationalmannschaft umwandeln.

Nagelsmann nimmt Havertz nach dem Finalschmerz in Schutz

Kai Havertz war beim Endspiel der traurige Held, nun soll er mit der deutschen Auswahl bei der WM den ersehnten Triumph nachholen. „Wir müssen ihn aufbauen, aber das kriegen wir hin“, sagte Nagelsmann und ergänzte: „Er wird gute Leistungen zeigen.“ Trotz des glänzenden Auftritts von Deniz Undav, der in Mainz als Havertz-Ersatz mit zwei Toren und einer Vorlage überzeugte, ließ der Chefcoach keinen Zweifel an seiner Hierarchie.

„Wir brauchen Kai, sein Tor im Champions-League-Finale war außergewöhnlich“, sagte Nagelsmann mit Blick auf das 3:4 i.E. gegen Paris Saint-Germain, auch wenn der Pokalgewinn am Ende ausblieb. Zugleich hob er die Defensivarbeit des Offensivspielers hervor: „Man hat seine Bedeutung gesehen, seinen Fleiß in der Defensive, seine brutale Kopfballstärke auch defensiv bei Standards.“

„Ein sehr guter Mensch, ein richtig guter Typ und ein Topspieler“

Für Nagelsmann ist Havertz nicht nur sportlich unverzichtbar. „Er ist ein sehr guter Mensch, ein richtig guter Typ und ein Topspieler“, sagte der Bundestrainer. Gerade deshalb baue er so stark auf den 26-Jährigen. „Kai ist ein extrem wichtiger Spieler für uns, er kann die Tiefe ansprinten mit seinem Tempo. Alle unsere Best-of-Szenen sind immer mit Kai.“

Havertz wird direkt in die USA reisen und dort zur Mannschaft stoßen. Das Team fliegt am Dienstag von Frankfurt/Main aus über den Atlantik. „Er brennt darauf“, versprach Nagelsmann und stellte dem Offensivmann einen Einsatz von Beginn an bei der WM-Generalprobe gegen die USA am 6. Juni in Chicago in Aussicht.